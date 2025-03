ครั้งแรก! กับวาระแห่งชาติ กับ 7 ศิลปิน TOP VOCAL แห่งยุค ในคอนเสิร์ต “HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYA

ปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรก! ที่ทุกคนรอคอย ของวงการเพลงไทยแห่งยุค กับคอนเสิร์ตที่จะรวมเพลงเพราะสุดฮิตจากปลายปากกาของ "แอ้ม อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์" นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย เจ้าของฉายา “QUEEN OF T-POP” ในคอนสิร์ต “HER VERSE & HIS VOICE CONCERT” Written by AMP ACHARIYAซึ่งเป็นการรวมตัวสุดยอด 7 ศิลปินแถวหน้าของวงการ BILLKIN / F.HERO / NONT TANONT / NUNEW / POP PONGKOOL / PP KRIT / URBOYTJ ที่จะมาถ่ายทอดทุก “VERSE” ผ่านเสียงร้องที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ทุกความรู้สึกที่คุณเคยสัมผัส และทุกบทเพลงที่คุณเคยหลงรัก อาทิ สลักจิต - POP PONGKOOL ft. Da Endorphine, ขึ้นใจ – NUNEW, ถามคำ – URBOYTJ, ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ – BILLKIN, พิง - NONT TANONT, ลังเล - PP KRIT, Sad Movie - F.HERO ft. Bright จะถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใหม่ ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน!พบกับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ กับ 2 รอบการแสดง วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2568 และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 @ BITEC Live บัตรราคา 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 บาท เปิดขายบัตร วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ทาง I HAVE TICKET#HERVERSEandHISVOICE#AMPSONGCONCERT#LOVEiSSHOWBiZ#LOVEiSENTERTAINMENT