“ฉายแสงฯ” x “แจ็ค เดอะ โกสท์” สร้างหนังผี ประเดิมเรื่องแรก “Ghost Light“ ฝันปั้นจักรวาลหนังผีจากเรื่องเล่า The Ghost Radio

เป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองของวงการภาพยนตร์ไทย เมื่อบริษัทวางแผนการตลาดและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จับมือเป็นพันธมิตรกับเจ้าแห่งคอมมูนิตี้สยองขวัญอันดับ 1 ของประเทศไทยอย่าง เดอะ โกสท์ เรดิโอ (The Ghost Radio) เปิดตัวสร้างภาพยนตร์ภาพยนตร์สยองขวัญสู่ตลาดไทยและต่างประเทศ ตั้งเป้าสร้าง จักรวาลหนังผี แจ็ค เดอะ โกสท์ และ ต้น ชัยวัฒน์ ได้เล่าถึงเส้นทางการมาเป็นพันธมิตรจับมือกันทำโปรเจกต์สุดพิเศษนี้ขึ้นมาต้น : “เริ่มจากทางเราฉายแสงคุยกับพี่แจ็คเลยชวนพี่แจ็คมาสร้างเป็นภาพยนตร์น่าจะดี ผมก็เลยเดินไปคุยกับพี่แจ็คว่า อยากทำร่วมกัน ไม่ใช่แค่ลงทุนร่วมกัน อยากได้ความสามารถของพี่ อยากได้ทักษะของพี่ ความพิเศษของพี่มาทำผลงานร่วมกัน ก็พูดคุยกันจนลงตัว ใช้เวลา 1 ปีนะครับในการคุยกันไปคุยกันมา ปรับกันไปปรับกันมา จนโอเค ลงตัวในความเป็นพาร์ตเนอร์เราคุยกันระหว่างทางว่ารายละเอียดหนังมันควรจะอย่างไร กันจนกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องโกสท์ไลท์”แจ็ค : “พี่ต้นก็มาคุยหลายรอบ คุยกับผู้จัดการผมก่อน จนกระทั่งวันนั้นได้มีโอกาสนั่งคุยกัน แล้วก็เห็นอะไรบางอย่างที่มันตรงกัน ณ วันที่คุยกันผมได้เห็นสิ่งที่พี่ต้นสำเสนอว่า เป็นอย่างนี้ โมเดลผมเป็นอย่างนี้นะ ผมอยากทำแบบนี้นะ กลายเป็นว่ามันก็ตรงกับเรา เล่าก่อนว่าก่อนหน้านี้มีหลายเจ้าติดต่อมานะว่าโอเคเรื่องเล่าที่มาจากวิวเยอะจริง แต่คนทำเขาไม่เข้าใจในเรื่องเล่านั้น เอาไปทำแล้วมันก็แค่ยังไงแต่พอเรารู้ว่าเขาอยากทำเรื่องนี้ เราก็คิดตามและมองเห็นความเป็นไปได้ เขามีเรื่องมา มีชื่อผู้กำกับมาให้ ฉายแสงทำการบ้าน มีทุกอย่างมาแทบจะหมดแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวคนให้คนกลับไปบ้านแล้วกลัวบ้าน เข้าไปดูหนังแล้วต้องกลัวบ้านตัวเอง ระแวงข้างบ้านตัวเอง นั่นคือ เราประสบความสำเร็จแล้วนะ”เล่าถึงการคัดเลือกเรื่อง ที่มาจากความเป็นแฟน เป็น The Ghost Radio อยู่แล้วต้น : “จริงๆ วิธีเลือก ก็ไม่ได้เลือกจากที่วิวสูงๆ”แจ็ค : “วิวไม่ได้เยอะนะเรื่องนี้”ต้น : “ผมฟังเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้แหละ บางเรื่องน่ากลัวกว่าเรื่องที่เราเลือกนะ แต่พอมาคิดเป็นหนังมันอาจจะเป็นแค่ซีนๆ หนึ่ง มันไม่สามารถขยายไปเป็นภาพยนตร์ได้ แต่ผมว่าเรื่องนี้มันสามารถเป็นภาพยนตร์และมันมีหลายมิติ ไม่ใช่แค่ความสยองขวัญ คุณจะได้อะไรกลับไป แล้วคิดถึงบ้านยังไง กลัวบ้านยังไง กลัวข้างบ้านยังไงคนสมัยนี้จะซื้อบ้านสักหลังนึง คิดเยอะนะ จะใช้เงินเยอะตรงข้ามบ้านยิ่งน่ากลัวอีก จะอยู่ยังไง เลยลงตัวเรื่องนี้แหละ”แจ็ค : “คนที่เขามาเล่าเรื่องนี้เขาเจอเรื่องนี้อยู่ในบ้านเขา 4 ปี 4 ปีเลยนะ กว่าที่เรื่องจะเคลียร์ทุกอย่าง แล้วเรื่องนี้มาเล่าทั้งหมด 4 ตอน ตอนที่ต้นมาเล่าให้ฟังผมก็รู้สึกว่ามันใช่ ผมชอบอะไรที่มันเรียลๆ ใกล้ตัวคน ไม่ต้องจินตนาการไปไกล ไม่ต้องเหนือจินตนาการเยอะ คือถ้ามันมีเรื่องอื่นๆ ที่มันยอดวิวเยอะๆ มันจินตนาการไปไกล แต่เรื่องนี้ คุณไม่ต้องจินตนาการ คุณกลับไปนอนในบ้าน คุณมองเห็นขื่อ คุณมองเห็นตู้ คุณมองเห็นอะไรในบ้านแค่นี้ก็หลอนแล้วผมอยากให้คนดูเรื่องนี้แล้วกลับไปคิดต่อ มีภาพจำ ผมอยากให้เป็นอย่างงั้นปัดคิดสร้างอาณาจักร The Ghost เพราะเห็น “ธี่หยด” ประสบความสำเร็จต้น : “จริงๆ เราอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็น 10 ปี แล้วเราก็รู้สึกว่าเราติดตามความเปลี่ยนไปความเคลื่อนไหวของมันอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลย คือหนังสยองขวัญ หรือหนังผี มันเป็นที่ถูกใจของกลุ่มคนดูและซึมซับความบันเทิงเต็มรูปแบบในแบบที่โรงภาพยนตร์จะให้ได้ ไม่ใช่บอกว่าเราเห็น ธี่หยดทำเงินแล้ว เราจะต้องทำ ไม่งั้นคนก็ทำเยอะหมด ผมมองว่าพิเศษมันคืออะไรกว่านั้น ทีมงานที่พิเศษ ผู้สร้างที่พิเศษ ผู้กำกับที่พิเศษ แล้วเคมีเข้ากันไหมถ้ามันรวมตัวกัน”แจ็ค : “ธี่หยด ยอดวิวใน The Ghost Radio ก็จริง แต่ไม่ใช่เรื่องเล่าของเรานะครับ”ต้น : “เราต้องการความเฉพาะทางของพี่แจ็คเขาอยู่กับเรื่องผีมา เป็นพันๆ เรื่อง ตลาดของ The Ghost Radio ไม่ใช่แค่เมืองไทย ในเอเชียหนังผีไทยกำลังถูกพูดถึง รสชาติของเรากำลังถูกพูดถึงในอาเซียนว่ามันเป็นรสชาติที่ถูกใกดดัน เพราะรู้ว่าแฟนๆ คาดหวังต้น : “ผมว่าคนดูคาดหวัง นั่นจึงทำให้เราต้องเก็บรายละเอียด ทำการบ้านให้เยอะ ลงรายละเอียดกว่าจะสร้าง กว่าจะทำ กว่าจะจับมือร่วมกันแต่ผมทำการบ้านกับพี่โขม พี่อ้น กันมาโดยตลอด”แจ็ค : “นี่ก็เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันอย่างที่เล่าที่ผ่านมามีหลายเจ้าติดต่อมาแต่ขายเรื่องเราไม่ทำ เราไม่อยากแค่ขายเรื่องไป ผมกลัวขายเรื่องไปแล้วเอาไปทำ แล้วบอกว่านี่มาจาก The Ghost Radio กลัวเรื่องมันไม่ดี เสียชื่อเราอีก แต่อันนี่คือเราอินดีเทล ดูให้มันต้องน่ากลัวจริงสมชื่อนะ ให้ไม่เสียชื่อ The Ghost ของเรา เราทำหนังผีให้คนที่ชอบดูหนังผีดูครับ”หวังกวาดรายได้สร้างชื่อทั้งในและนอกประเทศต้น : “เรากำลังบอกคนดูว่า คนดูอยากดูอะไร เราจะเสิร์ฟอย่างนั้นให้คนดู เต็มที่เพราะงั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำ มันคือการบ้านอย่างหนักที่ เราจะพยายามตอบโจทย์คนดูที่เป็นส่วนใหญ่ที่เขาชอบแบบนี้ แฟนๆ ชาวแก๊ง Ghost Radio ชอบแบบนี้”แจ็ค: “อย่างอันดับ 1 เลย ที่อเมริกา ก็คนไทยฟังเยอะ อยู่ที่นั่น วันนี้อยากจะบอกว่าหนังผีไทยของเรา คือ softpower นะครับ ผีไทยของเราเองก็เป็น softpower ด้วย”ต้น : “ตอนนี้ก็มีทั้งเกาหลี ที่จะซื้อเราทั้ง Southeast Asia ก็มี ที่ยังไม่ได้เปิดกล้องด้วยนะ คือเขาก็เชื่อมั่นใน The Ghost เขาใช้คำว่า podcast ที่ popular ที่สุดในไทย เรามีชื่อผู้กำกับที่มีชื่อเสียง เขาบอกว่าเป็น horror podcast ที่ popular ที่สุดในประเทศไทย แล้วสร้างจากเรื่องจริง เขารู้สึกว่า เขาสนใจมากผมตั้งเป้าไว้อย่างงี้ ใน Southeast Asia น่าจะงาน Hongkong Film กลางเดือนมีนาคม น่าจะ sold out”ฝันสร้างจักรวาลผี The Ghostแจ็ค : “ผมอยากทำอย่างที่แข็งๆ ตอนนี้คือผีอินโดฯ แต่เขาเป็นผีโหด ผีแบบฉีกปาก แหกปาก ฉีกตาหลุดออกมา กัดเลือดกระฉูด ผิดกับเรา ของเราเป็นผีที่เน้นความหลอน”ต้น : “คิดเหมือนกับพี่แจ็คเลย เราเดินคุยกับพี่แจ็ค เราเดินทีละสเต็ป เราเรียนรู้กับมันทีละสเต็ป ทำการบ้านให้หนัก แล้วก็เรียนรู้กับมัน วิเคราะห์มันทีละสเต็ป”