77 สาวทำถึง! ประชันชุดว่ายน้ำสุดจึ้ง “มิสแกรนด์สุราษฏร์ฯ” โชว์สเต็ปสวยสับ คว้า Best Performance

ปฏิเสธไม่ได้ว่า B Body หนึ่งในบริบทสำคัญของผู้เข้าประกวดนางงามเวทีนั้น สำคัญเทียบเท่าความสวยและสมอง ด้วยรูปร่างหน้าตาคือด่านแรกของนางงาม ถ้าหน้าสวยแต่หุ่นพัง มันจะปังได้ยังไง?! ทำให้การประกวดชุดว่ายน้ำรอบคัดเลือก จึงเป็นรอบสำคัญที่นางงามต่างเฝ้ารอปล่อยของเต็มที่ มีเทคนิคอะไรเตรียมใส่สุด ดูแลรูปร่างสร้างฟิตแอนด์เฟิร์มเต็มกำลังงานนี้เจ้าภาพจังหวัดสงขลาผู้ถือสิทธิ์ The Host City MGT 2025 และผู้อำนวยการกองประกวด มิสแกรนด์สงขลา 2025 จัดเต็ม เวที แสง สี เสียง กระหึ่ม รวมถึงคณะกรรมการกิตติศักดิ์ ผู้สนับสนุนหลัก และยังได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ และ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล,มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024,รองอันดับ 5 MGT 2022,รองอันดับ 5 MGT 2024 และ ศิลปิน O’Daisy ร่วมตัดสินสาวงามที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบควรค่าแก่ตำแหน่ง Best Performanceพิธีกรควงคู่รองอันดับ 1 MGT 2024 นำเข้าสู่แฟชั่นโชว์ของผู้เข้าประกวดในชุดว่ายน้ำสีขาว คอลเลกชั่นพิเศษ MGI X 4U2 Cosmetics (เอ็มจีไอ เอ็กซ์ โฟร์ยูทู คอสเมติก) สวยตาแตก แซบตาหลุด ลีลาการเดิน การโพสต์ สะกดทุกสายตาแฟนนางงามทั้งที่อยู่ใน เดอะ ซิกเนเจอร์ แอร์พอต คอนเวนชั่น ฮอลล์ หาดใหญ่ และที่กำลังรับชมอยู่ทาง Youtube : Grand TVหลังเสร็จสิ้นโชว์ของผู้เข้าประกวดทั้ง 77 จังหวัดพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย Best Performance โดย 10 คนมาจากและอีก 10 คนมาจากคะแนนโหวต ได้แก่และจับคู่เดินอวดโฉมในรอบแบทเทิลอีกครั้ง หวังช่วงชิงคะแนนจากคณะกรรมการให้มากที่สุด ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มฮอลล์โดยสาวงามที่เดินถึง จึ้งเกิน! ผ่านเข้าสู่รอบ TOP 5 ได้แก่และเสียงเชียร์ให้แบทเทิลกับอีกครั้ง ความมันจึงบังเกิด แต่ผู้ชนะ Best Performance มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ซึ่งตกเป็นของมิสแกรนด์ สุราษฏร์ธานี ซิวเงินมูลค่า 30,000 บาทไปครองนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะ สำหรับรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม หรือ Best in Swimsuit สนับสนุนโดย 4U2 Cosmetics จะประกาศในคืนการประกวดรอบตัดสิน มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2025 วันที่ 29 มีนาคม นี้ ที่ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9