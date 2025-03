“Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ชวนต้องมนตร์กับเพลง “รอจนพรจะมา” เพลงเวอร์ชั่นไทยจาก “โบว์ เมลดา” พร้อมเผยเพลงใหม่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ต้นฉบับ

หลังจากปล่อยเพลงให้แฟน ๆ ได้ซ้อมร้องกันล่วงหน้า ล่าสุดภาพยนตร์ไลฟ์แอคชันฟอร์มยักษ์ตอกย้ำความเป็นที่สุดของเพลงประกอบสุดไพเราะ ด้วยการส่งเพลงภาษาไทย “รอจนพรจะมา” ที่ถ่ายทอดโดยเจ้าของเสียงพากย์สโนว์ไวท์ออกมาให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ร้องตามกันแล้ว พร้อมกับการปล่อยอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ (Original Soundtrack) ที่รวมทั้งเพลงคลาสสิกระดับตำนานและเพลงใหม่โดย Benj Pasek และ Justin Paul คู่หูนักแต่งเพลงเจ้าของรางวัล EGOT (Emmy, Grammy, Oscar และ Tony) จุดกระแสต้องห้ามพลาดไปอินกับ “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ที่กำลังจะเข้าฉายจริง 20 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั้งนี้เพลง “รอจนพรจะมา” เป็นเพลง “Waiting on a Wish” เวอร์ชั่นภาษาไทย โดยเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเป็นเพลงใหม่ที่แต่งโดย Benj Pasek และ Justin Paul สองนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมที่เคยฝากฝีมือไว้ในผลงานการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง La La Land ทั้งคู่เผยว่าเพลง Waiting on a Wish เกี่ยวกับบ่อน้ำแห่งความปรารถนา (Wishing Well) หนึ่งในภาพจำอันโดดเด่นของสโนว์ไวท์ฉบับแอนิเมชัน โดยเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายเพลงป๊อปสมัยใหม่ ทว่าเข้ากันได้อย่างลงตัวกับเพลงคลาสสิกอื่น ๆ ในอัลบั้ม “การแต่งเพลง Waiting on a Wish เป็นการทำงานที่สนุกและมีความสุขมาก ๆ แต่ก็ค่อนข้างท้าทาย เพราะต้องเป็นเพลงที่เข้ากับเพลงคลาสสิกจากภาพยนตร์ต้นฉบับอย่าง Heigh Ho และ Whistle While You Work ได้ด้วย เราเลยต้องค้นข้อมูล ศึกษาเพลงประกอบอย่างละเอียด และคิดเนื้อเพลงใหม่ให้เข้ากับเวอร์ชั่นนี้” Paul กล่าวอยากรู้ว่าเพราะแค่ไหนตามไปฟัง “รอจนพรจะมา” ได้ทาง Spotify ส่วนอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ Original Soundtrack รับฟังได้แล้ววันนี้ทาง Apple Music, Spotify โดยในอัลบั้มมีทั้งเพลงสุดคลาสสิกจากเวอร์ชั่นแอนิเมชันที่ผู้คนรักและจดจำ เช่น Whistle While You Work, Heigh-Ho และเพลงใหม่ที่แต่งโดย Benj Pasek และ Justin Paul ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยทำงานกับดิสนีย์ในการร่วมกับ Alan Menken แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Aladdin เวอร์ชั่นไลฟ์แอคชันเมื่อปี 2019 มาแล้ว แต่สำหรับการทำงานกับ “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ครั้งนี้ ทั้ง Benj Pasek และ Justin Paul บอกว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เติมเต็มความฝันอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาในการแต่งเพลงประกอบให้กับภาพยนตร์ดิสนีย์เพลงใหม่ที่แต่งโดย Benj Pasek และ Justin Paul ได้แก่ เพลง Waiting on a Wish ที่ร้องโดยสโนว์ไวท์, เพลง Good Things Grow และเพลง All is Fair ร้องโดยราชินีใจร้าย, เพลง Princess Problems ร้องโดยโจนาธาน (Jonathan) และ A Hand Meets a Hand ร้องโดยสโนว์ไวท์และโจนาธาน ซึ่งจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ได้ฟังกันด้วย ติดตามอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์เวอร์ชั่นภาษาไทยของ “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” ได้เร็ว ๆ นี้ทั้งนี้ “Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” เป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอ็กชัน ที่นำเทพนิยายระดับอมตะกลับมาเล่าอีกครั้ง โดยยกเอาภาพยนตร์แอนิเมชันเมื่อปี 1937 มาตีความใหม่ ใหทุกคนได้ร่วมผจญภัยสุดแฟนตาซี ด้วยเวทมนตร์ของดิสนีย์ที่สร้างสรรค์ออกได้อย่างครบรสทั้งเรื่องราวที่สนุก เข้มข้น งานภาพที่สวยสะกดสายตา และเพลงประกอบสุดไพเราะ โดยผู้กำกับ Marc Webb จะพาทุกคนท่องไปในเทพนิยายเหนือกาลเวลา และสัมผัสกับเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ ผ่านบทบาทการแสดงของ Rachel Zegler ในบทสโนว์ไวท์ และ Gal Gadot ในบทราชินีใจร้าย ร่วมด้วยทีมนักแสดงอีกมากมาย“Disney’s Snow White สโนว์ไวท์” เปิดให้ซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้ววันนี้ มานับถอยหลังพร้อมฟังเพลง “รอจนพรจะมา” และอัลบั้มเต็มเพลงประกอบภาพยนตร์ Original Soundtrack ไปด้วยกัน ก่อนไปผจญภัยกับสโนว์ไวท์ ราชินีใจร้าย และคนเหมืองทั้ง 7 วันที่ 20 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ และระบบ IMAXโซเชียลมีเดีย:X: @DisneyStudiosTHInstagram: @disneystudiosthFacebook: @WaltDisneyStudiosTHYoutube: @waltdisneystudiosth