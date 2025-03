Viu Scream Dates เสิร์ฟความฟินชุดใหญ่! ประกาศจัดแฟนคอนเดี่ยว “ซิ่วหมิน” พี่ใหญ่วง ‘EXO’

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม! เมื่อประกาศจัดแฟนคอนเดี่ยวของศิลปินหนุ่มมากความสามารถอย่างพี่ใหญ่สุดหล่อแห่งวงที่เตรียมมาสร้างปรากฏการณ์ความฟินครั้งใหญ่พร้อมเสิร์ฟเอนเนอร์จี้เต็มร้อยให้กับ EXO-L ชาวไทย ในงานแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 ณ BHIRAJ Hall 2-3, BITEC บางนา"ซิ่วหมิน" หรือ “คิมมินซอก” ศิลปินและนักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากวง K-POP เบอร์ต้นของประเทศเกาหลีใต้อย่าง ‘EXO’ ได้กลับมาเสิร์ฟคาริสม่าเตรียมคัมแบ็กอย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มที่ 2 ‘Interview X’ เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของมินิอัลบั้มเดี่ยวในรอบ 3 ปี ปล่อยในวันที่ 10 มีนาคมนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทยต้นสังกัดของ XIUMIN อย่าง INB100 ได้ปล่อยทีเซอร์สำหรับมินิอัลบั้มที่ 2 ของเขา "Interview X" ซึ่งเป็นการคัมแบ็กที่หลายคนรอคอย โดยทีเซอร์ประกอบไปด้วยภาพคอนเซ็ปต์ 4 แบบสุดพิเศษ พร้อมด้วยคอนเทนต์พิเศษ "Get to Know XIUMIN", คลิปพรีวิวเพลง "Taste Tester", และทีเซอร์มิวสิกวิดีโอเพลงไตเติ้ล "WHEE!" ซึ่งเผยเสน่ห์รอบด้านของ XIUMIN และสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ เป็นอย่างมาก"Interview X" ประกอบไปด้วย 6 เพลงที่หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นเพลงไตเติ้ล "WHEE!", "Can't Help Myself", "Make You LaLa", "Switch Off", "Lost Paradise", และ "Love is U" ที่สะท้อนถึงความสามารถทางดนตรีอันหลากหลายของ XIUMIN ซึ่งแนวดนตรีที่แตกต่างกันในอัลบั้มนี้ยิ่งเพิ่มความคาดหวังให้กับแฟน ๆ ที่ตั้งตารอฟังผลงานของเขานอกเหนือจากผลงานเพลง XIUMIN ยังพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในฐานะศิลปินที่ครบเครื่อง เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของวง EXO ที่ฝากผลงานฮิตระดับโลกไว้มากมาย และในการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกกับมินิอัลบั้ม "Brand New" ก็ได้สร้างสไตล์ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง นอกจากนี้ เขายังได้รับกระแสตอบรับอย่างดีจากผลงานเพลงประกอบซีรีส์สุดฮิต "Scarlet Heart: Ryeo" ในเพลง "For You"XIUMIN ยังแสดงศักยภาพด้านการแสดงผ่านผลงานต่าง ๆ อาทิ "Falling for Challenge", "Seondal: The Man Who Sells the River", และ "CEO-dol Mart" ล่าสุดเขากำลังจะมีผลงานในซีรีส์โรแมนติก-แฟนตาซีคอมเมดี้เรื่อง "Heo's Diner" ซึ่งเตรียมออกอากาศ ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ โดยเขารับบทเป็น "Heo Kyun" ชายหนุ่มที่เรียกตัวเองว่า ‘อัจฉริยะ’ ผู้มีพรสวรรค์ด้านการเขียนและศิลปะ ซึ่งตอกย้ำความสามารถรอบด้านของเขาในฐานะศิลปินมากความสามารถด้วยพรสวรรค์ที่โดดเด่นในด้านดนตรี การแสดง และความบันเทิง XIUMIN ยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟน ๆ ทั่วโลก และทำให้ทุกคนต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อว่าเขาจะนำเสนออะไรต่อไปในอนาคตโดยสำหรับงานแฟนคอน “2025 XIUMIN FAN CONCERT < X Times ( ) > in BANGKOK" ที่จะจัดขึ้นในไทย เปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com และ ThaiTicketMajor ทุกสาขา บัตรราคา 6,500, 5,500, 4,500, 3,500 และ 2,500 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมากมายที่รอให้ชาว EXO-L ของ XIUMIN ได้สัมผัส รับรองว่างานนี้จะกลายเป็นความทรงจำสุดพิเศษที่อยู่ในใจ EXO-L ไปอีกนานแสนนาน!สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook, Instagram และ X ของ ViuScreamDateTH