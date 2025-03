เมสันจับมือโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เปิดแคมเปญ Balance within, Brilliance Beyond

#MASONwellness #MASONexperience #BangkokHospitalPattaya

ยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบองค์รวม ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ พร้อมเดินหน้าผลักดัน เมืองพัทยา นาจอมเทียน เป็นศูนย์กลาง Wellness Tourism ระดับโลกกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า "เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะกลายเป็นหนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญของการท่องเที่ยวระดับลักชูรี่ในอนาคตอันใกล้ และเราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เพื่อมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ครบวงจร ทั้งในด้านการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพสูง และเป็นการดูแล Wellness แบบองค์รวม ที่จะไม่เพียงมอบประสบการณ์พักผ่อนที่เหนือระดับจากเมสัน แต่ยังผสานกับการให้บริการด้าน Wellness ที่มีความเป็นมืออาชีพด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์การบริการระดับโลก จากโรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา”โดยโปรแกรม Wellness ภายใต้แคมเปญ "Balance within, Brilliance Beyond" - สมดุลภายใน เปล่งประกายเหนือระดับ มุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ ผ่านการบริการที่ครอบคลุมทั้งการพักผ่อนและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไฮเอนด์ ทั้งไทยและต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ มักมองหาประสบการณ์ที่มีคุณค่าและลึกซึ้งมากขึ้น โดยไม่เพียงต้องการการพักผ่อนในบรรยากาศที่สะดวกสบายเป็นส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังต้องการให้การพักผ่อนนั้นช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน ซึ่งเมสันมีความแข็งแกร่งและมีจุดเด่นในด้านการเป็นที่พักพูลวิลล่าหรู ติดหาดนาจอมเทียน มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และบริการเหนือระดับ เน้นความเป็นส่วนตัว และมีความพร้อมในการมอบประสบการณ์การพักผ่อนริมทะเลให้กับนักท่องเที่ยวไฮเอนด์ ไม่ว่าจะเป็น เมสันสปา กิจกรรมสันทนาการต่างๆทั้งในและนอกเมสัน เมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ พร้อมบริการผู้ช่วยส่วนตัว เมื่อผนวกรวมกับความแข็งแกร่งโดดเด่นในด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาแคมเปญนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม สมดุล และแตกต่างอย่างลึกซึ้งและส่งต่อคุณภาพสูงสุดให้กับแขกที่เข้าพัก และลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างหลากหลายได้อย่างแท้จริงโปรแกรม Wellness ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจหลัก ได้แก่ 1. Stress Relief package เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาความเครียดสะสม และการนอนหลับที่ไม่เพียงพอ ผ่านเทคนิคการผ่อนคลายเชิงลึกและการดูแลสุขภาพจิตใจ 2. Detoxifying Restore package – มุ่งเน้นการขจัดสารพิษในร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก โดยใช้ศาสตร์การล้างพิษและโภชนาการเพื่อเพิ่มพลังชีวิต 3. Glow & Grow Rejuvenation package – เสริมสร้างความงามจากภายใน พร้อมเติมเต็มพลังงานให้กับร่างกายและจิตใจ ผ่านศาสตร์การชะลอวัยและการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวมขณะที่ พญ.ปิยาภรณ์ ทิพยะรัตน์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมเทียน กล่าวว่า “ความร่วมมือในวันนี้เกิดจากแนวคิดที่ว่า “สุขภาพดีเริ่มต้นจากการดูแลก่อนป่วย” เราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging & Regenerative Medicine) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพที่สำคัญในอนาคต โดยในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของ Wellness Tourism ระดับโลก จากข้อมูลของ Global Wellness Institute คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรม Wellness จะเติบโตเฉลี่ย 12-14% ต่อปี และจะมีมูลค่าถึง 8.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2027 นี้ ดังนั้นการจับมือกันกับเมสันภายใต้แคมเปญดังกล่าว จึงจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมให้พัทยาเป็นจุดหมายปลายทางของการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรสำหรับนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน”เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของเมสันเป็นกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติระดับไฮเอนด์ โดยเป็นกลุ่มคู่รัก, กลุ่มเพื่อน, ครอบครัวขนาดเล็ก, นักธุรกิจ หรือ Expat ที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบ โดยจากเทรนด์รักสุขภาพในปัจจุบันพบว่า นักท่องเที่ยวและแขกที่เข้ามาพักที่โรงแรมให้ความสนใจและมีความต้องการในเรื่องการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้นคุณพรพรรณ รัตนพิทักษกุล, ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเมสัน กล่าวเพิ่มเติมว่า “Wellness is the New Luxury ดังนั้นการสร้างความแตกต่างโดยเพิ่มเรื่องสุขภาพและ Wellness เข้ามาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการทำธุรกิจ จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางหรือเลือกใช้บริการ ในวันนี้เรามีความพร้อมเป็นอย่างมาก จากแคมเปญความร่วมมือด้าน Wellness ดังกล่าว เราจะช่วยผสมผสานจุดแข็งของ Ultra-Luxury Hospitality และ World-class Healthcare เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีทั้งความสะดวกสบายและการดูแลสุขภาพที่ครบวงจรอย่างยั่งยืนให้แก่แขกที่เข้าพักและลูกค้าทุกท่าน”