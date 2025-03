สะกดทุกสายตา "ณิชา ณัฏฐณิชา" เอาอยู่ทุกลุค เดินเกมแรงตลอด "PARIS FASHION WEEK 2025"

ค้นหารันเวย์ใกล้ฉัน Now!!!คึกคักสุด ต้อนรับแฟชั่นไอคอนทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมชมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังมากมาย บอกเลยว่านอกจากคอลเลกชันต่าง ๆ ที่เสิร์ฟสายแฟตัวจริงแล้ว คอสตูมจึ้ง ๆ ของเหล่าเซเลบริตีก็ถูกจับตามองไม่แพ้กัน หนึ่งในคนดังที่สื่อทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจอย่างไม่พลาดรายงานตัวให้ช่างภาพและสื่อมวลชน รวมถึงแฟนๆ ได้รัวชัตเตอร์ไม่ยั้ง บอกเลยว่าชีเอาอยู่ คอนเฟิร์มสวยไม่ตุบ gettyimage ชัวร์!หลังจากเสิร์ฟลุคแรกสไตล์ลูกคุณซ่อนเปรี้ยวจากแบรนด์ Acne Studios ในวันถัดมาเข้าร่วมชมโชว์ของ Chloé พร้อมลุคสวยสะดุดตา คุมโทนทั้งชุดและแอคเซสเซอรี บวกกับลอนผมสลวยอวดวอลลุ่มเบา ๆ ในแบบผู้หญิงโคลเอ้ ที่หัวเรือใหญ่ Chemana Kamali ภูมิใจนำเสนอสุด ๆ โดยคอลเลกชันนี้เหมือนการค้นหาและขยายขอบเขตของนิยามตู้เสื้อผ้าในแบบผู้หญิงโคลเอ้ ถ่ายทอดผ่านลำดับขั้นด้านอารมณ์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสาะหาประสบการณ์ในอดีต รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่หล่อหลอมให้เป็นผู้หญิงอันงดงามจากนั้นวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ณิชาเสกลุคใหม่ให้สปอร์ตและสนุกขึ้นพร้อมอัปเดตเทรนด์ ด้วยแฟชั่นโชว์ คอลเลกชัน Fall/Winter 2025 จาก LACOSTE ณ สนาม Roland Garros กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีเหล่าคนดัง อาทิ แบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดของแบรนด์อย่าง Taylor Zakhar Perez, เซเลบริตี้แถวหน้าอย่าง Venus Williams, Sampha และ Adrien Brody ร่วมด้วยศิลปินหนุ่มชาวจีน Wang Yibo, และอีกมากมาย Lacoste เปิดตัวแฟชั่นโชว์ด้วยการเนรมิตรันเวย์เป็นสนามเทนนิส โดยคอลเลกชันนี้ยกระดับเสื้อผ้าให้หรูหราด้วยดีไซน์สดใหม่ เพิ่มลุคโมเดิร์นสุดขีดในวันเดียวกันชีเดินเกมต่อกับ BALENCIAGA FALL/WINTER 2025 โดยสลัดลุคสปอร์ตเกิร์ล พร้อมคว้าบอมเบอร์แจ็กเกตโอเวอร์ไซซ์สีม่วง รองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ รวมถึงกระเป๋าไอคอนิก ดีเทลคลู ๆ ตามแบบฉบับสาวกบาเลนเซียกา ที่แมตช์กับหน้าผมและเมคอัพสุดเท่ด้วยลิปสติกสีดำ โดดเด่นสมมงแขกคนดังจากประเทศไทย BALENCIAGA ภายใต้การดูเเลของ Demna Gvasalia ได้นำชุดที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันมาตีความใหม่ในเเบบ Avant Garde ผสมผสานกลิ่นอายของคลาสสิกและสไตล์สตรีท กับเฉดสีที่ผสมผสานระหว่างโทนสีหม่นกับสีสันที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังได้มีเซเลบริตีชื่อดัง Juyeon วง The Boyz ที่ร่วมเข้าชมโชว์ในฐานะเเบรนด์เเอมบาสเดอร์ ร่วมด้วย Romeo Beckham, Jessica Alba, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin และอีกมากมายพลาดไม่ได้กับอีกหนึ่งแบรนด์ดังระดับโลก LOEWE ที่ยังคงคอนเซ็ปต์เรียบโก้มีระดับ โดยวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา LOEWE ผุดไอเดียนำเสนอโชว์ในรูปแบบ Presentation อวดคอลเลกชันสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี FALL/WINTER 2025 เป็นผลงานการออกแบบของ Jonathan Anderson ที่มาในโครงสร้างสุดแปลกตา ผสมผสานเทคนิคและการใช้วัสดุต่าง ๆ สร้างสรรค์ลุคได้น่าสนใจ งานนี้แขกคนสำคัญอย่างสาวณิชา ปรากฏตัวด้วยแจ็กเกตหนังสีน้ำตาล กางเกงยีนส์ดีไซน์เก๋ เสริมลุคเท่ ด้วยวอลลุ่มผมเซอร์ ๆ ส่งให้โททัลลุคออกมาน่ามองสุด ๆ เช่นเดียวกับเซเลบริตีสุดฮอตจากแดนมังกรอย่าง หวังอี้ป๋อ รวมถึงคนดังสายแฟอีกเพียบ ที่ต่างเช็กอินติดขอบรันเวย์ เพื่อเข้าชมแฟชั่นโชว์สุดประทับใจในครั้งนี้ส่งท้ายความปังของสาวณิชาในปารีสแฟชั่นวีค 2025 ด้วยการเข้าชมโชว์ของ Miu Miu แบรนด์ดังสัญชาติอิตาลี ภายใต้การออกแบบของ Miuccia Prada ต้องบอกว่าโชว์นี้ได้รวมซุปตาร์และไอดอลสาวเอเชียไว้มากมาย ที่เดินทางมาร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ไม่ว่าจะเป็น Jang Won-young วง IVE, Minnie วง (G)I-DLE, MOMO วง TWICE และ Ella Gross วง Meovv รวมถึงสาวณิชาอีกหนึ่งแขกคนสำคัญ ที่ขอทิ้งทวนด้วยลุคคิ้วท์ ๆ สุดน่ารักหน้าผมเป๊ะ Finish Look คือที่...ตลอดปฏิทินแฟนชั่นวีคครั้งนี้ ณิชา ไม่ทำให้ผิดหวัง ดีงามสมมงแฟชั่นไอคอนสาวจากเมืองไทย สร้างความประทับใจทุกครั้งที่ปรากฏตัว พรีเซนต์เสน่ห์ของแต่ละแบรนด์ได้ตรงดีเอ็นเอ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแบรนด์ดังระดับโลกต้องเชิญเธอคนนี้ ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ เป็นแขกคนพิเศษทุกปี