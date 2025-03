มงฯ ลง “แอนดอย ปรียากร” ครูสอนศิลปะจากชลบุรี คว้าตำแหน่ง Miss Tiffany คนที่ 26

เดินทางมาถึงรอบไฟนอลแล้วสำหรับการประกวดที่ปิดฉากไปอย่างสวยงามเมื่อคืนวันที่ 15 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จังหวัดชลบุรีการประกวดเริ่มต้นขึ้นด้วยการแสดงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สไตล์ทิฟฟานี่ โชว์ พร้อมผู้เข้าประกวดทั้ง 34 คนของปีนี้ ก่อนไต่ระดับความระทึกใจด้วยการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 20 คนสุดท้าย ที่ทำเอาเสียงกรี๊ดจากเหล่ากองเชียร์กระหึ่มไปทั่วทั้งฮอลล์ ก่อนเร่งเครื่องต่อด้วยการเดินอวดโฉมในชุดราตรียาวสวยสง่าเพื่อเฟ้นหา 10 สาวงามที่จะได้เข้าใกล้มงกุฎไปอีกขั้น สู่รอบโชว์ชุดว่ายน้ำ อวดหุ่นเป๊ะปัง ที่ต้องฟาดฟันกันอย่างถึงพริกถึงขิง จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 6 คน ก่อนคัดเหลือ 3 คนสุดท้าย ที่มาช่วงชิงความเป็นหนึ่งผ่านการประชันไหวพริบตอบคำถามจากเหล่าคณะกรรมการ เพื่อเฟ้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบัลลังก์แห่งเกียรติยศ กับตำแหน่ง Miss Tiffany คนที่ 26และเมื่อสิ้นเสียงประกาศผลรางวัลอะดรีนาลีนของแฟน ๆ ก็พุ่งทะยานถึงขีดสุดอีกครั้ง เมื่อวัย 29 ปี ครูสอนศิลปะ สาวทรานส์จากชลบุรี คว้ามงกุฎ Miss Tiffany’s Universe 2025 ไปครองได้สำเร็จ สวยสมมงแบบรอบด้านทั้งรูปลักษณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม เรียกได้ว่ากลมกล่อมสุด ๆ ขณะที่คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2ทั้งนี้ ผู้ครองมงกุฎ Miss Tiffany’s Universe 2025 จะเป็นสาวงามตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวด Miss International Queen 2025 การประกวดสาวทรานส์เจนเดอร์นานาชาติระดับโลก ที่จะมีขึ้นที่ประเทศไทย ในเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่น ๆ ได้แก่- รางวัล Best Performance in Preliminary Round ได้แก่ MTU23 แอนดอย ปรียากร พรหรหม- รางวัล Miss Photogenic ได้แก่ MTU04 เอม ไอรดา เตชานุรักษ์- รางวัล Miss Congeniality ได้แก่ MTU11 โกลด์วี่ พิชญ์นาฏ บุญแนะ- รางวัล Miss Popular Vote ได้แก่ MTU01 น้ำฟ้า ณพิชญา พิมพ์ปรุ- รางวัล Future of Beauty by Wansiri Hospital ได้แก่ MTU27 ซันเรย์ ณภัทร พลาสี- รางวัล Best Evening Gown ได้แก่ MTU33 สไปรท์ ปกรณ์ กล้าหาญ- รางวัล Miss Shiny Skin Award by Wansiri Welllness Center ได้แก่ MTU23 แอนดอย ปรียากร พรหรหม- รางวัล The Aura Skin Icon by MizuMi ได้แก่ MTU13. นาราแบงค์ ณัชนารา คงพัฒนานนท์- รางวัล 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗧𝗶𝗳𝗳𝗮𝗻𝘆 𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗦𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗯𝘆 𝗠𝗶𝘇𝘂𝗠𝗶 ได้แก่ MTU10 หมีพูห์ กัญติชา ดีทรีส- รางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ MTU24 การ์ฟิลด์ พิชชาภา เกษมทรัพย์- รางวัล Miss Golden Shape by Wansiri Hospital Body Center ได้แก่ MTU10 หมีพูห์ กัญติชา ดีทรีส- รางวัล Best Thai Identity Costume ได้แก่ MTU27 ซันเรย์ ณภัทร พลาสี- รางวัล Miss Face Niramit by Wansiri Hospital Face Center ได้แก่ MTU04 เอม ไอรดา เตชานุรักษ์