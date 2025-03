“โดม เดอะเฟซ” เหนื่อยคดีโดนโกงเงิน ไหว้พระทุกคืนขอให้หลุดพ้น เตรียมบวช 16 มี.ค.นี้

ก่อนหน้านี้หรือถูกหลอกทำงานฟรี เพราะคนกลางดีลงานแล้วเอาเงินไปใช้เองเป็นล้าน ทั้งปีได้เงินแค่ 3.5 หมื่น จนต้องเข้าแจ้งความดำเนินคดี ล่าสุดโดมควงมาร่วมงาน THE BANGKOK BOY SERIES ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่า เหนื่อยกับเรื่องคดีความ ไหว้พระทุกคืนขอให้หลุดพ้นแม่ : “ครั้งนี้บินกลับมาคือมาร่วมงานอุปสมบทลูกชาย จริงๆ น้องตัดสินใจบวชมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่เพียงที่ผ่านมาเขายังไม่มีคิวว่างเลย แถลงข่าวจบ วันที่ 16 มีนาคมนี้ ก็เตรียมบวชเลยค่ะ เขาบอกว่าเขาสวดมนต์ทุกคืนเลยแม่ เขาอยากบวชเป็นพระจริงๆ”โดม : “ที่ตัดสินใจบวชคือเป็นเรื่องของประสบการณ์(ตั้งใจบวชกี่วัน?) อันนี้ไม่แน่ใจเลยครับ ยังไม่มีวันกำหนดสึก”แม่ : “ตอนนี้มีแต่วันบวช แต่ยังไม่มีกำหนดสึก แต่ไม่ถึงขั้นบวชตลอดชีวิตนะคะ น้องเองก็มีแพลนว่าหลังจากสึกแล้วเนี่ย เขาก็จะเรียนที่เมลเบิร์นต่อเลย”แย้มแพลนบวชเสร็จ เตรียมกลับไปเรียนที่ต่างประเทศต่อแม่ : “ใช่ค่ะ ก็คือจะกลับไปเรียน รูทีนในการบวชครั้งนี้คือที่จังหวัดกาญจนบุรี วัดถ้ำเขาปูน พอหลังจากนั้นเสร็จก็จะย้ายไปจำพรรษาที่เมลเบิร์นน้องก็อยากจะพักจริงๆ แบบขออยู่นิ่งๆ ขออยู่เงียบๆ สงบๆ ไม่อยากเป็น somebody นะตอนนี้ ขอแบบอยู่เฉยๆ ดีกว่าอะไรอย่างนี้”เผยอยากทวงความยุติธรรมคืนให้ลูกชายแม่ : “คือจริงๆ ในส่วนของเรามันก็มีมุมดีแล้วก็มุมไม่ดี คือจริงๆ ลูกมาเล่าให้ฟัง เหตุการณ์ที่ว่าเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็มีความรู้สึกว่าพอได้ปรึกษากับทนายนิด้า (ศรันยา หวังสุขเจริญ) ได้แล้ว ก็ได้เจอหลายๆ เคสตามที่พี่นิด้าเคยพูดครั้งที่แล้วว่าเราไม่รู้นะคะว่าจำนวนเงินมันเท่าไหร่แต่ใดๆ ก็แล้วแต่น้องต้องได้รับความเป็นธรรม ความไว้เนื้อเชื่อใจมันมีหลายเรื่องอันนี้ไม่เข้าใจไม่ทราบนะคะ ในเมื่อต้องเป็นอย่างนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ข้อกฎหมาย”ส่วนคดีหลังจากที่แจ้งความไปคู่กรณียังไม่ติดต่อกลับมาแม่ : “เท่าที่เช็กกับทางพี่นิด้าก็ยังไม่มีค่ะ ในส่วนของการดำเนินการอันนี้จากวันนั้นที่สน.ก็คือทางทีมทนายความก็ยังกลับมารื้อคดีดังต่อไป เพราะว่ามันยังมีอีกหลายเคสที่เขาต้องรื้อคือมันทำให้การทำงานมันง่ายดายมาก บางงานก็คือมีทั้งล่อซื้อจริงๆ และไม่ล่อซื้อจริงๆ”ยอมรับเหนื่อยกับเรื่องคดีความ ไหว้พระทุกคืนขอให้หลุดพ้นโดม : “เรื่องวงการเรายังไม่ชัวร์คือเอาเป็นว่าวงการบันเทิงมันเป็น second priority สำหรับโดมนะ คือ prity แรกคืออยากกลับออสเตรเลียแบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องอะไรกับโซเชียลมาก สิ่งที่ดีที่สุดคือการที่อยู่คนเดียวแบบสงบๆ เราว่ามันไม่ได้แค่แบบเหนื่อยกับการทำงาน แต่เหนื่อยจิตด้วยที่เราต้องเจอแรงกดดันเยอะๆ ครับ เยอะมาก”เผยทุกวันที่ตื่นมาไม่รู้เลยว่าต้องไปทำงานยังไงโดม : “เมื่อก่อนหน้านี้เรามองว่าวงการมันเป็นอย่างนี้ ทำงานในวงการบันเทิงมันทำแบบนี้เหรอ เราก็ไม่รู้เพราะว่าเรายังเด็ก แล้วเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้สื่อสารกับเด็กคนอื่นในกอง เราก็ไม่รู้ว่าการทำงานของเขามันเป็นแบบนี้พอมารู้เรื่องเราก็ตั้งคำถามว่าแม่ : “จริงๆ น้องพยายามจะสื่อสารว่าที่ผ่านมาการทำงานมันไม่มีการสื่อสารกันมาโดยตลอดเขาก็บอกว่าได้สิอย่างพี่ไปเล่นเรื่องนี้พี่ได้แบบนี้ รับงานนี้ผู้จัดการก็เคลียร์กับพี่นะ ทำไมคนกลางของน้องไม่มีการพูดถึง ซึ่งมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่เหมือนคนอื่น”โดม : “วันนึงเราตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าวันนี้เราจะทำอะไร เขาบอกว่าไปทำงานที่ไหนไม่รู้ ส่งโลเกชั่นมาต้องขับรถไปที่นี่ วันนึงเราวิ่งแบบ 4 งาน 5 งาน แบบเหนื่อยมาก ไม่รู้อะไรเลยเพราะไม่มีการสื่อสารคุย”แม่ : “(เงินที่ได้สูงสุดในการทำงานตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมากับคนนี้เราได้เท่าไหร่?)ลั่นรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากแม่ : “เราก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกเราจากที่เขาอ่านภาษาไทยไม่ได้ พูดไม่ได้ ฟังไม่ได้ เขียนไม่ได้ จนวันนี้อ่านภาษาบาลีเพื่อจะไปเตรียมบวชได้แล้ว แล้วประเด็นคือไม่ใช้คาราโอเกะเพราะเสียงจะเพี้ยน คืออ่านจากหนังสือเลยรู้สึกภูมิใจมาก อย่างที่บอกว่าการเริ่มต้นมันจะดีไม่ดีหรือมันจะจบแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการนี้หรือจะอยู่ในวงการไหนก็เชื่อว่าเขาน่าจะเก็บประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดในการทำงานอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตอย่างแน่นอน”