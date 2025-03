“คิมแซรน-คิมซูฮยอน” วันเกิดของนาย วันตายของฉัน บทพิสูจน์ความจริงที่แลกด้วยชีวิต

เป็นข่าวช็อกใจสาวกซีรีส์เกาหลีทั่วโลก กับการแฉพฤติกรรมของ พระเอกเกาหลีตัวท็อปที่มีค่าตัวแพงที่สุด “คิมซูฮยอน” กับพฤติกรรมเดโป (โรคใคร่เด็ก) ที่ถูกเปิดโปงจากญาติของนักแสดงสาว “คิมแซรน” หลังจากที่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตั้งแต่ ดาราสาวอายุ 15 ปี ในขณะที่เขามีอายุ 27 ปี และมีความสัมพันธ์ยาวนานถึง 6 ปี จนถูกกล่าวหาว่า คิมซูฮยอน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเธอ เพราะเธอเลือกจะจบชีวิตตัวเองในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเกิด คิมซูฮยอนการเปิดเผยนี้ทำให้ชาวเน็ตทั่วโลกรู้สึกตกใจและมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสัมพันธ์นี้ ว่าข่าวลือที่ผ่านมานั้นมันคือเรื่องจริง ทำให้เกิดการขุดความคิดเห็นเก่าๆ ของเจ้าตัวที่เคยพูดถึงการแต่งงานกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าหลายปี รวมไปถึงการตายของ คิมแซรน ว่าช่วงก่อนหน้านี้เกิดเรื่องอะไรกับเธอบ้าง“คิมแซรน” เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ในฐานะนางแบบเด็ก และเริ่มเข้าสู่การเป็นนักแสดงในช่วงอายุ 9 ขวบ จากบทบาทการแสดงครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง A Brand New Life ปี 2009 กำกับโดยผู้สร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศส-เกาหลี คิมแซรนเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อมีการฉายภาพยนตร์ที่นั่นในการฉายรอบพิเศษ กลายเป็นนักแสดงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเทศกาลนี้อายุ 10 ปี คิมแซรน ได้ร่วมแสดงกับ “วอนบิน” ในเรื่อง The Man From Nowhere ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดในเกาหลีใต้ในปี 2010 คิมแซรนได้รับรางวัลหลายรางวัลจากสองบทบาทแรกของเธอ รวมถึงนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงาน Korean Film Awards และ Buil Film Awards นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คิมแซรน แทบจะกลายเป็นดาราเด็กที่ดังที่สุดในประเทศ และเธอยังทำในสิ่งที่ดาราเด็กหลายคนทำไม่ได้ นั่นก็คือการเปลี่ยนเส้นทางในวงการบันเทิงไปสู่บทบาทวัยรุ่น และก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงเต็มตัวในปี 2016 คิมแซรน เซ็นสัญญากับ YG Entertainment และต่อมาได้ย้ายมาร่วมงานกับ Gold Medalist ในปี 2020 เส้นทางบันเทิงของเธอดูเหมือนว่าจะก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นดาราแถวหน้าอีกคนของประเทศ จนกระทั่ง ปี 2022 คิมแซรอน ถูกจับในข้อหาขับรถขณะมึนเมารถที่เธอขับมาชนเข้ากับโครงสร้างหลายแห่ง รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้า ราวกันตก และต้นไม้ริมถนน ในอุบัติเหตุดังกล่าว หม้อแปลงไฟฟ้าพัง และไฟฟ้าดับเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในสถานที่ 57 แห่ง รวมทั้งร้านค้าใกล้เคียง ทำให้เกิดความเสียหายต่อพ่อค้าในบริเวณนั้น ต้องเสียค่าปรับให้กับต้นสังกัด 700 ล้านวอนหรือราว 16.32 ล้านบาท อุบัติเหตุครั้งนั้นเหมือนเป็นวิบากกรรมชีวิตลูกแรกของคิมแซรน ก่อนที่จะมีตามมาอีกมากมาย จนถูกสังคมโจมตีอย่างหนักคิมแซรนเข้าสู่วงการบันเทิงใน 9 ขวบ พัฒนาการชีวิตเป็นช่วงที่เด็กกำลังพัฒนา Middle Sense เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางใจ เด็กควรได้เติบโต เรียนรู้ และสัมผัสความงามของโลก แต่ คิมแซรน กลับต้องอยู่ในกรอบของ ความสมบูรณ์แบบ หากเด็กไม่เคยได้สัมผัสความงามที่แท้จริงของโลก พวกเขาอาจอ่อนแอเกินกว่าจะรับมือกับความทุกข์ในอนาคตได้หลังจากเหตุการณ์เมาแล้วขับ ชีวิตของคิมแซรนก็เหมือนกับดิ่งลงเหวลึกเรื่อยๆ เพราะหลังจากนั้นไม่นานยูทูบเบอร์ชื่อดัง “อีจินโฮ” ซึ่งมีความสนิทสนมกับค่าย Gold Medalist ได้ออกมาวิจารณ์กรณีที่เมาแล้วขับอย่างหนัก พร้อมตั้งคำถามว่าเธอสำนึกผิดจริงหรือ และยังนำเสนอข่าวคราวของ คิมแซรน เป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นภาพหลุดกับบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งในเวลาที่เธอพยายามเริ่มต้นใหม่ด้วยการเป็นครูสอนการแสดง หรือตอนที่ทำงานพาร์ตไทม์ในร้านกาแฟ และการลองเล่นโป๊กเกอร์อย่างถูกกฎหมาย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์คิมแซรนอย่างหนักหน่วงจากการเสียชีวิตของคิมแซรน ทำให้ครอบครัวดับเครื่องชนเตรียมฟ้องยูทูบเบอร์ดังที่ปล่อยข่าวโจมตีลูกสาวเสียหายมาโดยตลอด พ่อของคิมแซรนได้ออกมาเปิดใจหลังจากการจากไปของลูกสาวว่า…“เป็นเพราะยูทูบเบอร์อีจินโฮทำให้มีคนก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์และสื่อที่ก็อปวิดีโอของพวกเขาไปโดยไม่ไตร่ตรองเลย แชรนต้องทนทุกข์ทรมานมากๆ ครอบครัวของเราผ่านนรกมาด้วยกันและจนถึงตอนนี้ก็ยังเจ็บปวดกันไม่สิ้นสุดการกระทำของพวกเขาไม่อาจให้อภัยได้ พวกเขาไม่ได้แค่ทำลายชีวิตของแซรนเท่านั้น แต่ยังทำลายครอบครัวของเธอด้วย ผมจะไม่มีวันให้อภัยคนที่บิดเบือนความจริงโดยมีเจตนาชั่วร้ายเช่นนี้ เราควรใช้ชีวิตอยู่กับข่าวปลอมแบบนี้ไปตลอด? ผมอยากลบวิดีโอพวกนั้นออกไปให้หมดและแก้ไขให้ถูกต้อง”หลังการจากไปของคิมแซรน ที่เลือกจบชีวิตในวันเกิดคิมซูฮยอน ที่ทั้งคู่เคยถูกสงสัยว่าเคยคบหาดูใจกันหลังจากที่คิมแซรน มือลั่นปล่อยภาพแนบชิดออกมา ซึ่งภายหลังทางต้นสังกัดก็ออกมาปฏิเสธ แต่เรื่องกลับไม่จบ เพราะวันนี้ความจริงปรากฏโดยป้าของคิมแซรน ได้นำหลักฐานการคบหากันออกมาเปิดเผยผ่านทางยูทิวบ์ว่าหลานสาวของตนคบหากับคิมซูฮยอนตั้งแต่เธออายุ 15 ปี ตอนนั้นฝ่ายชายอายุ 27 ปี ไม่มีใครเห็นด้วย แต่ด้วยอายุของคิมแซรน ทำให้ทุกอย่างต้องปิดเป็นความลับ เพราะหวั่นสังคมตั้งคำถามประเด็นพรากผู้เยาว์ และฝ่ายชายถูกมองเสียหายย้อนกลับไปช่วงก่อนเกิดเหตุ คิมซูฮยอนได้ออกจากต้นสังกัดเดิมแล้วมาตั้งค่ายเอง นั่นก็คือ Gold Medalist และได้ดึง คิมแซรนมาอยู่ในค่ายด้วย คิมแซรนเข้ามาช่วยงานในค่ายโดยไม่เคยได้รับค่าจ้าง พอเกิดเหตุการณ์เมาแล้วขับ ทางค่ายออกตัวจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดให้ทั้งสิ้น 700 ล้านวอน (ศาลสั่งปรับแค่ 20 ล้านวอน ประมาณห้าแสนบาท ที่เหลือมีค่าเสียหายจากการโดนยกเลิกโฆษณากับค่าถ่ายซ่อมซีรีส์ Bloodhound ) คิมแซรนเข้าใจว่าเธอจะค่อยๆ ทำงานชดใช้ให้ในปี 2022 คิมแซรน และ คิมซูฮยอน ได้เลิกกัน คิมแซรนถูกยกเลิกสัญญา และยังส่งจดหมายทวงหนี้ให้ชดใช้เงินทั้งหมดภายในปี 2023 ถูกข่มขู่ว่าจะดำเนินการทั้งทางแพ่งและอาญาหากไม่ชำระคืน คิมแซรนพยายามติดต่อหาคิมซูฮยอนเพื่อเจรจาผ่อนชำระเงินคืนกับบริษัท เพราะเธอไม่มีเงินก้อน “ฉันเตรียมตัวอย่างแข็งขันที่จะกลับมาในวงการ ฉันจะทยอยจ่ายให้จากเงินที่ได้ในแต่ละงาน ฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่จ่ายคืน แต่ถ้าพวกเขาจะขอเงิน 700 ล้านวอน ในตอนนี้เลย ฉันหามาไม่ได้จริงๆ ได้โปรดช่วยฉันหน่อยนะคะ ขอเวลาให้ฉันด้วย” แต่กลับติดต่อคิมซูฮยอนไม่ได้จึงปล่อยภาพแนบแก้มออกมาคิมแซรนมืดแปดด้านจากมรสุมมากมายจนเลือกจบชีวิตตัวเอง ทำให้ครอบครัวต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคิมแซรน ป้า ได้เผยว่า… “ฉันไม่ได้เล่าเรื่องนี้เพื่อสร้างความวุ่นวาย แต่เพื่อกอบกู้เกียรติของหลานสาวที่ถูกทำลายเพราะข่าวเท็จในพริบตา”หลังข่าวการเสียชีวิต และความจริงอีกด้านถูกเปิดเผย ทำให้ชาวโซเชียลทั่วโลกประณามพฤติกรรมของ คิมซูฮยอน ว่าเป็นผู้ชายที่เลือดเย็นและใจดำ ทั้งยังกดดันแบรนด์สินค้าถอดถอดจากการเป็นพรีเซ็นเตอร์ทั้งหมด ซึ่งต้นสังกัดของ คิมซูฮยอน ออกมาปฏิเสธเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกเรื่องเพื่อนสนิทของ คิมแซรน ได้ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่า คิมแซรนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างหนัก และมีปัญหาเรื่องการเงิน คิมแซรน วางแผนที่จะกลับเข้าสู่วงการในฐานะนักแสดงอีกครั้ง ในหนังเรื่อง Guitar Man และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คิมอาอิม (Kim Ah Im) เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง แต่ก็กลับมาเกิดเหตุการณ์เสียก่อนหลังจากประเด็นการเสียชีวิตของคิมแซรน สังคมเกาหลีได้เปิดประเด็น วิเคราะห์ว่าคดีเมาแล้วขับ ดาราหลายคนก็เคยโดนกันมากมายแต่ทำไมของแซรนมันถึงได้หนัก ติดหนี้พะรุงพะรังยาวตามมาเป็นหางว่าว สัญญาไม่ต่อ แล้วทวงหนี้รัวๆ ตั้งใจทำให้คิมแซรนจนตรอก รวมไปถึงการกดขี่ผู้หญิงในสังคมเกาหลี ไอดอลหญิงต้องจบชีวิตเพราะความเกลียดชังอีกแล้วหรือกรณี คิมแซรน กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจในสังคมเกาหลีรวมไปถึงเอเชีย เพราะหลายคนได้มองย้อนกลับไป ความจริงที่ผ่านมามันโหดร้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งมากๆ คนที่ทั้งชีวิตเพิ่งพบเจอความรักที่ตัวเองทุ่มให้แบบหมดใจ แต่ทุกคนล้วนชี้นิ้ว เพ่งโทษ กดดันสาปส่งจนไม่มีที่ยืน“ถ้าคิมแซรนยังไม่ตาย วันนี้กระแสก็ยังคงอยู่ข้างผู้ชาย ต่อให้มีหลักฐานมากแค่ไหน สังคมก็จะเลือกเชื่อผู้ชายก่อน แต่ตอนนี้ความจริงพร้อมหลักฐานปรากฏ คนจึงเทมาสงสารและเชื่อฝั่งผู้หญิงมากขึ้น” กว่าทุกอย่างจะปรากฏ ชีวิตของคิมแซรนก็เอากลับมาไม่ได้แล้ววันนี้สังคมเกาหลี ได้ตั้งคำถาม “ผู้หญิงจะได้รับการรับฟังก็ต่อเมื่อพวกเธอจากไปแล้วเท่านั้น?”เมื่อผู้หญิงพูดและขอความช่วยเหลือ พวกเขาก็เงียบไป แต่เมื่อพวกเธอหายไป โลกก็จะรับฟังและปกป้องพวกเธอทันทีส่วน คิมซูฮยอน วันนี้ โดยสังคมสาปส่ง “จบและออกจากวงการไปซะ คุณควรรับกรรมที่ทำไว้” จากนี้ชีวิตคิมซูฮยอนจะเหมือนตายทั้งเป็น เป็นการเอาคืนที่สาสม“ ครอบครัว คิมแซรน ดับเครื่องชน จะฟ้องทุกทางกับ คิมซูฮยอน เรื่องราวจะไปจบตรงไหน ติดตามตอนต่อไป