“เทศน์ ไมรอน” รับคิดหนัก - เสี่ยง ไม่ต่อสัญญาช่อง 3 แต่มั่นใจว่าคิดไม่ผิด!

เล่นเอาหลายคนตกใจ หลังนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไม่ต่อสัญญาช่อง 3 ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระ พร้อมกับโดดร่วมงานกับ “บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ” ในละครเวที "อันธพาล 2499 THE MUSICAL”ล่าสุด เทศน์ ได้มาร่วมงานพลังแห่งผิว กับ NIVEA is for SKIN ณ บล็อกไอสยามแสควร์ ซึ่งเจ้าตัวก็เผยถึงสาเหตุว่า อยากลองเดินตามความฝันของตัวเองในการทำงานที่หลากหลายรูปแบบ“ตอนนี้เราก็เป็นนักแสดงอิสระซึ่งมันก็ตรงกับความฝันของเรา นั่นก็คือสาเหตุหลักที่ตัดสินใจ”ตัดสินใจนานมากๆ มันเป็นเรื่องของส่วนตัว เรื่องของการทำงาน แล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ด้วยระหว่างเรากับหลายๆ คนก็มีพูดคุยกันเยอะเลยครับเรามั่นใจว่าทางผู้ใหญ่เขาเข้าใจการตัดสินใจของเรา ซึ่งเราก็เข้าใจการตัดสินใจของผู้ใหญ่ด้วย”เผยไม่ได้ปรึกษาใคร แต่มีบอกให้เพื่อนรู้“ไม่ได้ปรึกษาครับยังทำงานในวงการนี้เหมือนเดิม อยากจะฝากผลงานของเราให้กับทุกคนด้วยจริงๆ”ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเล่นละครเวทีครั้งแรกในชีวิต“ใช่ครับ มีละครเวที อันธพาล 2499ซึ่งเราก็ตอบว่าสนใจ ก็ไปแคสแบบปกติเลยครับ ก็เข้าไปแคสร้องเพลง แล้วก็ไปแคสการแสดง ซึ่งสุดท้ายเขาก็เลือกเรา เราก็แฮปปี้มากๆ เราก็ไม่คิดว่ามีโอกาสได้ทำ ส่วนที่พี่บอย ถกลเกียรติ ทึ่งในความสามารถของเรา ก็ขอบคุณมากๆ ครับ เราจะไม่ทำให้พี่บอยผิดหวังครับ”ยังไม่พร้อมเซ็นสัญญากับค่ายไหน ส่วนตัวมองเป็นเรื่องของอนาคต“ถามว่าเล่นละครเวทีเสร็จจะเซ็นสัญญากับพี่บอยเลยไหม ตอบตามตรงว่ายังไม่ได้คุยถึงตรงนั้น จริงๆ สำหรับเราหลังจากนี้เราก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกัน ชีวิตประจำวันตอนนี้เราคืออยู่กับละครเวทีหมดเลย ซึ่งเราก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคตไกลถึงขนาดนั้นไม่กังวลกับการเป็นนักแสดงอิสระ อายุยังน้อยอยากท้าทายความเสี่ยงแม้ว่าเราอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวันนี้ ซึ่งเราก็ยังอยากมีความเสี่ยง”เผยโปรเจกต์คู่ “อุ้ม อิษยา ฮอสุวรรณ” ต้องรอดูทางผู้ใหญ่“เรื่องนี้เราก็ไม่ทราบต้องถามผู้ใหญ่แต่ว่าต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริงๆ ครับ ซึ่งเราก็รอรายละเอียดเหมือนกัน ก็มีคุยไว้แต่ต้องรอดูว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่ คิวมันจะยังไงลงยังไงบ้าง ก็ไม่ได้มั่นใจก็ยังไม่อยากรับปาก”ยินดีหากอนาคตร่วมงานช่อง 3 อีกครั้ง“ยินดีเลยครับคือเขาก็ต้องการความรักความช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ครับ ก็สนิทเหมือนเดิมครับ”