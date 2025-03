นีเวีย จัดมหกรรมผิวครั้งยิ่งใหญ่ "NIVEA is for Skin" เผยนวัตกรรมผิวทุกมิติ ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 ด้านการดูแลผิวระดับโลก

"ผิว" ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของเรา ผิวสามารถบอกเล่าเรื่องราวของความมั่นใจ การใช้ชีวิต และช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเรา ไม่ว่าจะเป็นความเปล่งปลั่งที่มาพร้อมกับความสุข ผิวที่เนียนนุ่มเพราะการดูแล หรือผิวที่สุขภาพดีจากภายในช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ ทุกสิ่งล้วนสะท้อนผ่านผิวของเรา เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความหมายที่แท้จริงของ "สุขภาพผิวที่ดี" นีเวียจึงจัดมหกรรมผิวยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี "NIVEA is for Skin" ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลผิว พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการดูแลผิวในแบบที่ล้ำสมัยและสนุกสนาน ผ่านโซนกิจกรรมสุดพิเศษ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า "ผิวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิด"นีเวีย แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับ 1 ของโลก* มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อทุกสภาพผิวมากว่าศตวรรษ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านผิวหนัง นีเวียเข้าใจความต้องการที่แตกต่างของผิวแต่ละคน จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความชุ่มชื้น การปกป้องจากแสงแดด หรือการเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว เพื่อให้ทุกคนมีผิวสุขภาพดีและมั่นใจในทุกวัน นอกจากนี้ นีเวียยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก มุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และขยะ เพื่อให้ทุกครั้งของการเลือกใช้นีเวียมอบทั้งผิวสวยและร่วมดูแลโลกไปพร้อมกันงาน "NIVEA is for Skin" มุ่งสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและเข้าใจพลังของผิวในทุกมิติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2568 ณ บล็อกไอสยามสแควร์ ภายในงาน ทุกคนจะได้ค้นพบความหมายของผิวที่ดีในแบบของตัวเอง ผ่านการทดลองผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผิวโดยผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมสุดอินเทอร์แอคทีฟที่แสดงให้เห็นถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยีด้านการดูแลผิวและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของนีเวียต่อทุกความต้องการของผิว นอกจากนี้ ยังได้พบกับเหล่าFriends of NIVEA ดาราและศิลปินชื่อดังที่จะมาร่วมสร้างสีสันและแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผิวตลอด 3 วัน อาทิ 14 มีนาคม พบกับ เทศน์ ไมรอน, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ และ 4EVE ที่จะมาเปิดงานด้วยพลังแห่งความมั่นใจ วันที่ 15 มีนาคม พบกับหนุ่มๆ LYKN และนักแสดงสาว หลิงหลิงศิริลักษณ์ กับ ออม กรณ์นภัส ที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวกระจ่างใสให้สวยพร้อมเสมอ และปิดท้ายวันที่ 16 มีนาคม ด้วย เจฟ ซาเตอร์ ที่จะมาพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์การดูแลผิวแบบหน้าใสไร้สิวและพบปะแฟนๆ อย่างใกล้ชิด"NIVEA is for Skin" นำเสนอพื้นที่ให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวอย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน 5 โซนกิจกรรมหลัก ที่ออกแบบมาให้สนุก อินเทอร์แอคทีฟ และตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิว:• บูธ NIVEA is for Skin: ศูนย์กลางของงาน ที่ให้ผู้ร่วมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญระดับโลกโดยพิมพ์ข้อความ "Skin is for..." ในแบบฉบับของตัวเอง แล้วแชร์ต่อไปในโซเชียลมีเดีย เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของคุณและพลังของผิว• บูธ นีเวีย บอดี้: แนะนำเทคโนโลยีการบำรุงผิวกาย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นบำรุงและล็อกความชุ่มชื้นให้ผิวเนียนนุ่ม พร้อมวีดีโอโฟโต้บูธที่ให้คุณได้อวดผิวสวยแบบมั่นใจ• บูธนีเวีย ดีโอ้: เปลี่ยนการใช้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายให้เป็นมากกว่าการดูแลตัวเอง ด้วยกิจกรรมรักษ์โลกไปกับนีเวีย เพียงสแกน QR Code แล้วแชร์ข้อความเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนบน Facebook Story, IG Story หรือ TikTok รับฟรี! นีเวียโรลออนสูตรรักษ์โลก• บูธนีเวีย เฟส: ตรวจสุขภาพผิวหน้าผ่านเครื่องตรวจสภาพผิวสุดล้ำ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ไฮไลต์พิเศษคือ โฟโต้บูธเฟรม Jeff Satur ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับไอดอลขวัญใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟ• บูธนีเวีย ซัน: ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กันแดดนีเวีย ซัน ผ่านกล้อง UV ที่จะแสดงให้เห็นว่าผิวที่ได้รับการปกป้องจากแสงแดดแตกต่างจากผิวที่ไม่มีผลิตภัณฑ์กันแดดอย่างไร พร้อมกิจกรรมตู้คีบกันแดดนีเวีย ซัน ให้คุณได้ลุ้นรับผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้แบบฟรีๆพิเศษ! สำหรับแฟนพันธุ์แท้นีเวีย ยังสามารถชอปจุใจ พร้อมโปรสุดคุ้ม รวมทุกไอเทมฮิตของนีเวีย ให้ทุกคนได้เลือก ชอปแบบจัดเต็ม! พิเศษ! โปรโมชันสุดคุ้ม เฉพาะในงานนี้เท่านั้น! เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียในงานครบทุก 319 บาทต่อใบเสร็จ รับฟรีผ้าคลุมไหล่น้อง CHARLOTTE มูลค่า 389 บาท หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นีเวียในงานครบทุก799 บาทต่อใบเสร็จ รับเลยทันทีสินค้าใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ NIVEA DERMA ACNE CARE เซรั่มไซซ์จริงขนาด 30 ml มูลค่า 499 บาทงาน "NIVEA is for Skin" คืออีเวนต์แห่งปีที่ต้องมา! เพราะนี่ไม่ใช่แค่งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ แต่เป็นพื้นที่ที่ทำให้ได้เข้าใจ "พลังของผิว" ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน 14 - 16 มีนาคม 2568 ที่ Siam Square Block I แล้วมาสัมผัสความหมายของผิวและความมั่นใจไปกับ "NIVEA is for Skin" เพราะ "ผิวมีความหมายมากกว่าที่คิด"#NIVEAisforSkin #NIVEAThailand #NIVEA