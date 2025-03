ANTA และ KYRIE IRVING เปิดตัว KAI 2 “ARTIST ON COURT” สีสันที่ผสานความคิดสร้างสรรค์และสมรรถนะอันเหนือชั้น

ANTA และ Kyrie Irving ยังคงยกระดับการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นเลิศด้านกีฬา ด้วยการเปิดตัวรองเท้าสีใหม่ล่าสุด KAI 2 “Artist on Court” ที่สะท้อนความมีชีวิตชีวาของศิลปะผ่านรองเท้า บ่งบอกถึงความเป็นศิลปินของ Kyrie ทั้งในและนอกสนาม โดยภายในงานจะมีศิลปินนักบาสชื่อดัง อย่าง มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์ และ กระทิง-ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ รวมถึง นักบาสทีมชาติ ที่เป็น althete ของแบรนด์ AntaKAI 2 “Artist on Court” ไม่ได้เป็นเพียงรองเท้าผ้าใบธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเล่าเรื่อง และการออกแบบเชิงศิลปะล้ำสมัย ด้วยแนวคิด “Know Your Power” รองเท้าคู่นี้กระตุ้นให้ผู้สวมใส่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งยังสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเอง นับเป็นรุ่นที่สองของความร่วมมือระหว่าง ANTA และ Kyrie Irving ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญทั้งในด้านรองเท้ากีฬาประสิทธิภาพสูงและการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านดีไซน์ ยิ่งกว่าการออกแบบรองเท้า ความร่วมมือนี้คือนิยามใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกีฬาและศิลปะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬาและศิลปินให้กล้าปลดปล่อยความเป็นตัวตนสำหรับ Kyrie การเป็นศิลปินและนักกีฬานั้นเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ ทุกการเคลื่อนไหวบนสนามคือฝีแปรงแห่งศิลปะ และทุกการตัดสินใจด้านดีไซน์คือบทหนึ่งของเรื่องราว ANTA เปิดโอกาสให้เขาได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์นี้ ทำให้ KAI 2 เป็นมากกว่ารองเท้า แต่เป็นผืนผ้าใบที่สะท้อนการเดินทาง ปรัชญา และวิวัฒนาการทางศิลปะของเขาในฐานะ Chief Creative Officer ของ ANTA Basketball, Kyrie ไม่ได้เพียงแค่สร้างรองเท้า แต่กำลังสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่“KAI 2 คือผลลัพธ์ของทุกสิ่งที่ผมจินตนาการไว้ — มันคือการผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับแนวคิดแห่งอนาคต เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของผมพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและเกิดขึ้นจริง ทุกองค์ประกอบตั้งแต่เชือกรองเท้าไปจนถึงลวดลายที่สะท้อนตัวตนของผม รองเท้าคู่นี้ไม่เหมือนใคร มันคือศิลปะแห่งรองเท้าในมิติใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน” – Kyrie Irvingรายละเอียดงานศิลป์ & เทคโนโลยีสุดล้ำHand-Painted Toebox: ได้รับแรงบันดาลใจจากลายเส้นแบบ Fauvist ถ่ายทอดความกล้าหาญและอิสระของศิลปะReimagined ANTA Logo: ผสานองค์ประกอบลวดลายของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน สะท้อนรากเหง้าและการเติบโตของ KyrieUnique Heel Embroidery: สัญลักษณ์พิเศษของ “KAI” ที่สื่อถึงเส้นทางชีวิตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องTextured Velvet Laces: ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ของ Kyrie นอกสนาม ให้ทั้งความมั่นคงและความยืดหยุ่นในการสวมใส่Speckled Midsole: อิงจากพื้นผิวของงานจิตรกรรมสีน้ำมัน มาพร้อมลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากไข่มุก“GATE” Heel Design: สะท้อนเส้นทางการเติบโตและการค้นหาตัวตนของ Kyrie ด้วยลวดลายที่สื่อถึงประตูสู่พลังภายในนอกเหนือจากความโดดเด่นด้านดีไซน์ KAI 2 “Artist on Court” ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยพื้นรองเท้า NitroEdge ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณ มอบความยืดหยุ่นและแรงส่งคืนระดับสูงสุด ขณะที่โครงสร้าง TPU แบบฟันเลื่อยช่วยให้การเคลื่อนไหวคล่องตัว และพื้นรองเท้าแบบโปร่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะและความคล่องแคล่วอย่างเป็นธรรมชาติKAI 2 “Artist on Court” คือการรวมเอาศิลปะและกีฬาเข้าไว้ด้วยกัน และยังแสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและไร้ขีดจำกัดสัมผัส KAI 2 “Artist on Court” ด้วยตัวคุณเองได้ที่ Anta Thailand, Central Worldมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการหลอมรวมศิลปะและกีฬาอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมติดตาม Kai 2 ที่จะมีออกสีอื่นๆ ตามออกมาจำหน่ายตลอดทั้งปี!https://bit.ly/4bvoFpuhttp://bit.ly/4bysH0d#ANTATH#ANTATHAILAND#LetsGoTH#ANTAbasketball#KAI2