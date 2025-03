“คิมซูฮยอน” งานเข้า! แบรนด์รุมปลด หลังถูกแฉสัมพันธ์ลับ 'คิมแซรอน' ตอนยังไม่บรรลุนิติภาวะ"

บรรดาแบรนด์สินค้าชั้นนำเริ่มถอดโฆษณาที่มีนักแสดงหนุ่มชื่อดัง คิมซูฮยอน ออกจากช่องทางโซเชียลมีเดีย หลังเกิดกระแสกล่าวหาว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับ คิมแซรอน ในช่วงที่เธอยังเป็นผู้เยาว์เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ร้านเบเกอรี่ชื่อดัง Tous les Jours ได้ลบโฆษณาของคิมซูฮยอนออกจากโซเชียลมีเดียทั้งหมด ทั้งที่เจ้าตัวเพิ่งกลับมาร่วมงานกับแบรนด์อีกครั้งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังเคยเป็นพรีเซนเตอร์ระหว่างปี 2012 ถึง 2015ขณะเดียวกัน Homeplus ก็ได้ลบโฆษณาของคิมซูฮยอนออกจากหน้าโหลดแอปฯ มือถือด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Homeplus ระบุว่า เป็นการถอดออกเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กร (CI) รองรับแคมเปญใหม่เท่านั้น และสัญญาจ้างกับนักแสดงยังคงมีผลทางด้าน K2 Korea แบรนด์เสื้อผ้าแอธลีเชอร์ชื่อดัง ก็ได้ถอดภาพโฆษณาของคิมซูฮยอนออกจากเว็บไซต์ทางการและอินสตาแกรมแล้วกรณีอื้อฉาวครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อแบรนด์กว่า 10 แห่งที่คิมซูฮยอนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ เช่น Shinhan Bank, Prada และเครื่องใช้ไฟฟ้า Cuckoo ที่ต่างตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก หวั่นกระแสตีกลับจากผู้บริโภคซีอีโอของแบรนด์เครื่องสำอาง Dinto ถึงกับออกมาขอโทษต่อสาธารณะ หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากการโพสต์ปกป้องคิมซูฮยอนในช่วงแรก โดย อันจีฮเย ซีอีโอของ Dinto ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเมื่อเช้าวันอังคารว่า เธอ "ขอเชื่อใจและรอคอย" คิมซูฮยอน แต่หลังจากถูกกระแสต้านอย่างรุนแรง รวมถึงเสียงเรียกร้องให้บอยคอตต์สินค้า เธอได้ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมในวันเดียวกันว่า กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ "ขอระงับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนายแบบไว้ก่อน"ย้อนกลับไป คิมแซรอน นักแสดงจากภาพยนตร์ชื่อดัง The Man from Nowhere (2010) และ A Girl at My Door (2014) ถูกพบเสียชีวิตที่บ้านเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ในวัยเพียง 24 ปีครอบครัวของคิมแซรอนได้ออกมาเปิดเผยผ่านช่อง YouTube Hoverlab ว่า คิมซูฮยอนเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับคิมแซรอนตั้งแต่เธออายุเพียง 15 ปี และยังกล่าวหาว่าต้นสังกัด Gold Medalist ได้ส่งจดหมายข่มขู่เพื่อเรียกเงินจำนวน 700 ล้านวอน (ประมาณ 18 ล้านบาท)ทั้งนี้ ต้นสังกัด Gold Medalist ของคิมซูฮยอนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง พร้อมประกาศว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุดต่อช่อง Hoverlab และยืนยันว่าจะออกแถลงการณ์ชี้แจงพร้อมหลักฐานโต้แย้งข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้า