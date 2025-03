ดาวตลกตัวพ่อซัด "อีลอน มัสก์" ยับ! ไอ้โง่-ไอ้เถิก-หน้าพลาสติก-นาซี-ควรไล่ออกประเทศไปได้แล้ว

เมื่อเร็วๆ นี้ บิล เบอร์ นักแสดงตลกชื่อดัง วัย 56 ปี ออกโรงวิพากษ์วิจารณ์ อีลอน มัสก์ ซีอีโอเทคโนโลยีชื่อก้องโลก อย่างเผ็ดร้อน ระบุชัดว่า "มัสก์เป็นพวกนาซีอย่างไม่ต้องสงสัย" พร้อมเรียกอีกฝ่ายว่า "ไอ้โง่" กลางรายการพอดแคสต์ชื่อดัง Fresh Air ของ NPR ขณะโปรโมตคอมเมดี้สเปเชียลใหม่ "Drop Dead Years" ทาง Huluเบอร์เผยว่า เนื้อหาการแสดงล่าสุดของเขา มุ่งหวังให้ผู้คนตื่นจากการโดนชักจูงทางการเมือง พร้อมชี้ให้เห็นถึงกลุ่มคนร่ำรวยที่กำลังเล่นเกมอำนาจอยู่เหนือหัวประชาชนทั่วไป"ผมพยายามจะบอกให้คนธรรมดาเลิกตะโกนใส่กันเอง แล้วหันไปมองว่ามันมีแค่กลุ่มเนิร์ดกินอัลมอนด์ดิบ, ไอ้พวกออกกำลังกายงี่เง่า, พวกแข่งกันว่าใครมีสระว่ายน้ำไร้ขอบใหญ่กว่ากัน ... ส่วนพวกเราที่เหลือก็โดนเหยียบย่ำ" เบอร์กล่าวเมื่อผู้ดำเนินรายการถามว่าหมายถึงใคร เบอร์ตอบสวนทันทีว่า "ก็ไอ้โง่ อีลอน มัสก์ นั่นไง พวกนาซีชัดๆ!"พร้อมเสริมว่า "ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเผลอทำท่าทาง ซีก ไฮล์(ท่าเคารพแบบนาซี) ถึงสองครั้งโดยบังเอิญ แล้วยังกล้าทำในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกนะ!"เบอร์ยังไม่หยุดแค่นั้น เขาเหน็บพวกเสรีนิยม ด้วยว่า "นี่แหละที่ผมเกลียดพวกเสรีนิยม พวกนี้ไม่มีเขี้ยวเล็บเลย ทำได้แค่ร้อง ‘โอ้พระเจ้า เชื่อได้ไงเนี่ย? ฉันจะย้ายประเทศหนี!’""ผมนี่แบบ... จริงดิ? จะย้ายประเทศหนีเพราะผู้ชายหัวเถิกไปปลูกผมแล้วยังย้อมสี กับหน้าที่ทำศัลยกรรมจนเหมือนเคลือบพลาสติกน่ะนะ? คนที่ทำรถห่วยๆ แล้วก็เป็นเจ้าของโซเชียลมีเดียที่ไม่มีใครใช้แล้วเนี่ยนะ? ทำไมเขาไม่ย้ายออกไปเองล่ะ? พวกเราจะต้องกลัวอะไรกับคนที่ต่อยยังแพ้ถุงกระดาษเปียกแบบนี้?" เบอร์เหน็บแรงทั้งนี้ หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งล่าสุด ซึ่ง โดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาชนะอีกครั้ง ชื่อของมัสก์ วัย 53 ปี ก็ถูกจับตามองอย่างหนักในฐานะบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในรัฐบาล แม้ทรัมป์จะออกมาปฏิเสธว่า มัสก์ไม่ได้มีอำนาจจริงใน "คณะทำงาน DOGE" (Department of Government Efficiency) แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่าอิทธิพลของเขานั้นมหาศาลมัสก์ยังกลายเป็นเป้าหมายล้อเลียนของเหล่าคนดัง ล่าสุด เคท บลังเชตต์ ดาราเจ้าของรางวัลออสการ์ ยังแซะกลางรายการ The Late Show with Stephen Colbert ว่า "ดีใจจังที่ได้กลับมาสหรัฐอเมริกา หรือควรจะเรียกว่าสหรัฐแห่ง X (ชื่อเดิมของ Twitter) ดี"ขณะเดียวกัน เชลซี แฮนด์เลอร์ พิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดัง ก็ออกโรงพูดกลางงาน SXSW ว่า "มีใครโหวตให้อีลอน มัสก์เป็นประธานาธิบดีบ้าง? พวกรีพับลิกันกับเดโมแครต น่าจะตกลงกันได้นะว่าเราไม่เอาแบบนี้? แค่เรื่องนี้ยังเห็นตรงกันไม่ได้อีกเหรอ?"