สามีแห่งชาติ ‘อีมินโฮ’ ซุ่มซ้อมอย่างหนัก! พร้อมเสิร์ฟแฟนมีตในรอบ 10 ปี แล้วเจอกัน 22 มีนาคมนี้!

ปล่อยภาพจับไมค์ในห้องซ้อมออกมาให้แฟนๆ ของพระเอกสุดหล่อ ‘อีมินโฮ’ ได้กรี๊ดกัน เพราะเหล่า MINOZ ชาวไทยแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอกันในงานแฟนมีตที่ประเทศไทย งานนี้คุณเขาตั้งใจซ้อมอย่างหนัก เพราะ ‘อีมินโฮ’ จัดแฟนมีตในรอบ 10 ปีทั้งที ฮีเสิร์ฟเต็มที่แน่นอน! กับเอเชียทัวร์แฟนมีต 2025 LEE MINHO ASIA FANMEETING TOUR ‘MINHOVERSE IN BANGKOK’ ซี่งจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2568 ณ UOB LIVE, EMSPHERE เนรมิตโมเมนต์สุดพิเศษ โดย 3 ผู้จัดอย่าง SUDSAPDA ENTERTAINMENT โดย AME IMAGINATIVE ร่วมกับ The DnD และ Bee Good Entertainment ที่จะมาร่วมสร้างความทรงจำที่ล้ำค่าและช่วงเวลาแห่งความสุขที่ลืมไม่ลงให้กับ MINOZ ชาวไทยในงานนี้ นานทีกว่าจะได้เจอกับสามีแห่งชาติ บอกเลยว่างานนี้พลาดไม่ได้แน่นอน!อีกเพียงไม่กี่วันก็จะได้ไปจ้องตาหวานฉ่ำให้ใจฟูกับ ‘อีมินโฮ’ สามีแห่งชาติเจ้าของรอยยิ้มสุดละมุนอบอุ่นยิ่งกว่าแดดประเทศไทยกันแล้ว ใครยังไม่มีบัตรอย่ารอช้า รีบจับจองก่อนหมดได้ทาง https://www.theconcert.com และแอปพลิเคชัน The Concert บัตรยังมีเหลือในราคา : 5,700 / 5,300 / 4,700 และ 3,700 บาท (ราคาบัตรไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และ ค่าธรรมเนียมบัตรแข็ง 30 บาท) ประตูเปิด 16.00 น. เริ่มการแสดงเวลา 18.00 น.พิเศษ! ผู้ซื้อบัตรราคา 5,700 และ 5,300 บาท จะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ HI-BYE โบกมือส่งความรักให้ ‘อีมินโฮ’ หลังจบการแสดง และบัตรทุกที่นั่งจะได้รับโปสเตอร์พร้อมโปสการ์ดเป็นที่ระลึกอีกด้วย เท่านี้ยังไม่พอยังมี Fan Benefits ให้ลุ้นอีกเพียบ...เสิร์ฟฉ่ำขนาดนี้ MINOZ ต้องมาหากันเยอะๆ น้า