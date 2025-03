ฮือฮา “กระแต อาร์สยาม” ทุ่ม 30 ล้านสปอนเซอร์ประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่เมืองไทย ตั้งเป้าฟัน 2,000 ล้าน!

หลังจากที่เคยจัดโชว์เต็มเหนี่ยวสุดอลังการ ในฐานะสปอนเซอร์ บนเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 รอบพรีลิมฯ จนทำแฟนนางงามประทับจิตประทับใจจนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดวันนี้ (13 มี.ค.)หรือทำแฟนนางงามเซอร์ไพรส์อีกครั้ง หลังจากขึ้นเวทีมอบเงิน 30 ล้านในฐานะสปอนเซอร์การประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งจัดที่ประเทศไทย ในงานแถลงข่าว THAILAND ประเทศเจ้าภาพจัดการประกวด The 74th MISS UNIVERSE The Grand Universe. The Power of Love. The Power of Thailand. โดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์จัดการประกวดอย่างเป็นทางการ“เป็นเกียรติมากค่ะที่ตั้งใจที่อยากให้ทุกคนได้เห็นอุตสาหกรรมความงามของแบรนด์ไทยที่จะก้าวสู่สากล กระแตเองก็คิดว่าเราเหมาะกับการสนับสนุนเวทีนี้ด้วย เราเหมือนเป็นพลังของความงามและผู้หญิงที่อยากจะสนับสนุนดีลเมื่อกี้เลยค่ะ (หัวเราะ) ไม่ใช่ เราพูดตรงๆ ว่าไม่ยากเลยค่ะซึ่งปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพเราจะพลาดได้ยังไง”ลั่นจะสร้างประวัติศาสตร์ให้โลกได้เห็นศักยภาพประเทศไทยถ้ามีโอกาส อยากให้ทุกคนรอลุ้น อย่างที่บอกว่ากระแตดีใจมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเวทีนางงาม แล้วปีนี้ระดับโลกแสงสีเสียงโปรดักชั่นอลังการแน่นอน เชื่อมือพี่ณวัฒน์ (ณวัฒน์ อิสรไกรศีล) อยู่แล้ว”ตอกย้ำความสำเร็จในการทำธุรกิจ“ก็เป็นอีกเจ้านึงที่อยากให้ทุกคนได้ซัปพอร์ตกำลังใจให้กับแบรนด์ของกระแตก็อยากสนับสนุนผู้หญิงค่ะ อย่างที่บอกพลังของผู้หญิงทำได้ทุกอย่าง”ปีนี้ตั้งเป้าโกย 2 พันล้านทีนี้เป็นเรื่องของการส่งออก หรือมีความเป็นแบบว่าขยายเนอะก็มีแบบแอบเครียดอยู่เหมือนกันก็ขอบคุณมากเลยนะคะ เป็นเกียรติค่ะอย่างที่บอกว่าที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และประเทศเราเป็นเจ้าภาพกระแตก็ดีใจที่อยู่นี้ได้มายืนตรงนี้แล้วก็พร้อมสนับสนุนเวทีนางงามอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ”