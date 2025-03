“ณวัฒน์” หวังสร้างเม็ดเงินถึง 1 พันล้าน! จัดประกวด MU2025 “แอน” อวยฉ่ำ กำไรมหาศาล ไม่เคยเห็นใครทำมาก่อน

หลังจากที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จในการได้รับสิทธิ์จัดการประกวดนางงามระดับเวิลด์คลาส มิสยูนิเวิร์ส (Miss Universe) ครั้งที่ 74 อย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนนางงามทั่วโลก เมื่อประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี 2568 ใต้คอนเซ็ปต์ล่าสุดประธานกองประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ได้จับมือCEO of Miss Universe Organization และมิสยูนิเวิร์ส 2024 ที่เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าว The 74th Miss Universe ครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นที่ MGI HALL ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 โดยทั้ง 3 ผู้บริหารได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดครั้งนี้ว่าแอน : “ไป 3 เมือง ภูเก็ต พัทยา แล้วก็กรุงเทพฯ สนุกดีออกเป็นฮอลิเดย์ซีซั่นไปเลย พอได้มงกุฎปุ๊บ ใครเป็นนางงามก็แล้วแต่อยู่ต่อ บอกว่าเขาเรียกว่าเคานต์ดาวน์ไปเลย สนุกเลยนะประเทศไทยปีนี้น่าจะนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะ”แอนชื่นชมณวัฒน์ทำไมเก่งอย่างนี้ ครึ่งวันกวาดไปแล้ว 80 ล้านแอน : “ปิดเมื่อไหร่ก็ได้ที่บอสต้องการ เรียกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นเพราะเรารักกัน สปอนเซอร์เยอะมากทำไมบอสเก่งขนาดนี้ ครึ่งวันแรกก็ 80 ล้านบาทแล้ว”ณวัฒน์ : “เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะต้องทำงานหนักขึ้นแล้วก็จะต้องวิ่งหาสปอนเซอร์ เราต้องการที่จะแบบให้เบรกอีเวนต์ให้เร็วที่สุด แล้วก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยมาทุ่มกับโปรดักชั่น เราไม่ต้องการให้มีรอยรั่วหรือใดๆ ให้มันผิดพลาดหรือผิดหวังให้มาคอมเพลนจะไม่มี พยายามจะให้ไม่มี”แอน : “ไม่มีแน่นอน เลิฟครั้งนี้ทั้งคนดู ทั้งแฟนคลับ แล้วก็ต้องเรียนบอกแทนนักลงทุนก็เลิฟฝันได้สปอนเซอร์ทะลุ 1,000 ล้านบาทณวัฒน์ : “จริงๆ ก่อนสงกรานต์เรากะว่าเราจะทำให้ได้สัก 300 ล้าน แต่ไม่รู้จะได้ไหม เราจะท้าตัวเองอยู่เสมอว่าเดือนนี้จะต้องได้เท่าไหร่เดือนหน้าจะต้องได้เท่าไหร่แล้วรวมกันจะได้เท่าไหร่”แอน : “ความพยายามไม่เคยทำให้ใครผิดหวังค่ะ”มร.ราอูล เผยรักเมืองไทย เชื่อณวัตน์จะทำเวทีนางงามออกมาเพอร์เฟกต์มร.ราอูล : “(พูดถึงความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้?) 130 ประเทศจากทั่วโลกจะมาที่นี่ อยากให้สวยที่สุด อยากให้ประทับใจที่สุดกับงานการประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 74 อยากจะ welcome ต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับ คนที่รักเราผู้ชมคนดูใครที่ยังไม่เคยติดตามก็มา เพราะปกติ 1 พันกว่าล้านคนในการดูการถ่ายทอดสด แต่พอครั้งนี้มาฮอลิเดย์ที่เมืองไทย แล้วมาดูประกวดนางงามจักรวาลด้วยเลยค่ะ เชื่อแน่นอนว่าบอสณวัฒน์ทำได้ดีที่สุด เนื่องจากว่ามีเรื่องความเชี่ยวชาญในการจัดประกวดมาแล้วเป็นล้านปีค่ะ”เผยนโยบายของ miss universe ที่ผ่านมามันดีอยู่แล้ว แต่อาจจะปรับลุคให้ดูทันสมัยขึ้นนิดนึงแอน : “มีชุดว่ายน้ำ collection ใหม่ sky collection”ณวัตน์ : “แต่ยังส่งความเป็นอิลิแกนซ์ เพราะ universe always on the top shelf เพราะฉะนั้นเราต้อง keep processioning ของเราให้อยู่ on the top แล้วก็ให้มันอิลิแกนซ์มากขึ้น ขนาดเดียวกัน elegance ต้องมี value ต้องมี return cash back ด้วย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องอธิบายเพิ่มเติมส่วนเรื่องเวทีอื่นที่เขาจะ copy ไปดูโชว์คั่นเวลากันไม่ว่ากัน แต่ว่า main show of the year universe and grand OKส่วนกฎระเบียบเพิ่มขึ้นไหม คือว่าช่วงหลังๆ ก็อปปี้ลายเส้นกันเกินไป ก็อปปี้โชว์กันเกินไป ส่วนเรื่องของก็อปปี้เราว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ แต่ว่าทางเรารู้สึกว่าเออมันน่าเบื่อแต่ก็ทำไปไม่ว่ากัน”มร.ราอูล : “เพราะฉะนั้นปีนี้ power of love เราจะเห็นอะไรที่เซ็กซี่ขึ้น เด็กขึ้น”แอนเผยไม่เคยเห็นใครจัดประกวดนางงามแล้วไม่ขาดทุน อวยฉ่ำบอกปีนี้ณวัฒน์เก่งมากประสบความสำเร็จ แถมได้กำไรมหาศาลแอน : “จิ้ม จ่าย จบ”ณวัฒน์ : “ทุกวันนี้เราพยายามมีหน้าที่บอกคุณแอนว่าอย่าไปไหนบ่อยนะครับคุณแอนอย่าไปไหนตามลำพังนะครับ เดี๋ยวคุณแอนเผลอพลั้งไปเอาอะไรมาอีก เดี๋ยวทำไม่ทัน”แอน : “บอสทำเก่งมาก บอกได้เลยว่าครั้งนี้คุ้มค่าสุดๆ ทั้งในเรื่องของการจัดทั้งในเรื่องของเม็ดเงินจะเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ เจ็บมากน้อยก็แล้วแต่ ทางนี้เขารู้ว่าเขาต้องทำออกมาให้ดี แล้วความฉลาดคือรู้ว่าทำอะไรแล้วให้คุ้มตรงไหนออกมาสวย ออกมาประทับใจแฟนๆ ดูแล้วใช่ นักลงทุนบอกว่าเยี่ยมคือได้ทุกมิติจริงๆ สำหรับตัวของ MGI ที่เป็นตัว official organizer”