คอนเสิร์ตเกิดจากไวรัล! The Journey of Life Concert : ตามรอยตำนาน พร้อมศิลปินชื่อดัง “คาราบาว, พงษ์เทพ, ไททศมิตร, ไววิทย์“ 24 พค.นี้

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ร้านอาหารเดอะ ลานสกา คุณอรรถชยา โทนุศิษย์ ผู้บริหาร JKL Showbiz บริษัทน้องใหม่ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตตามรอยตำนาน The Journey of Life Concert คุณอรรถชยากล่าวว่า คอนเสิร์ตดังกล่าวได้แนวคิดมาจากไวรัลที่พี่แอ๊ด คาราบาว เข้าไปคอมเมนท์ชื่นชมเพลง “มีชีวิตเพื่อคนอื่น” ในช่องยูทูบของวงไววิทย์ว่า “รอคอยมานานแล้ว ผมตายตาหลับแล้ว” และพูดถึงน้องๆ วงไททศมิตร ว่า “สิ่งที่พวกเธอทำมันมาถูกทางแล้ว แต่ต้องรักษาคุณภาพแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆ อย่าหยุดคิด อย่าหยุดแต่งเพลง” เรามองเห็นภาพรุ่นพี่ให้ความเมตตารุ่นน้อง จึงมีแนวคิดจะนำไวรัลนี้มาต่อยอดสร้างงานให้กับวงดนตรีแนวเพลงเพื่อชีวิตกลุ่มนี้ โดย Line up ศิลปินประกอบไปด้วย คาราบาว พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ไททศมิตร และไววิทย์สำหรับ Concept ของงานคือการที่วงดนตรีวงๆ หนึ่งมีอายุยืนยาวมา 40 - 50 ปี มันเหมือนการเดินทางอันยาวนาน สัญลักษณ์ของการเดินทางไกลอย่างหนึ่ง คือ “กระเป๋าเดินทาง” ก็คิดไปต่อว่า การเดินทางมันมีทั้งใกล้ไกล ก่อนหลัง เราเปรียบคาราบาว และน้าหมู พงษ์เทพ เป็นวงดนตรีแนวเพลงเพื่อชีวิตยุคบุกเบิก ค้นหาตัวตน สร้างความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน เดินทางมาพบกับวงดนตรีเพื่อชีวิตคลื่นลูกใหม่ ที่กำลังอยู่ในช่วง Take Off สร้างงานที่มีตัวตนชัดเจน อย่าง ไททศมิตร และไววิทย์ เพื่อสืบสานตำนานเพลงเพื่อชีวิตต่อไปคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2568 ที่ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี แฟนคลับที่สนใจซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ All Ticket หรือร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป ราคาบัตรนั่ง 3,000 / 2,800 / 2,500 / 2,000 และบัตรยืน 1,800 ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก พิเศษสุด สำหรับผู้ซื้อบัตร Early Bird ทุกที่นั่ง/ยืน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค.นี้ จะได้รับเสื้อ T-Shirt ที่ระลึกสุดเท่ มูลค่า 790 บาทฟรี จาก JKL Showbiz โดยติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเพจ The Journey of Lifeสำหรับ JKL Showbiz เป็นบริษัทด้านบันเทิงครบวงจรที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ แต่ทีมงานคุณภาพ เพราะเป็นการรวมตัวกันของบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตคอนเสิร์ต ทั้งทีมครีเอทีฟ ทีมโปรดักชั่น ออกาไนซ์ PR Marketing มีประสบการณ์มา 20-30 ปีทั้งสิ้น ดังจะเห็นได้จาก Concept การออกแบบโลโก้ การวางไลน์อัพศิลปิน ทุกอย่างล้วนแต่ถูกคิดมาอย่างหนักแล้ว ซึ่งจะรวมถึงการออกแบบเวที ไลท์ติ้ง และสคริปต์ในโชว์ด้วย ต้องบอกว่าแฟนๆ จะไม่เห็นโชว์แบบนี้จากที่ไหนแน่นอน ต้องซื้อบัตรไปชมสถานเดียว