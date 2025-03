“อีเจฮุน” ฮีเสิร์ฟ ! คัมแบ็คเหนือชั้น สวมบทยอดนักเจรจาพร้อมท้าชน ใน ‘The Art of Negotiation ยอดอัจฉริยะ นักเจรจา’ ถล่มเรตติ้งพุ่งกระฉูดตั้งแต่สัปดาห์แรก

เตรียมอึ้งไปกับความฉลาดเหนือชั้น และเสน่ห์เร้าใจ กับกลับมาพร้อมมาดเท่ด้วยลุคใหม่และเสน่ห์ล้นจอ สำหรับพระเอกแถวหน้ามากฝีมือแห่งวงการบันเทิงเกาหลีอย่าง ‘อีเจฮุน’ จากซีรีส์เรตติ้งถล่มทลายอย่าง Taxi Driver ทั้ง 2 ซีซัน และ Signal กับผลงานล่าสุดอย่าง ‘The Art of Negotiation ยอดอัจฉริยะ นักเจรจา’ ซีรีส์สุดเข้มข้นชิงไหวชิงพริบ กับเรื่องราวการเจรจาธุรกิจที่วางหมากไว้อย่างเหนือชั้น พร้อมพลิกขั้วได้ทุกสถานการณ์ โดยเปิดมาตอนแรก ด้วยความระทึกเร้าใจ บิลด์อารมณ์หนักตั้งแต่ต้น ก็ทำเรตติ้งทั่วประเทศเกาหลีไว้สูงถึง 3.3% (จาก Nielsen Korea) ก่อนที่กระแสปากต่อปาก บอกต่อถึงความสนุกและลุ้นแทบทุกฉาก จะทำให้ EP.2 เรตติ้งทั่วประเทศพุ่งสูงหลัก 6.0% ขยับเพิ่มขึ้นมากเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว ด้วยระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมงกลับจากตอนแรกออกอากาศ เกิดกระแสส่งต่อไปทั่วโลกโซเชียลเกาหลี จนหลายคนไม่ยอมพลาดซีรีส์เรื่องนี้สำหรับการคัมแบ็คในครั้งนี้ ‘อีเจฮุน’ มาพร้อมกับลุคใหม่ที่ทำให้แฟน ๆ ติดตาตั้งแต่เห็นแว้บแรก เมื่อเขาย้อมผมสีขาวสำหรับบทนี้ บทบาทของ ‘ยุนจูโน’ เขาคือนักเจรจาระดับตำนาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเจรจาเพื่อควบรวม และซื้อกิจการของธุรกิจชั้นนำของเกาหลี ด้วยลุคที่โดดเด่น และใบหน้าที่แทบไม่เคยแก่ลงเลย ทำให้เขาได้รับฉายาในกลุ่มนักธุรกิจว่าเป็น ‘งูขาว’ พร้อมจะฉกชิงอำนาจและเงินในมือเพื่อควบรวมกิจการได้เสมอ โดยหลังจาก หายตัวไปนานนับทศวรรษ พร้อมปมลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ เขาก็กลับมาอีกครั้ง จากการทาบทามของ ‘ซานอินกรุ๊ป’ บริษัทที่ทำงานเก่าที่เคยผลักไสเขาออกไป แต่ในเวลานี้ กำลังเผชิญหน้ากับหนี้ท่วมตัว และเสี่ยงต่อการล้มละลาย ทำให้เริ่มมีการเจรจาควบรวมและซื้อกิจการเกิดขึ้น โดยนอกจาก ‘ยุนจูโน’ แล้ว เขาจึงได้รวมทีมยอดฝีมือ ที่ต่างเป็นมืออาชีพระดับหัวกะทิมาเดินหน้าเจรจาธุรกิจ ประกอบไปด้วยทนายความชั้นนำ นักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และทนายความด้านสิทธิบัตร แต่ภารกิจครั้งใหม่นี้จะสำเร็จลุล่วงได้หรือไม่ ?นอกจาก ‘อีเจฮุน’ แล้ว ซีรีส์ยังได้นักแสดงยอดฝีมือมาร่วมสมทบแบบล้นจอ ทั้ง คิมแดมยอง จากซีรีส์ Hospital Playlist ในบททนายความยอดอัจฉริยะ เขาเปรียบดั่งเป็นมือซ้ายของพระเอกที่สามารถซิกแซกและหาทางออกด้านกฏหมายให้ได้เสมอ, ซองดงอิล นักแสดงรุ่นใหญ่จากซีรีส์ Prison Playbook และ Reply 1988 ในบทประธานบริษัท ซานอินกรุ๊ป ที่พร้อมทดสอบฝีมือของพระเอก แม้จะเชื่อในฝีมือแต่ก็ยังไม่มั่นใจเต็มร้อยว่า นักเจรจายอดอัจฉริยะคนนี้จะทำได้, จางฮยอนซอง จากซีรีส์ Agency ในบทรองประธานด้านการเงิน และอดีตผู้บังคับบัญชาของ ยุนจูโน ที่พร้อมขับไล่พระเอกออกจากบริษัทด้วยปมในอดีตที่ฝังลึก และ อันฮยอนโฮ นักแสดงสาวมาแรงจากซีรีส์ The Midnight Romance in Hagwon ในบทนักบัญชีผู้เก่งกาจ มือขวาที่ขาดไม่ได้ของพระเอก โดย ‘The Art of Negotiation’ ถือเป็นผลงานการกำกับล่าสุดของ อันพันซอก จากซีรีส์ขวัญใจผู้ชมอย่าง Something In The Rain และ The Midnight Romance in Hagwon แฟนซีรีส์เชือดเฉือนสุดเข้มข้น กับความเหนือชั้นของเกมการแข่งขันต้องไม่พลาด รับชมตอนใหม่ได้ทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 22:30 น. สตรีมได้แล้วที่ Viu เท่านั้น