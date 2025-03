ลือสนั่น! ความสัมพันธ์ "หลิวอี้เฟย" กับ ซีอีโอหัวเว่ย ? ปม "กุหลาบเหลือง" ส่อสัมพันธ์เกินเพื่อน!

"หลิวอี้เฟย" นักแสดงสาวชาวจีนวัย 37 ปี และ "ริชาร์ด หยู เฉิงตง" ผู้บริหารหัวเว่ยวัย 55 ปี ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์รัก หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์จากการมีปฏิสัมพันธ์กันในโซเชียลมีเดียกระแสข่าวลือเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล เมื่อหยู เฉิงตง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานกลุ่มธุรกิจผู้บริโภคของหัวเว่ย ได้โพสต์วิดีโอบนบัญชีเวยป๋อส่วนตัวของเขา เป็นวิดีโอรถยนต์ "ดอกกุหลาบสีเหลือง" ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถรุ่น Luxeed i R7 ซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือหัวเว่ย โดยเขาเขียนแคปชั่นว่า "เจ้าของรถตกแต่ง Luxeed i R7 ด้วยดอกกุหลาบ มันให้ความรู้สึกอบอุ่นและโรแมนติกมาก ผมเตรียมของขวัญไว้ให้ทุกคน ขอให้พวกคุณ 'มีกุหลาบไร้กังวล' และ 'สดใสเหมือนกุหลาบ'"การพูดถึง "ดอกกุหลาบสีเหลือง" ทำให้หลายคนจับตามอง เพราะมีความเชื่อมโยงกับ หลิวอี้เฟย ที่กลับมาโด่งดังอีกครั้งจากบทบาท "หวงอี้เหม่ย" ในซีรีส์ The Tale of Rose อีกทั้งหลิวเองก็เคยโพสต์ภาพดอกกุหลาบสีเหลืองในเวยป๋อส่วนตัวมาก่อน ยิ่งทำให้เกิดการโยงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่มากขึ้นสิ่งที่ทำให้ข่าวลือยิ่งไปกันใหญ่คือ การที่มีรายงานว่าทั้ง หลิว และ หยู ต่างก็ติดตามกันในเวยป๋อ อีกทั้งยังมีการกดถูกใจและโต้ตอบกันเป็นระยะ ทำให้ชาวเน็ตสงสัยว่าอาจมีความสัมพันธ์ลับ ๆ จนกลายเป็นหัวข้อที่ติดเทรนด์ในโลกออนไลน์ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม หยู เฉิงตง ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้ โดยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีน Titanium Media ยืนยันว่า "ผมไม่เคยเจอเธอเลยด้วยซ้ำ"ขณะที่แหล่งข่าววงในก็เผยว่า หลิวอี้เฟยอาจจะกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับรถยนต์ Luxeed ของหัวเว่ย ซึ่งอาจเป็นเหตุผลเบื้องหลังการโต้ตอบกันบนโซเชียล แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ หลิวอี้เฟย ที่ได้รับฉายาว่า "นางฟ้า" จากภาพลักษณ์ที่สง่างามและไร้ข่าวฉาวในวงการบันเทิง ก็ยังคงรักษาชีวิตส่วนตัวให้เงียบที่สุด โดยความรักครั้งเดียวที่เธอเคยเปิดเผยต่อสาธารณะ คือ ความสัมพันธ์กับ ซงซึงฮอน นักแสดงชาวเกาหลีใต้ ซึ่งยิ่งทำให้ข่าวลือครั้งนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษ"หลิวอี้เฟย" หรือที่แฟน ๆ ชาวไทยรู้จักในชื่อ "นางฟ้าแดนมังกร" เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าของจีน ที่มีภาพลักษณ์งดงาม อ่อนโยน และปราศจากข่าวฉาวมานานหลายปีแม้เธอจะเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงไปทั่วเอเชีย แต่เรื่องราวความรักของเธอกลับไม่หวือหวาเหมือนดาราคนอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวงการ หลิวอี้เฟยไม่เคยเปิดเผยความรักกับใครอย่างเป็นทางการ นอกจากความสัมพันธ์ครั้งสำคัญเพียงครั้งเดียวที่เธอยอมรับต่อสาธารณะ นั่นคือ รักข้ามประเทศกับนักแสดงหนุ่มเกาหลีใต้ชื่อดัง "ซงซึงฮอน"ความสัมพันธ์ระหว่างหลิวอี้เฟยและซงซึงฮอนถูกเปิดเผยในปี 2015 หลังจากทั้งคู่ร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง The Third Way of Love ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้แฟน ๆ ทั้งจีนและเกาหลีใต้ฮือฮา เพราะทั้งคู่ต่างเป็นซุปเปอร์สตาร์ในประเทศของตัวเองแม้จะมีช่วงเวลาหวานชื่น ทั้งควงกันออกงาน และเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันบ่อยครั้ง แต่สุดท้ายความรักครั้งนี้ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน โดยทั้งคู่ยุติความสัมพันธ์ลงในปี 2018 หลังคบหาดูใจกันนานกว่า 3 ปี ด้วยเหตุผลเรื่องระยะทางและภาระหน้าที่การงานที่ทำให้ห่างกันบ่อยครั้ง