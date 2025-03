THE GUITAR MAG ฉลอง 23 ปี ”พีพี-เจฟ-โบกี้-4EVE-ไลแคน“ นำทัพคนดนตรีรับรางวัลใหญ่แห่งปี “THE GUITAR MAG AWARDS 2025”

“THE GUITAR MAG AWARDS 2025 : REAL AWARDS FOR REAL ARTIST” สุดยอดงานประกาศรางวัลเพื่อคนดนตรีแห่งปี ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ และสร้างความประทับใจให้คนทั่วประเทศ ด้วยการมอบ 19 รางวัลอันทรงเกียรติ ให้ศิลปินและคนในวงการดนตรี ทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยไม่จำกัดค่ายเพลงและแนวเพลง พร้อมฉลองการครบรอบปีที่ 23 ของ นิตยสาร THE GUITAR MAG ในธีม “MUSIC INFINITE : ดนตรีไร้ขีดจำกัด”ณ ONE BANGKOK FORUM เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมากิจกรรมความยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการเดินพรมแดงของศิลปินชื่อดังกว่า 1000 ชีวิต นำทีมโดย Bedroom Audio / Blackbeans / BNK48 / Boss Noeul / BOWKYLION / CGM48 / Chilax / COCKTAIL / DREAMGALS / F.HERO / fellow fellow / Freehand / Gabe Watkins / guncharlie / Hard Boy / Isekai / Jaei / Joey Phuwasit / KHONGJUE / Kylinz / LANDOKMAI / Lipta / Little John / LYKN / Mai Maitai / Mile Phakphum / MINDY / Mirai Mirai / MYYU / NEVONE / D-NA / Nikko Nikko / Only Monday / Panda Jidarpha / Patinda / PERSES / Ploychompoo / PONCHET / Pretzelle / PROXIE / PUN / PURPEECH / QUADLIPS / S2 / Satchan Sawitchaya / Songkran / Sora! Sora! / Taitosmith / THX / Tilly Birds / TXRBO / Violette Wautier / WAII / WIM / WIZZLE / YEW / YOURMOOD / Zom Marie / Bell Warisara / Bonnadol / DE GIFT' / Earth Patravee / Empress / ETC. / Hunsick / INDIGO / DAX ROCK RIDER / PLAYGROUND / John Nattachot / Miteennn / Molon / PEACH YOU / PYC / Serious Bacon / Slot Machine / Wisdom / WEEED BOMB / ZOLAR และอื่นๆ อีกมากมายตามมาด้วย SHOWCASE การแสดงสดบนเวทีจากศิลปินสุดฮอต จากหลายค่ายทั่วประเทศ ที่ออกแบบโชว์มาแบบ UNSEEN มีให้ชมแค่ที่งานนี้เท่านั้น สลับกับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย รวม 19 รางวัล ตลอดทั้งคืนเปิดโชว์แรกในช่วงเย็นกับ OPENING ACT BY BYD (บีวายดี) presents Patrick Ananda ต่อเนื่องด้วยความเท่เกินต้านของ GENELAB Special Show รวมมือกีตาร์แถวหน้า 7 คน จาก 7 วงดนตรีในค่าย GeneLab อย่าง มีน ไททศมิตร / บิลลี่ ทิลลี่เบิร์ด / ตูน Three Man Down / เต้ The Darkest Romance / เชา Cocktail / ธีร์ Only Monday / ฟลุ้ค Hard Boy โดยมีโปรดและเฟรม Only Monday มาร่วมแจมด้วย พร้อมเปลี่ยนมู้ดความเท่สุดขีด ความมันเกินต้าน มาฟังเพลงสบายๆ กับโชว์ของทีมศิลปิน MUZIK MOVE อย่าง Earth Patravee / Game Weeedbomb / Serious Bacon /Blue Indigo / Bell Warisara และ PYC ที่รวมตัวเฉพาะกิจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ก่อนจะเพิ่มระดับความสนุก ปลุกความสดใสต่อเนื่องไปกับไอดอลสาว BNK48 และ CGM48 จากค่าย I AM ต่อมาถึงคิวของหนุ่มๆ PROXIE จาก bROTHERS MUSIC ที่ขึ้นมาร้อง เต้น เล่นดนตรี เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ อย่างถล่มทลายเมื่อเข้าสู่ช่วงดึกได้เวลาของ PUN และ TOBII สองศิลปินรุ่นใหม่มากความสามารถจากค่าย UNIVERSAL MUSIC THAILAND ที่ตั้งใจมอบโชว์สุดพิเศษให้ทุกคน ก่อนส่งต่อเวทีให้ PERSES และ TIGGER จาก G'NEST ที่มาร่วมเพิ่มความฮอตปรอทแตกให้กับค่ำคืนนี้ ต่อด้วยด้วยโชว์ร้อง เล่น เต้นแบบฉ่ำๆ จาก LYKN ค่าย RISER MUSIC ก่อนจะส่งท้ายค่ำคืนนี้ด้วยโชว์ที่ร็อกที่สุด และฮอตแบบไร้ขีดจำกัดของ SLOT MACHINE จากค่าย TERO MUSICสำหรับผลรางวัลงาน THE GUITAR MAG AWARDS 2025 ทั้ง 19 รางวัลอันทรงเกียรติ มีดังนี้1.Lifetime Achievement มอบให้ผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และสร้างคุณูปการให้กับวงการเพลงไทย ได้แก่ ปัณฑพล ประสารราชกิจ2.The Guitar Man Of The Year มอบให้มือกีตาร์แห่งปีที่มีไลน์การเล่นกีตาร์โดดเด่นที่สุดในรอบปี ได้แก่ ปัณณสิทธิ์ สุขโหตุ จากเพลง จะหมัดจะมวย ศิลปิน ไททศมิตร3.Best Producer Of The Year มอบให้โปรดิวเซอร์ยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Jeff Satur และ BILLbilly01 จากเพลง ซ่อน(ไม่)หา ศิลปิน JEFF SATUR4.Best Songwriter Of The Year มอบให้นักแต่งเพลงยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี และ ธนกฤต สองเมือง จากเพลง แอบเก็บความในใจไว้ภายในแว่นเรย์แบนสีดำ ศิลปิน ไททศมิตร5.Best Record Of The Year มอบให้อัลบั้มที่มีการบันทึกเสียงออกมาได้ลงตัวและยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี ได้แก่ อัลบั้ม เรือสำราญราตรีอมตะ ภาค 2 อีแร้งแห่งจักรวาล ศิลปิน Hugo สังกัด ME Records6.New Wave Of The Year มอบให้ศิลปินหรือวงดนตรีหน้าใหม่ที่มีผลงานออกมา ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ได้แก่ BUS สังกัด SONRAY MUSIC7.Best Collaboration Song Of The Year มอบให้วงดนตรีหรือศิลปินที่มีผลงานร่วมกัน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ LEAVE IT ALL BEHIND ศิลปิน F HERO X BODYSLAM X BABY METAL8.Best Indie Artist Of The Year มอบให้ศิลปินอิสระที่มีผลงานออกมา ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ BlackBeans9.Best Boy Group Of The Year มอบให้ศิลปินกลุ่มชาย ที่มีผลงานออกมา ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ LYKN สังกัด RISER MUSIC10.Best Girl Group Of The Year มอบให้ศิลปินกลุ่มหญิงที่มีผลงานออกมา ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ 4EVE สังกัด XOXO ENTERTAINMENT ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 311.Best International Song Of The Year มอบให้เพลงสากลจากศิลปินไทยที่มีผลงานออกมา ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ Walk The Earth ศิลปิน SLOT MACHINE12.Best Choice Of The Year มอบให้ศิลปินหรือวงดนตรีที่น่าสนใจในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ PUN สังกัด Universal Music Thailand13.Star Single Hits Of The Year มอบให้กับนักแสดงที่มีผลงานเพลงออกมา ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นในรอบปี ได้แก่ WIN METAWIN จากเพลง ดึกมากแล้ว14.Best Female Artist Of The Year มอบให้กับนักร้องหญิงยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ โบกี้ไลอ้อน ณิชชาฎา วีระสุทธิมาศ สังกัด What The Duck15.Best Male Artist Of The Year มอบให้นักร้องชายยอดนิยมแห่งปี ได้แก่ วรกมล ซาเตอร์ สังกัด Wayfer Records16.Best Band Of The Year มอบให้วงดนตรียอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Taitosmith สังกัด GeneLab17.Best Album Of The Year มอบให้อัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ Space Shuttle No.8 ศิลปิน JEFF SATUR สังกัด Wayfer Records18.Single Hits Of The Year มอบให้เพลงฮิตที่ได้รับความนิยมแห่งปี ได้แก่ ซ่อน(ไม่)หา ศิลปิน JEFF SATUR19.Popular Vote มอบให้ศิลปินหรือวงดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดจากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารจากทั่วประเทศ ได้แก่ PP KRIT ซึ่งได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันTHE GUITAR MAG AWADS 2025 ขอบคุณศิลปินและคนในแวดวงดนตรี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคน ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ศิลปินคนโปรด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสุดยอดงานประกาศรางวัลครั้งนี้THE GUITAR MAG จะมุ่งมั่นสนับสนุนคนในวงการการดนตรีผ่านการจัดงาน THE GUITAR MAG AWADS ต่อเนื่องทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และให้กำลังใจศิลปินในทุกแนวดนตรี จากทุกค่ายเพลง ได้สร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่ดี มีคุณภาพทัดเทียมสากล และทำให้วงการดนตรีไทยมีศักยภาพสูงขึ้นรับชมบรรยากาศการมอบรางวัลย้อนหลังได้ที่ FACEBOOK: The Guitar Mag#TheGuitarMagAwards2025 #TheGuitarMag #TheGuitarMagAwards#งานของคนดนตรี #MusicInfinite #ดนตรีไร้ขีดจำกัด