สมัครได้แล้ววันนี้! "คิง เพาเวอร์" ปลุกพลังดนตรี THE POWER BAND 2025 SEASON 5

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเวทีการประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 ของเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 เพื่อเปิดเวทีให้กับบรรดาผู้มีความสามารถด้านดนตรีทั้งเยาวชนและประชาชน ได้รวมตัวฟอร์มวงโชว์ศักยภาพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ภายใต้คอนเซปต์ MUSIC CREATES MORE POSSIBILITIES พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด พร้อมชิงรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาทโดยในปีนี้ร่วมมือกับและค่ายเพลงชั้นนำของประเทศอย่าง Muzik Move , Smallroom , LOVEiS Entertainment , What The Duck , Warner Music Thailand , XOXO Entertainment , YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand ในการร่วมกันเฟ้นหาผู้ชนะการประกวดและค้นหาศิลปินหน้าใหม่เข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเพลงไทย และยังจับมือกับ Singha Corporation, T-POP STAGE, The Guitar Mag, Yamaha Music Thailand และ Multiply by Eight เป็นพันธมิตรร่วมสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี อาทิ "เช่-อัคราวิชญ์ พิริโยดม" มือเบสวง เดอะ ริชแมน ทอย ในฐานะ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล , "พล-คชภัค ผลธนโชติ" มือกีต้าร์วง แคลช ในฐานะ ผู้บริหารค่าย Boxx Music และ Zircle Muzik, "ติ๊ก-กฤษติกร พรสาธิต" นักร้องนำวง เพลย์กราวด์ ในฐานะ ผู้บริหารค่าย Home Run Music และ "เป้-ไพสิฐ คำกลั่น" มือแซกโซโฟนวง มายด์ ในฐานะ Music Director ค่าย Melodic Corner มาช่วยวิเคราะห์จุดอ่อนให้กับผู้เข้าประกวดอีกด้วย ขณะที่ภายในงานได้มีมินิคอนเสิร์ตจากวง DSRU Band ผู้ชนะการประกวด THE POWER BAND 2024 SEASON 4 , วง INDIGO , MILLI & Flower.far และ BONNADOL มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันกล่าวว่า คิง เพาเวอร์ เชื่อในเรื่องของพลังแห่งความเป็นไปได้ ทุกคนต้องการโอกาส หลายคนมีศักยภาพ แต่ต้องการโอกาส และสิ่งที่การประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ให้ก็คือโอกาส ในการที่จะได้มีประสบการณ์ ฝึกฝนทักษะ และโอกาสที่จะเป็นนักดนตรีมืออาชีพต่อไป"จริงๆ ความสำเร็จในแต่ละปี แค่เราได้เห็นคนที่มีศักยภาพได้พัฒนาตัวเองขึ้นไป เราก็มีความสุขมากๆ แล้ว เวลาที่ผมออกไปลงพื้นที่ต่างจังหวัด ก็มีเสียงตอบรับที่ดี โดยเฉพาะถึงวันนี้มีหลายๆ วงที่ได้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น คริปโตไนท์ หรือ ปิ๊งปิ๊งปันปัน ที่มีซิงเกิลออกมา ก็ถือเป็นความสำเร็จในมุมมองของเรา"ขณะที่การประกวดวงดนตรีสากล แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ และเพื่อนำพาเส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องผ่านการแข่งขัน 3 รอบ ได้แก่และซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถส่งวงดนตรีสมัครเข้าประกวดได้ทั้ง 4 สนาม ประกอบด้วย สนามแรก จ.ขอนแก่น , สนามที่ 2 จ.เชียงใหม่ , สนามที่ 3 จ.ภูเก็ต และ สนามสุดท้าย กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มเปิดรับสมัครสนามแรกตั้งแต่วันนี้-23 พ.ค.ทั้งนี้วงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับสิทธิในการเข้าแคมป์ดนตรีในวันที่ 12-14 ก.ย. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะด้านดนตรีจากศิลปินมืออาชีพและวิทยากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะมีการประกวด 25-26 ก.ย.นี้ โดยกล่าวว่า การแข่งขันทุกๆ ปีมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เพราะผู้เข้าประกวดเก่งขึ้น ขณะที่แคมป์ดนตรีในปีนี้นั้น ทางผู้สอนได้เตรียมตัวมากขึ้นหลังพบว่า ผู้เข้าประกวดมีพัฒนาการที่มากขึ้น ซึ่งการเข้าแคมป์ ตนมองว่า เป็นเรื่องดี เพราะเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าประกวดได้รู้จักกัน ทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่จะพลิกรูปโฉมของอุตสาหกรรมดนตรีได้ในอนาคตด้านกล่าวว่า การประกวด "THE POWER BAND 2025 SEASON 5" เป็นโอกาสที่จะมาถึงแก่ผู้เข้าประกวด เพราะนอกจากจะเฟ้นหาผู้ชนะการประกวดแล้ว ทุกๆ คนก็มีสิทธิ์ที่อาจถูกตัวแทนค่ายเพลงทาบทามไปเป็นศิลปินด้วย อย่างเช่น คริปโตไนท์ หรือ ปิ๊งปิ๊งปันปัน ที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวด แต่ก็ได้รับโอกาสทำเพลงจากค่ายเพลงชั้นนำอย่างไรก็ตามวงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดในแต่ละรุ่นจะได้รับเงินรางวัลวงละ 150,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลวงละ 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลวงละ 50,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้-15 ส.ค. ทาง www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และ Facebook : thepowerband.mahidol