เปิด “5 ลิสต์โคตรเดือด” ก่อนชำระแค้นเกินคลั่ง! “Nocturnal แค้นนี้เอาให้น็อก”

เตรียมพบกับภาพยนตร์แอ็กชันระทึกสุดคลั่งที่จะทำให้คุณต้องหลั่งน้ำตา “Nocturnal แค้นนี้เอาให้น็อก” ผลงานฟอร์มเดือดแห่งปีของนักแสดงเบอร์ใหญ่มากฝีมือของเกาหลีใต้อย่าง “ฮาจองอู” กับบทบาทสุดเข้ม “มินแท” พี่ชายผู้พร้อมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสะสางแค้นให้กับน้องชายที่เสียชีวิตอย่างปริศนางานนี้ “มงคลซีนีม่า” ขอพาทุกคนไปเปิด “5 ลิสต์โคตรเดือด” ก่อนปิดบัญชีแค้นเอาให้น็อกที่สื่อเกาหลีต่างชื่นชมและการันตีความมันส์สะใจของการล้างแค้นที่เอาคนดูอย่างอยู่หมัดงานนี้ “ฮาจองอู” ขอบู๊เดี่ยวแบบจัดเต็มพร้อมซัดทุกทาง ไม่ว่าอะไรที่ขวางหน้าเขาก็พร้อมที่จะคว้ามาเป็นอาวุธทั้งเหล็กแป๊ป, ถังแก๊ส, เข็มขัดนิรภัย รวมถึงสองมือเปล่าที่พร้อมจะลงทัณฑ์พวกเลวบรรลัยที่ทำชั่วเอาไว้กับน้องชายเขานำเสนอมุมมองสดใหม่และตื่นเต้นเร้าใจทีนอกจากความเดือดของฉากแอ็กชันไล่ล่าสุดมันส์ที่ผู้ชมแทบจะลืมหายใจแล้ว หนังยังมีเรื่องราวและกลิ่นอายของการสืบสวนที่ต้องตามติดให้ค้นหาคำตอบไปตลอดเรื่องว่าใครกันแน่คือฆาตกรตัวจริง ทั้งภรรยาของน้องชายมินแทที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หัวหน้าแก๊งนักเลงเก่า หรือนักเขียนเจ้าของนวนิยายเรื่องดังที่เนื้อหาดันไปตรงกับเหตุการณ์ตายปริศนานี้แบบเป๊ะๆนำทีมบู๊สุดคลั่งโดยนักแสดงตัวพ่ออย่าง “ฮาจองอู” (Along With the Gods 1-2, Ransomed, Hijack 1971) พร้อมนักแสดงฝีมือดี “คิมนัมกิล” (Emergency Declaration, Memoir of a Murderer) ที่จะมาเชือดเฉือนบทบาทสุดเข้มข้น นอกจากนี้ยังมีอีกสามนักแสดงคุณภาพที่จะมาเสริมทัพความมันส์ระทึกครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น “ยูดาอิน” (Re-encounter, The Suspect), “จองมันซิก” (Hunt, Escape from Mogadishu) และ “อิมซองแจ” (Hunt, Emergency Declaration)กำกับโดย “คิมจินฮวาง” ผู้กำกับน่าจับตาจาก “The Boys Who Cried Wolf” (2016) ที่สามารถคว้า “รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม” จาก “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ครั้งที่ 20” (2015) และ “รางวัลผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม” จาก “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติชุนซา ครั้งที่ 22” (2017) ที่การันตีฝีมือการทำหนังของเขาที่ทำให้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างฮาจองอูไว้ใจได้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งเป็นผลงานล่าสุดจาก “Sanai Pictures” สตูดิโอผู้สร้างภาพยนตร์ฮิตอย่าง “The Spy Gone North” (2018) และ “Hunt” (2022)“ฮาจองอู” ยืนยันว่าทุกคนจะได้ชมภาพยนตร์แอ็กชันสุดเข้มข้นดิบเถื่อนตามสไตล์งานกำกับของ “คิมจินฮวาง” อย่างแน่นอน “บทภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกเข้มข้นเป็นที่สุด สไตล์ของเขาดิบเดือด ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้ถึงลูกถึงคนโดยไม่ปรุงแต่งจนเกินพอดี แต่ละซีนอัดแน่นไปด้วยความสด หยาบกระด้าง นอกเหนือจาก ‘มินแท’ ที่ผมรับบทแล้ว พลังของตัวละครที่อยู่รอบๆ ก็ทำให้เรื่องราวมีชีวิตขึ้นมา การปะทะกันของตัวละครเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้”แค้นนี้ต้องชำระสะสางด้วยชีวิต! เปิดฉากไล่ล่าสุดมันส์กับภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญแห่งปีที่ไม่ควรพลาด “Nocturnal แค้นนี้เอาให้น็อก” 13 มีนาคมนี้ เฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ “SF Cinema” และ “House สามย่าน”