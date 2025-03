“วอนบิน” เสนอจ่ายหนี้แทน “คิมแซรน” แต่โดนต้นสังกัดปฏิเสธ?

หลังเหตุการณ์แฉจากฝั่งครอบครัวของ คิมแซรน ผ่านทางรายการ Garo Sero Research Institute (Garo Sero) ช่อง YouTube ได้มีความคิดเห็นของชาวเน็ตมาแสดงไว้ใต้วิดีโอโดยระบุว่า วอนบิน เคยเสนอช่วยจ่ายหนี้แทน กลายเป็นความคิดเห็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากคิมแซรน ได้รับหนังสือทวงหนี้จากทาง Gold Medalist เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านวอน หรือประมาณ 16 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2024 หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกเงินดังกล่าวเพื่อชดเชยค่าเสียหายและค่าละเมิดสัญญาจากทางแบรนด์ต่างๆ สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมาแล้วขับทาง คิมแซรน เคยตั้งใจจะชดใช้ด้วยการหักค่าแรงจากการทำงานในอนาคตหลังเธอเริ่มกลับมารับงานแสดงและงานในวงการบันเทิงบ้างแล้ว แต่หลังจากถูกเร่งรัดบีบให้จ่ายเงินก้อน เธอจึงหมดหนทางแม้จะพยายามติดต่อไปยัง คิมซูฮยอน เพื่อขอเคลียร์และขอความช่วยเหลือ แต่ก็ถูกปฏิเสธโดยการไม่รับสายงานนี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอแฉที่เรียกความสนใจได้เป็นอย่างมาก โดยเขียนข้อความระบุว่าแม้ว่าข้อความดังกล่าว จะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ที่ วอนบิน อาสาจะใช้หนี้แทน แต่หลายๆคนก็ชื่นชมและยกย่อง วอนบิน ว่าเป็นพระเอกตัวจริงไปแล้ววอนบิน และ คิมแซรน เคยร่วมงานกันเมื่อปี 2010 ในภาพยนตร์เรื่อง The Man from Nowhere ขณะที่ คิมแซรน ยังเป็นเพียงนักเรียนประถมศึกษาตอนต้นมีอยู่ครั้งหนึ่ง คิมแซรน เคยโพสต์ภาพลงใน Cyworld โซเชียลมีเดียขณะนั้น เป็นภาพคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ พร้อมระบุข้อความว่า“มินิแล็ปท็อป ที่คุณอา วอนบิน เลือกให้เนื่องในวันเกิด ขอบคุณมากค่ะ ฉันจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมเหมือนคุณ”ความคิดเห็นจากชาวเน็ตได้เข้ามาต่อว่า คิมแซรน ในขณะนั้นโดยระบุว่า“ทำไมเธอถึงคุยโวเรื่องแล็ปท็อป? ทำเป็นอวดดีทั้งๆ ที่ตัวเองหน้าตาน่าเกลียด”คิมแซรน ได้ตอบกลับอย่างใจเย็นว่า “ฉันไม่ได้อวดแล็ปท็อปของฉันนะคะ ฉันแค่อยากแสดงให้เห็นว่าคุณอา วอนบิน ใจดีและอบอุ่นแค่ไหน ที่คอยห่วงใยฉันแม้ว่าฉันจะเป็นเพียงเด็กธรรมดาๆ คนหนึ่ง ที่อาจถูกมองข้ามไปก็ตาม และฉันจะไม่ลบโพสต์นี้ค่ะ”หลังการเสียชีวิตของ คิมแซรน ทาง วอนบิน ได้ไปร่วมพิธีศพที่จัดขึ้นที่ Asan Medical Center ในกรุงโซลทันที มีรายงานว่าเขามีอาการเสียใจตลอดพิธี พร้อมกับเช็ดน้ำตาขณะสนทนากับญาติของ คิมแซรน ก่อนออกจากสถานที่จัดพิธีศพ