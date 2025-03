OL Atelier เปิดบ้านต้อนรับทีม PIA สู่โลก Haute Living พร้อมสัมผัสเฟอร์นิเจอร์อิตาเลียนดีไซน์เหนือระดับ

OL Atelier แกลเลอรีเฟอร์นิเจอร์อิตาเลียนดีไซน์ชั้นนำ เปิดบ้านต้อนรับทีมดีไซเนอร์จาก PIA Interior อย่างอบอุ่น ในงาน Exclusive Open House ภายใต้แนวคิด "Haute Living (โอต์ลีฟวิ่ง)" การันตีความพิเศษด้วยคอนเซ็ปต์ที่เป็นมากกว่ารูปแบบการใช้ชีวิต แต่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความหมาย โดยมี สุธนา โมกขะเวส, วชิรพงศ์ อรรถยุกติ, ภฤศธร สกุลไทย และทีมดีไซเนอร์จาก PIA Interior เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการเป็น Curator ที่แท้จริงคือหัวใจของ "OL Atelier" คุณสายรุ้ง ภวานุรักษ์ CEO กล่าว "เราไม่ได้เป็นเพียงแค่แกลเลอรีเฟอร์นิเจอร์ แต่เราคือผู้คัดสรรและสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน ทุกชิ้นที่เราเลือกมานั้นผ่านการเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สะท้อนตัวตนของผู้เป็นเจ้าของได้อย่างสมบูรณ์แบบ"OL Atelier นำโดย 3 ผู้บริหารหญิงมากความสามารถ คุณสายรุ้ง ภวานุรักษ์ (CEO), คุณอัจจิมา รุ่งโรจน์ธนทวี (Sales Director) และ คุณสรญา วิโรจน์เมฆาวณิชย์ (Executive Director) พร้อมทำหน้าที่เป็น Curator ผู้เชี่ยวชาญในการคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์จากนักออกแบบและช่างฝีมือชั้นเลิศจากอิตาลีและทั่วยุโรป เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่สะท้อนรสนิยมและไลฟ์สไตล์เฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละท่านบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์มาอย่างพิเศษ เริ่มต้นด้วย Design Dialogue ที่ได้รับเกียรติจาก Design Director ทั้ง 3 ท่าน (สุธนา โมกขะเวส, วชิรพงศ์ อรรถยุกติ, ภฤศธร สกุลไทย) จาก PIA Interior และผู้ร่วมงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบ การทำงาน พร้อมแบ่งปันแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่สะท้อนตัวตนอย่างแท้จริง และยังมีช่วงเวลา Q&A ให้ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับประวัติและเอกลักษณ์ของแบรนด์ระดับตำนานอย่าง MERIDIANI และ TUMIDEIนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสประสบการณ์ Curated Foods & Drinks ที่ผสานรสชาติความเป็นไทย และการนำเสนอในสไตล์อิตาลีได้อย่างลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ของเพลงอิตาโลดิสโก้ (Italo disco) ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะอีกด้วยMERIDIANI – my home is ME: เมื่อบ้านเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณOL Atelier เผยแคมเปญล่าสุดจาก MERIDIANI ภายใต้แนวคิด "my home is ME" ที่สะท้อนความเชื่อที่ว่าบ้านคือมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ที่สะท้อนตัวตน ความทรงจำ และสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลMERIDIANI นำเสนอเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์อันลึกซึ้ง พร้อมให้คุณเลือกสรรวัสดุ สี และขนาด เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ ด้วย Italian Craftsmanship อันประณีตทำให้ทุกชิ้นงานเป็นมากกว่าของตกแต่ง แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อน หรือพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันTUMIDEI – ดีไซน์ที่เติบโตไปพร้อมกับคุณหนึ่งในแบรนด์ที่สะท้อนแนวคิด "Haute Living(โอต์ลีฟวิ่ง)" ได้อย่างชัดเจนคือ TUMIDEI ซึ่งเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีที่โดดเด่นด้าน System Furniture หรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามไลฟ์สไตล์ โดย TUMIDEI เชื่อมั่นในแนวคิด “Possibilities in Your Lifestyle” ที่ให้ลูกค้าสามารถออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยของตัวเองได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัสดุ ขนาด หรือรูปแบบการใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของชีวิตการเปิดบ้านครั้งนี้ของ OL Atelier ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงศิลปะการออกแบบเข้ากับวิถีชีวิต เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่อยู่อาศัยที่สะท้อนรสนิยมและตัวตนที่แท้จริงของคุณOL Atelier คือ Curator ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์อิตาเลียนดีไซน์ระดับพรีเมียม ที่พร้อมสร้างสรรค์ประสบการณ์ Haute Living (โอต์ลีฟวิ่ง) การใช้ชีวิตแบบพิถีพิถัน ผ่านดีไซน์ ศิลปะ เสียงเพลง และรสชาติอาหาร ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในไลฟ์สไตล์และการออกแบบให้กับลูกค้า เราคัดเลือกเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านคุณภาพสูงที่ตอบโจทย์การใช้งาน พร้อมสะท้อนรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของผู้เป็นเจ้าของสามารถเข้าเยี่ยมชมแกลเลอรี่ที่ สุขุมวิท 39 เปิดทำการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-18:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:00-19:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 096-880-9898, 02-096-5589 Website: www.olivia-living.com Line OA: @olivialiving, Facebook: OL ATELIER และ Instagram: ol_atelier