GENBLUE: วงเกิร์ลกรุ๊ปเจน Z ที่กำลังครองวงการเพลงเอเชีย ด้วยมินิอัลบั้มแรก ‘ACT LIKE THAT’ เปิดตัวทัวร์เอเชีย – ประเทศไทย เรามาแล้ว!

วงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไต้หวัน-เกาหลี กำลังสร้างกระแสความฮือฮาในวงการ K-pop ด้วยการเปิดตัวมินิอัลบั้มเกาหลีชุดแรก ACT LIKE THAT โดยมีสมาชิก ได้แก่และนำโดยลีดเดอร์ XXIN วงนี้เป็นที่รู้จักจากซิงเกิลเปิดตัว COCOCO ซึ่งกลายเป็นไวรัลบนรายการ THE SHOW เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากคว้ารางวัล K-POP Rookie Award อันทรงเกียรติ พวกเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับ ACT LIKE THAT เพื่อยืนยันสถานะของพวกเธอในวงการเพลงเกาหลีนอกเหนือจากการเปิดตัวมินิอัลบั้ม GENBLUE ยังได้เริ่มต้นทัวร์โปรโมตต่างประเทศ โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายหลัก แฟนๆ เตรียมพบกับการแสดงสุดเร้าใจที่มาพร้อมเสน่ห์ Teen Crush อันเป็นเอกลักษณ์!GENBLUE ก่อตั้งขึ้นภายใต้ TEN Entertainment ค่ายเพลงจากไต้หวัน และก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักจากรายการเรียลลิตี้ NEXT GIRLZ ในปี 2023 ชื่อของวงเป็นการผสมระหว่างคำว่า “Generation” และ “Blue” ซึ่งสื่อถึงความสดใสของยุคสมัยใหม่และความลึกซึ้งอันไร้ขีดจำกัดของมหาสมุทร เปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ของอัญมณีแซฟไฟร์XXIN – หัวหน้าวง, ACE, นักเต้นหลัก และแร็ปเปอร์หลัก เคยปรากฏตัวใน Youth With You Season 2 ประเทศจีนAYEON – นักร้องเสียงหลักและนักเต้นนำจากเกาหลีใต้YUAN – นักร้องเสียงนำผู้ร่าเริงและมีพรสวรรค์ด้านการแต่งเพลงLILI – นักเต้นนำ, นักร้องเสริม และแร็ปเปอร์ที่มีผู้ติดตาม TikTok กว่าล้านคนAYAKO – สาวลูกครึ่งญี่ปุ่น ผู้เต็มไปด้วยพลังและความซุกซนNICO – น้องเล็กของวง เจ้าของฉายา “นักเรียนมัธยมต้นที่สวยที่สุด” มีลุคหวานแต่เท่ และมีงานอดิเรกสุดไม่ธรรมดา—กีฬายิงปืนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว GENBLUE เข้าสู่การฝึกฝนอย่างเข้มข้นที่เกาหลี ภายใต้การดูแลของครูฝึกจาก JYP, YG, SM และ HYBE ความพยายามของพวกเธอสัมฤทธิ์ผล เมื่อกลายเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปไต้หวันวงแรกที่เดบิวต์ในเกาหลีผ่านรายการ THE SHOW กับเพลง COCOCO ซึ่งได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถือเป็นก้าวสำคัญของพวกเธอหลังจากคว้ารางวัล K-POP Rookie Award ที่ Korean Cultural Entertainment Grand Awards GENBLUE ได้ประกาศเปิดตัว ACT LIKE THAT อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ทั้งในไต้หวันและเกาหลี ถือเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปไต้หวันวงแรกที่ก้าวเข้าสู่ตลาดอัลบั้มเกาหลี การโปรโมตของพวกเธอประกอบไปด้วยการแสดงในรายการเพลง กิจกรรมแจกลายเซ็น แฟลชม็อบตามท้องถนน ร้านป๊อปอัพสุดพิเศษ และบูธถ่ายภาพ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทั้งเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ตื่นเต้นสำหรับวงน้องใหม่!โยคะ พิลาทิส & การควบคุมอาหารเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์เอเชีย GENBLUE ต้องเข้ารับการฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาหนึ่งเดือน โดยเน้นไปที่การปรับท่าทางและเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านโยคะและพิลาทิส พร้อมกับการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวด แม้แต่ในช่วงตรุษจีน พวกเธอก็ยังคุมอาหารอย่างเคร่งครัด พร้อมกล่าวอย่างภาคภูมิใจว่า “เราไม่เพิ่มน้ำหนักเลยแม้แต่นิดเดียวหลังวันหยุด!”เนื่องจากอัลบั้มนี้เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมด สมาชิกวงจึงทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนภาษา โดยมี AYEON ทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ประจำวง ส่งผลให้ทักษะของพวกเธอพัฒนาขึ้นอย่างมากภายในหกเดือน XXIN เผยว่า “ตอนนี้เราสามารถพูดเล่นกับช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีได้สบายๆ แล้ว!” ในขณะที่ AYAKO เล่าถึงวิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครการแชทกับ AI chatbot เป็นภาษาเกาหลี “เรายังแนะนำ GENBLUE ให้กับ AI ด้วย! มันช่วยเรื่องไวยากรณ์ได้เยอะเลย” นอกจากนี้ สมาชิกทั้ง 6 คนยังพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้สามารถสื่อสารกับแฟนๆ ทั่วโลกได้อย่างราบรื่น YUAN กล่าวเสริมว่า “เราหวังว่าจะสามารถแนะนำอัลบั้มของเราเป็นภาษาอังกฤษและเชื่อมต่อกับแฟนๆ ทั่วโลกได้แบบเป็นธรรมชาติ!”มินิอัลบั้ม ACT LIKE THAT ประกอบด้วย 4 เพลงสุดเร้าใจ : ACT LIKE THAT (ไตเติ้ลแทร็ก),OH!,SLOW DOWN,FEEL LIKE SPRINGแต่ละเพลงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GENBLUE ที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและไล่ตามความฝันของพวกเธอ XXIN กล่าว “อัลบั้มนี้สะท้อนถึงตัวตนของ GENBLUE และเราขออุทิศให้แฟนๆ เป็นสัญลักษณ์ของความขอบคุณจากใจจริง!”มิวสิกวิดีโอของเพลงไตเติ้ล ACT LIKE THAT เต็มไปด้วยพลังและความสดใหม่ สมาชิกวงเล่าว่าพวกเธอต้องฝึกซ้อมหนักมาก จนถึงขั้นหายใจไม่ทันระหว่างร้องเพลง XXIN แซวว่า AYAKO ถึงกับหอบหนักหลังร้องจบ ซึ่งเธอตอบกลับพร้อมหัวเราะว่า “มันใช้พลังเยอะมากจริงๆ!”หลังจากเพลง COCOCO มียอดวิวทะลุ 12 ล้านครั้ง ความคาดหวังจึงสูงขึ้นสำหรับ ACT LIKE THAT และเมื่อถูกถามถึงเป้าหมายของพวกเธอ GENBLUE ได้ท้าทายแฟนๆ ว่า “ถ้ายอดวิวทะลุ 30 ล้าน เราจะจัดกิจกรรมพิเศษ อาจเป็นการอ่านจดหมายจากแฟนๆ หรือแสดงเวอร์ชันพิเศษของเพลงนี้แบบสดๆ!”IG: https://www.instagram.com/genblue.official/ TIKTOK: https://www.tiktok.com/@genblue_official X : https://x.com/GENBLUE_ten FB: https://www.facebook.com/GENBLUE.Tenent YOUTUBE: https://www.youtube.com/@GENBLUE_OFFICIAL SPOTIFY : https://open.spotify.com/album/4PiXpk8ZeX7FGbkNn5MX9y?si=gho8-eUvQjuwOH83M25-1Q มินิอัลบั้ม ACT LIKE THAT ของ GENBLUE พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน K-MONSTAR