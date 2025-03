เปิดตัวนวัตกรรมงานผิวตัวใหม่จากอิตาลี hydrobooster จาก Aesthetics by Menarini Thailand

ต้องยอมรับว่าเทรนด์ ‘งานผิว’ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ในปีนี้ภายใต้บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานเพื่อเปิดตัวนวัตกรรมงานผิวตัวใหม่จากอิตาลีอย่าง hydrobooster เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนที่ต้องการดูแลผิว เสริมโครงสร้างของผิวให้แข็งแรง ปรับปรุงคุณภาพผิว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว โดยมี Menarini Faculty ทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วมบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ร่วมด้วยและมาร่วมพูดคุยถึงเคล็ดลับการดูแลผิวของตัวเองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์มาร่วมงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่นี้กันอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya Riverในยุคที่เน้นความสวยอย่างเป็นธรรมชาติ hydrobooster ถือเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วยส่วนผสมหลักอย่าง Hyaluronic Acid (HA) โมเลกุลใหญ่ และ Glycerol (กลีเซอรอล) ที่จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น ทำให้ผิวสุขภาพดี กระจ่างใส ยืดหยุ่น แลดูเฟิร์ม ผิวดูเด็กลง นอกจากนี้ Glycerol ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการกักเก็บและรักษาน้ำในผิว ทำให้ผิวนุ่มขึ้นและลดการสูญเสียน้ำ ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรง ให้ทุกคนได้เผยความงามในแบบฉบับของตัวเองภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรพจน์ ศิรามังคลานนท์ The Master of Faculty, Menarini APAC & RELIFE Global Faculty และ ดร.โรนัลด์ สเตฟาน ออนซียง Menarini Faculty, Malaysia มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรังสรรค์ความงาม ทั้งยังร่วมพูดคุยถึงเทรนด์ความงามที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันทางด้าน เต - ตะวัน ที่มาร่วมอัพเดตเทรนด์การดูแลผิว กล่าวว่า อย่างที่คุณหมอแนะนำเลยครับว่าทุกคนอยากมีใบหน้าที่ดูอ่อนวัยเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อผิวของเรา อย่างเตที่ต้องแต่งหน้าไปทำงานทุกวันแบบนี้ ทำให้ต้องดูแลผิวด้วยวิธีการต่างๆ ที่นอกจากจะดื่มน้ำเยอะๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว ยังต้องเลือกใช้สกินแคร์ ทากันแดดเป็นประจำ หรือทำทรีทเม้นต์บ้าง เพราะผิวที่สุขภาพดีและชุ่มชื้น จะช่วยชะลอความแห้งกร้าน รวมไปถึงริ้วรอยก่อนวัย การมีผิวหน้าที่ดี ก็จะเอื้อกับการทำงาน ช่างแต่งหน้าก็ทำงานง่าย เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง และส่วนตัวยังอาศัยตัวช่วยฟื้นบำรุงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เราเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นตามที่คุณหมอแนะนำครับปิดท้ายด้วย นิว - ฐิติภูมิ กล่าวเสริมว่า ด้วยอาชีพนักแสดง แม้ว่าจะมีตารางงานที่แน่น แต่เรื่องการดูแลผิวต้องทำไม่ขาดครับ เพราะเมื่อก่อนตัวผมเองไม่ค่อยสนใจเรื่องดูแลตัวเองเท่าไร แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อายุที่เพิ่มขึ้นก็ต้องยิ่งดูแลเพื่อช่วยชะลอวัย และต้องมีตัวช่วยในการดูแลตัวเอง ปัจจุบันมีนวัตกรรมที่ทันสมัย มีตัวเลือกมากมาย สามารถปรึกษากับแพทย์ก่อนรับบริการจากคลินิกความงามต่างๆ ได้ เพราะถ้าผิวแข็งแรง ก็จะเสริมให้เราดูดีและมั่นใจมากขึ้นครับ