"มา ดงซอก" ฉลองวันเกิดครบ 54 ปี ในตีม "เจ้าหญิง" Hello Kitty

ใครจะไปคิดว่าพระเอกสายบู๊ล่ำบึกอย่าง มา ดงซอก หรือที่แฟนๆ รู้จักกันจาก Train to Busan จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ Hello Kitty เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ 54 ปี ของเขา ดอน ลี ได้แชร์ภาพบรรยากาศงานฉลองวันเกิดลงใน Instagram และต้องบอกว่า เหนือความคาดหมายสุดๆในภาพ ดอน ลี สวม ผ้าคลุมสีชมพูฟูฟ่อง, สายสะพาย Happy Birthday, มงกุฎเจ้าหญิง, พร้อมถือไม้กายสิทธิ์ โพสท่าท่ามกลางห้องที่เต็มไปด้วย เค้ก และ ช่อดอกไม้ สวยหวานที่ทำเอาแฟนๆ ใจละลายยิ่งกว่าเดิมคือ ภาพที่เขา ยิ้มหวานมองเค้ก Hello Kitty สีชมพู ซึ่งมีชื่อเล่นของเขา "Mavely" (มาจากคำว่า "Ma" + "Lovely") ประดับอยู่ด้วยการฉลองวันเกิดในธีมเจ้าหญิงน่ารักๆ แบบนี้ ตัดกับภาพลักษณ์บู๊ระห่ำในหนังของเขา จนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนั่น เช่น "ลุงมุ้งมิ้งน่ารักเกินต้าน!" "ใครบอกว่าผู้ชายล่ำๆ จะมีความฝันเป็นเจ้าหญิงไม่ได้?" อยากรวบรวม Hello Kitty ทั้งโลกมามอบให้ Mavely เลย!" บางคนยังแซวขำๆ ว่า "กล้ามของลุงใหญ่กว่าเค้ก Hello Kitty อีก!"