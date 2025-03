ครั้งแรกในรอบ 29 ปี! สุดยอดการแสดงคาบูกิจากญี่ปุ่น ใน “Japan Theater - KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025”

เตรียมปักหมุดไว้รอเพราะนี่คือศาสตร์การแสดงที่คุณต้องดูให้ได้สักครั้งในชีวิต! กับปรากฏการณ์ศิลปะการแสดงที่หาชมได้ยาก! "Japan Theater - KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" การแสดงคาบูกิเต็มรูปแบบจากญี่ปุ่น กำลังจะมาสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 29 ปี ซึ่งปีนี้ชาวไทยจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของการแสดงคาบูกิ จำนวน 4 รอบการแสดง ในวันที่ 25-26 เมษายน 2568 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์หนึ่งในการแสดงระดับโลกที่คุณไม่ควรพลาด ครั้งนี้เป็นการแสดงคาบูกิครั้งแรกในต่างประเทศของ "อิจิคาวะ ดันจูโร ฮาคุเอน รุ่นที่ 13" นักแสดงคาบูกิระดับตำนาน ผู้เคยฝากฝีมือไว้บนเวทีพิธีเปิดโอลิมปิกที่โตเกียว ปี 2564 งานนี้จัดขึ้นโดย Sync Circle และ 3Top ได้รับการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมความร่วมมือจาก Shochiku และ Kinki Nippon Tourist ที่ภูมิใจนำเสนอสุดยอดการแสดงแห่งยุคสมัย เพราะนี่คือศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี จากเรื่องราวที่สะท้อนแก่นแท้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น สู่การแสดงที่เต็มไปด้วยพลัง เทคนิคการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ และฉากเวทีอันวิจิตร ซึ่งคาบูกิไม่ใช่เพียงการแสดง แต่เป็นงานศิลป์ที่ละเอียดลออทุกกระเบียดนิ้ว เริ่มตั้งแต่ เครื่องแต่งกาย ที่หรูหราและซับซ้อน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมชั้นดี ตกแต่งลวดลายแบบญี่ปุ่นโบราณที่สะท้อนตัวตนของตัวละคร ไปจนถึง เมคอัพแบบคุมาโดริ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยขับเน้นอารมณ์และบุคลิกของนักแสดงแต่ละคน ที่สำคัญเทคนิคการแสดงของคาบูกินั้น เป็นงานละเอียดทรงพลังทั้งแววตา และ การก้าวเดิน ทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของนักแสดง สามารถสื่อสารอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แสดงถึงพลังอารมณ์ของตัวละครที่ยิ่งขับเน้นความมีชีวิตชีวาบนเวทีและอีกหนึ่งความพิเศษคือนักแสดงคาบูกิคือศิลปินที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมาตั้งแต่วัยเยาว์ หลายคนสืบทอดศิลปะนี้จากรุ่นสู่รุ่น ผ่านกระบวนการฝึกฝนที่เข้มงวด เพื่อให้สามารถควบคุมทุกอิริยาบถ น้ำเสียง และแม้แต่แววตาให้สื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เทคนิคพิเศษ เช่น Mie (การหยุดนิ่งในท่าที่ทรงพลัง) และ Roppo (การเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์) เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะระดับสูง อีกทั้งเครื่องแต่งกายและเมคอัพที่ซับซ้อนยังเพิ่มมิติให้กับตัวละคร ทำให้คาบูกิเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมรับชมการแสดงคาบูกิที่ทรงพลังใน "Japan Theater - KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" สามารถจับจองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปบัตรราคา: 5,500 / 4,500 / 3,500 / 2,500 บาท ได้ที่ https://www.kon-ticket.com/ หรือติดตามข่าวสารอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X (Twitter): Sync Circle และ For more info : info@sync-circle.com#kabuki #kabukitheatre #SyncCircle #japanesetheatre#japanesetradition #JapaneseAssociationinThailand #歌舞伎 #市川團十郎 #成田屋