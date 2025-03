The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) เตรียมกลับมาอีกครั้งในซีซั่นสุดท้าย กรกฎาคมนี้

The Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) ซีซั่นสาม ได้ Jenny Han และ Sarah Kucserka มารับหน้าที่โชว์รันเนอร์ โดยทั้งสองคนยังรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Karen Rosenfelt พร้อมด้วย Pual Lee, Hope Hartman และ Mads Hansen จาก wiip โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานการผลิตร่วมกันระหว่าง Amazon Studios และ wiipผลงานซีรีส์ของ Prime Video ที่ดัดแปลงจากนิยายไตรภาคที่ขายดีที่สุดของ Jenny Han เรื่องนี้ ได้กลายเป็นกระแสนิยมและครองใจแฟนๆ ทั่วโลก หลังการเปิดตัวซีซั่นแรกในช่วงฤดูร้อนปี 2565 ที่สามารถขึ้นเป็นซีรีส์อันดับ 1 บน Prime Video ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดตัว และซีซั่นสองที่เปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2566 ก็สามารถทำสถิติมีผู้เข้าชมสูงกว่าซีรีส์ซีซั่นแรกมากกว่าสองเท่าภายในเวลาเพียงสามวันหลังจากการเปิดตัวเท่านั้นThe Summer I Turned Pretty (หน้าร้อนนี้ที่รอคอย) เป็นซีรีส์ครอบครัวที่บอกเล่าเรื่องราวรักสามเส้าระหว่างหนึ่งสาวกับสองหนุ่มพี่น้อง ความสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และพลังแห่งมิตรภาพที่แข็งแกร่งของผู้หญิง เป็นเรื่องราวแนวการก้าวผ่านวัย (Coming of age) ที่พูดถึงการมีรักครั้งแรก การอกหักครั้งแรก และความมหัศจรรย์ของฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบJenny Han เป็นนักเขียนหนังสือขายดีอันดับ 1 ของ The New York Times เจ้าของผลงาน To All the Boys I’ve Loved Before และ The Summer I Turned Pretty หนังสือของเธอได้รับการแปลไปแล้วกว่า 30 ภาษา สำหรับผลงานซีรีส์ เธอเป็นผู้สร้างซีรีส์สองเรื่องที่ดัดแปลงจากหนังสือของเธอ ได้แก่ The Summer I Turned Pretty บน Prime Video ที่เธอรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้างและโชว์รันเนอร์ร่วม และ XO, Kitty บน Netflix ซีรีส์ภาคแยกจากจักรวาล To All the Boys ที่เธอได้เป็นผู้อำนวยการสร้างเช่นกัน ส่วนผลงานภาพยนตร์ เธอยังเคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ทั้งสามภาคของ To All The Boys ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกบน Netflix ในปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่บรูกลิน นิวยอร์ก