ไอคอนสยาม ชวนเปิดประสบการณ์ความอร่อย กับเมนูสุดพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญชวนทุกครอบครัวมาสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย กับเมนูสุดพิเศษจากร้านอาหารและคาเฟ่ชื่อดัง ท่ามกลางบรรยากาศแสนรื่นรมย์ คัดสรรรสชาติที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกมื้อเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันเสิร์ฟโมเมนต์แสนอบอุ่น กับร้านอาหารสุดประทับใจที่ไม่ควรพลาดเริ่มต้นด้วยร้าน Coffee Beans by Dao ชั้น G โซน The Veranda ร้านอาหารร้านโปรดของใครหลาย ๆ คน มีทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ครบทั้งเครื่องดื่มและของหวานรสชาติแสนอร่อย อาทิ ข้าวสตูว์ลิ้นวัว ใช้ลิ้นวัวชิ้นใหญ่มาตุ๋นจนได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มจนละลายได้ในปากเสิร์ฟพร้อมข้าวผัดเนยร้อนๆ, แกงเขียวหวานไก่ ที่ผัดพริกแกงกับหัวกะทิมาอย่างดีจนได้น้ำแกงเนื้อเนียนข้น เสิร์ฟมาพร้อมกับโรตีแผ่นกรอบๆ ทานกับแกงเขียวหวานแล้วเข้ากันสุดๆ ตามด้วยของหวานอย่างเค้กมะพร้าว และเมนูกาแฟชั้นเลิศหลากหลายสายพันธ์ ภายในร้านบรรยากาศดีวิวสวยติดริมน้ำเจ้าพระยา เหมาะกับพาครอบครัวมาพักผ่อนและทานมื้ออร่อยไปด้วยกันร้าน D'ARK ชั้น G โซน The Veranda ร้านที่มีเมนูอาหารเช้า บรันช์ และอาหารนานาชาติ เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการทานอาหารหลากหลาย พร้อมทั้งมีบาร์เครื่องดื่มในบรรยากาศสุดชิลและผ่อนคลาย เมนูที่แนะนำคือ สเต็กเนื้อแบล็คแองกัสจากออสเตรเลีย เนื้อและไขมันจากวัวสุขภาพดีที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าผสานกับเทคนิคการย่างบนเตาจอสเปอร์ (Josper Oven) ส่งเสริมกันจนออกมาเป็นจานหลักที่มีรสชาติชุ่มฉ่ำและรสสัมผัสที่นุ่มลิ้น และล้างปากด้วยเมนูโมจิมะพร้าวสอดไส้มะม่วงที่เสิร์ฟพร้อมครีมกะทิหวานมันตัดกับซอร์เบทมะม่วงรสเปรี้ยวหวานอย่างลงตัวร้าน JUMBO Seafood ชั้น G โซน The Veranda ร้านอาหารทะเลระดับตำนานจากสิงคโปร์ที่กวาดรางวัลจากรายการยอดนักชิมทั่วโลกมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่และความเด็ดขาดในการปรุงรส เมนูแนะนำ ติ่มซำฮะเก๋ากุ้งจัมโบ้ ฮะเก๋าแป้งบางๆ สอดไส้ด้วยเนื้องกุ้งบดและเนื้อกุ้งสับเป็นชิ้นผสมกันจนได้รสสัมผัสที่ทั้งหนึบและเด้งในคำเดียวกัน และ Award-Winning Chili Crab ปูผัดซอสพริกที่ต้องกินคู่กับหมั่นโถวทอด เมนูสุด Signature ที่สายเก็บ Checklist พลาดไม่ได้เพราะ Jumbo Seafood คัดก้ามปูขนาดจัมโบ้ที่ทั้งหวานทั้งสดตามชื่อร้านมาเสิร์ฟจริง ๆร้าน Greyhound Café ชั้น 2 ร้านอาหารที่มีเมนูความอร่อยทั้งอาหารไทยและนานาชาติ มีความครีเอททั้งเรื่องเมนูและรสชาติ มองเห็นวิวสวยริมโค้งน้ำเจ้าพระยา โดยเมนูที่อยากแนะนำให้ได้ลิ้มรสกันคือ แซลมอนแช่พริก แซลมอนสด ๆ แล่ขนาดพอดีคำแช่ในน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด หรือจะเป็นข้าวเหนียวเนื้อย่างที่ใช้เนื้อริบอายนำเข้าเกรดดี เสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวร้อน ๆ และแจ่วอีสานสุดแซ่บ ตามด้วย ข้าวคลุกกะปิ, ปีกไก่ทอดน้ำปลา, สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมาทะเล, เค้กมะพร้าว พร้อมทั้งมีเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานให้เลือกอีกมากมายร้าน KubKao' KubPla ชั้น 5 ร้านอาหารสไตล์โฮมเมด เสิร์ฟทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งในรสชาติที่ปรุงรสมาแบบเข้มข้น มีเมนู Signature คือน้ำพริกสตรอว์เบอร์รี ทางร้านนำสตรอว์เบอร์รีรสชาติหวานอมเปรี้ยวหั่นชิ้นมาคลุกเคล้ากับน้ำพริกกะปิจนกลายเป็นเครื่องจิ้มผักสดชั้นยอดที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สั่งคู่กับต้มยำกุ้งแม่น้ำที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อน ๆ หอมกลิ่นเครื่องต้มยำตลบอบอวล ตามด้วยเมนู ใบเหลียงผัดไข่, แกงเหลืองหน่อไม้ดองปลาแซลมอน รับรองอร่อยถูกปากทุกคนในครอบครัวเติมความหวานให้ร่างกาย พร้อมดื่มด่ำวิวสวย กับร้านคาเฟ่และเครื่องดื่มสุดฮิตสำหรับครอบครัวสายคาเฟ่เลิฟเวอร์ต้องไม่พลาดร้าน PAUL Le Café ชั้น 3 (ตั้งอยู่ในร้าน True Shop) ร้านเบเกอรีเก่าแก่ที่อิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศส คงความเป็นฝรั่งเศสไว้ 100% ตั้งแต่วัตถุดิบ ขั้นตอนการปรุงอาหาร จนไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในร้าน ทำให้ครัวซองต์สไตล์ฝรั่งเศสที่ไม่ว่าจะเป็นครัวซองต์เปล่า ๆ อัลมอนด์ครัวซองต์ หรือช็อกโกแลตทาร์ต เพราะทางร้านใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นจากฝรั่งเศสประกอบเข้ากับแป้งทาร์ตสูตรเฉพาะของ PUAL เสริมทั้งรสสัมผัสและรสชาติหวานละมุนให้กันและกันได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการทานอาหารอร่อย ๆ ในบรรยากาศสบาย ๆร้าน BEARHOUSE ชั้น 5 ร้านชานมไข่มุกโมจิข้าวไทยเจ้าแรกของไทย มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้แป้งข้าวไทยมาทำเป็นเม็ดไข่มุกที่มีความนุ่ม หนึบ หนับ ไม่เหมือนที่ไหน ผลิตสดใหม่ทุกวัน อีกหนึ่งความพิเศษ คือใบชาที่ส่งตรงจากเกษตรกรไทย เพื่อสนับสนุนใบชาคุณภาพดีจากเกษตรกรชาวไทย โดยเมนูที่อยากแนะนำให้ทานกันคือ ชาเนื้อส้มนุ่มชีส, ชาพีชลิ้นจี่นุ่มชีส, ชาเสาวรสมะม่วงนุ่มชีส, ชาหอมนุ่มชีส และ ชาดำนุ่มชีส เป็นต้น ที่นอกจากได้ความอร่อยแล้ว ยังได้ความสดชื่นจากผลไม้อีกด้วยนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารอร่อยนานาชาติเพื่อให้ทุกครอบครัวมาอิ่มอร่อยอีกมากมาย อาทิ Tasty Congee & Noodle Wantun Shop, Mozza By Cocotte, Ros’niyom, Shoo Loong Kan, THONG SMITH, Evaime Shabu Shabu, Bann Ice, Laem Charoen Seafood, Great Harbour, James Boulangerie, Ginger Farm Kitchen, Kam's Roast, TWG Tea, Yolé, Chongdee Teahouse, Mil Toast House และอื่น ๆ อีกมากมายเชิญมาพบกับสวรรค์ของเหล่าครอบครัวนักชิม กับร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ ที่จะทำให้อิ่มเอมทั้งรสอาหารและรสชาติความสุขไปพร้อม ๆ กัน ที่ “ไอคอนสยาม” ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM