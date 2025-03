ผ่านไปเกือบสองสัปดาห์แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังหาทางออกจาก Centralworld Live ไม่ได้ เพราะยังประทับใจกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหม่ของกับเวิลด์ทัวร์ครั้งล่าสุด Buzz Around The World Tour ที่ขนเพลงฮิตจากเพลย์ลิสต์ของทุกคน ผสมด้วยเพลงจากอัลบั้มใหม่ที่เนื้อหาถาโถมใจเหมือนชื่ออย่าง Tsunami, Colossal Loss, Did you like her in the morning?, Strong Girld และเพลงฮิตที่ทุกคนร้องตามได้ทั้งฮอลล์ทั้ง La La Lost You, lowkey, The Apartment We Won’t Share ส่งท้ายยังตราตรึงกันเลยทีเดียวเชียว