“พู่กัน กันฏ์ระพี” ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดทิ่มแทง “ทนไปเพื่อ (So This Is Goodbye)”คว้า “บาร์โค้ด” ประกบ “คลอดีน” ถ่ายทอดความรู้สึกแทนใจคนที่ไม่มีวันได้เป็นตัวจริงผ่าน MV

โดยเพลงนี้ POOKAN พาเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาในแนวป๊อบร็อก (POP ROCK) ที่เข้มข้นมากขึ้นทั้งในด้านดนตรีและตัวเพลง รวมไปถึงลุกส์ที่โตขึ้น ซึ่ง POOKAN ตั้งใจเดินทางสายร็อกอย่างเต็มตัว โดยเพลงมีเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย ติดหู และโดนใจ ผ่านปลายปากกาของ ปู๋ HENS ซึ่ง ฮาย PAPER PLANES โปรดิวเซอร์คู่ใจก็มาช่วยทั้ง แต่งเนื้อร้อง-ทำนอง และเรียบเรียงดนตรีอีกเช่นเคย ในส่วนของ MV เพลงนี้ก็น่าติดตามแบบสุดๆ เพราะได้ 2 พระ-นางสุดเซอร์ไพรส์ อย่าง บาร์โค้ด ตฤณสิษฐ์ อิสระพงศ์พร นักแสดงหนุ่มหน้าใสสุดฮอต มารับบทผู้ชายใจร้าย (แต่น่ารัก) ประกบคู่กับ คลอดีน อทิตยา เครก ที่ห่างหายจากวงการไปนาน กับบทผู้หญิงแสนดีที่อยู่เพื่อเธอเสมอ แต่เธอไม่เคยเห็นค่า มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงนี้ได้แบบอินสุดๆ ผ่านผลงานการกำกับจาก DIRECTORNET ที่เรียกได้ว่า ใครอยู่ในความสัมพันธ์แบบ ““ได้เป็นคนที่ยืนใกล้ๆ แต่ไม่เคยได้ยืนในใจ..” ต้องมีน้ำตา!เพลง“ทนไปเพื่อ (So This Is Goodbye)” นี้ น่าจะเป็นอีกเพลงที่แทนใจใครหลายๆคนได้อย่างแน่นอน และหวังว่าทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้จะหันกลับมารักตัวเองได้ในซักวันนึง แม้จะเจ็บแค่ไหนก็ตามสามารถรับชม MV เพลง “ทนไปเพื่อ (So This Is Goodbye)” ได้แล้ววันนี้ ทาง Youtube : POOKAN Official ( https://www.youtube.com/watch?v=W8cR3gpNdvY ) และรับฟังเพลงได้แล้ววันนี้ในทุก Streaming Platform#ทนไปเพื่อ #SoThisIsGoodbye#PookanKantrapee #พู่กันกันฏ์ระพี