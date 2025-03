ส่องความอลังการ เค้กสูง 7 ชั้นเซอร์ไพรส์วันเกิด “เอวา” วันเกิดปีแรกที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดี (คลิป)

ทำเอาคุณหนูหมื่นล้านเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่วันที่ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัว คุณแม่และคนในบ้าน 13 ชั้น รวมตัวกันจัดเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิด พร้อมเค้กสูง 7 ชั้นงานนี้ “เอวา” ก็ได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความยาวเหยียด ลั่นเป็นเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ปีแรกที่จัดเต็ม รู้สึกโชคดีที่สุด“Happy birthday to me สุขสันต์วันเกิดเอวา ปีนี้เป็นปีแรกที่ครอบครัวเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่จัดเต็มที่สุดค่ะ ปกติเอวาเป็นคนไม่จัดงานวันเกิด ยกเว้นถ้าแฟนคลับหรือครอบครัวจัดให้ วันเกิด 10 ปีที่ผ่านมา พวกเราก็จะกินข้าวเย็นด้วยกันแบบเรียบง่ายที่บ้านหรือร้านอาหารกันค่ะ แต่ปีนี้พิเศษกว่านั้น ครอบครัวเซอร์ไพรส์หนูได้จริง ๆ ค่ะ ให้ร้านเค้กมาทำเค้กตั้งแต่ตี 4 ก็ว่าอยู่ว่าทำไมถึงบอกให้หนูแต่งตัวสวย ๆ และจ้างช่างแต่งหน้า- ทำผมขึ้นมาแต่งให้ในห้องเลย 5555 แถมยังให้แม่บ้านเฝ้าไม่ให้ออกจากจากห้อง และ ยังเตรียมชุดสวยๆไว้ให้เรียบร้อยขอบคุณครอบครัวของหนูที่อยากทำให้วันเกิดปีนี้ของหนูมันพิเศษมากๆ นะคะ แต่จริงๆ ทุกปีก็พิเศษแล้ว แค่เรามีกันและทุกคนอยู่พร้อมหน้าสำหรับหนูนั้นคือสิ่งที่พิเศษที่สุด ปีนี้อยากขอบคุณหลายอย่างในชีวิตมากๆ เลย เป็นปีแรกที่รู้สึกว่าตัวเอง “โชคดี” จริงๆ ค่ะ ไม่ใช่เพราะเงินทอง แต่เพราะมีคนรอบข้างที่จริงใจและรักหนูอยู่ข้างกาย ทั้งครอบครัว, แฟนคลับ, ทีมงาน, เพื่อน ๆ ขอบคุณคุณพ่อ ที่เป็นตัวอย่างของหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ คอยปลูกฝังหนูเรื่องความดี และ ธรรมะตั้งแต่เด็ก’ขอบคุณคุณแม่ เพราะหนูรู้ว่าวันที่หนูเกิดคือวันที่ผู้หญิงที่เรียกว่าแม่ ต้องเสียสละเกือบทุกอย่าง ทั้งความสาวของตัวเอง เวลา และบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปตลอดกาลขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนทุกความฝันของหนูและคอยอยู่ข้างๆ เสมอ และเป็น best friends ที่ดีที่สุด แต่กับพี่สาวก็จะมีความดุเหมือนแม่คนที่สองด้วย แต่ก็รู้ว่าเพราะเขารักและเป็นห่วงเอวาเสมอ แต่ดุน้อยลงน้อยก็จะดีมาก 5555+ ขอบคุณทีมงานและพนักงานของหนูที่รักหนูมากๆ หนูรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ทำงานแค่เพื่อเงิน และให้วัน ๆ นึงจบไป แต่สัมผัสได้ทุกครั้ง เขาใส่ใจทุกอย่างของชีวิตหนูจริงๆและอยากให้ทุกอย่างดีที่สุดเสมอ ขอบคุณตัวเองที่หลายครั้งก็มีบ้างที่เหนื่อย แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้หรือท้อถอยกับอะไรเลย ขอบคุณธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในวันที่ทุกข์ขอบคุณพลังบวกในตัวเองที่ฮีลใจตัวเองกลับมาได้เร็ว ขอบคุณมากๆที่ไม่เปลี่ยนไปต่อให้จะเจอเรื่องร้ายแค่ไหน เอวาก็รู้สึกว่าเอวายังเหมือนเดิม เหมือนเด็ก อายุ 14 ที่ซ้อมบทละคร Cinderella ในห้องตัวเองกับพี่ น้องและ ยังคงมีไฟให้กับสิ่งที่รักเสมอ เธอเก่งมากๆ เลยเอวาที่มาได้ไกลขนาดนี้ และยังต้องเป็นหัวเรือดูแลพนักงานอีกหลายคน ภูมิใจในตัวเธอมากๆ เลย ปีนี้เป็นปีที่หนูชมตัวเองหน้ากระจกบ่อยมากๆ ไม่ว่าจะตอนตื่น ตอนอาบน้ำ ตอนทาครีม ต่อให้ผิดพลาดเราก็ไม่ว่าตัวเองแต่ให้อภัยตัวเอง เพราะปีนี้เป็นปีที่เรียนรู้ว่า ไม่มีใครทำร้ายความรู้สึกเราได้ยกเว้น ‘ตัวเอง’ เรือไม่ได้ล่มเพราะน้ำที่อยู่นอกเรือ แต่เป็นเพราะน้ำที่อยู่ในเรือ จริงๆ วันเกิด มันไม่เกี่ยวกับเค้กก้อนใหญ่ หรือ ของขวัญใหญ่โต แต่มันคือวันที่ทุกคนที่รักได้มาร่วมฉลองร้องเพลง happy birthday กับเรา คือคนที่อยากเห็นเรามีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตจริงๆ โดยไม่มีความอิจฉา คือตัวเรา ที่วันนี้เรารู้สึกว่า เราเต็มในแบบของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร และรู้สึกมีความสุขและเห็นค่าของการได้เกิดมา ปีอื่น ๆ ก็ไม่รู้สึกเท่านี้แต่ปีนี้ หนูรู้สึกเห็นค่า การมีชีวิตอยู่จริงๆ เพราะในขณะที่หนูร้องเพลงวันเกิดก็มีหลายชีวิตที่ไม่ได้มีวันเกิดอีกต่อไปขอบคุณลมหายใจ ที่ทำให้หนูได้เห็นความสวยงามของโลกนี้ ได้มีประสบการณ์และมีผจญภัยต่อไป ส่วนใครที่อ่านมาถึงตรงนี้ ก็อยากให้ใครที่รู้สึกยังรักตัวเองไม่พอ รักตัวเองให้มาก ๆ เพราะถ้าเรารักตัวเองมากพอ เราจะแบ่งปันพลังงานดีๆและความรักนี้ให้ผู้อื่น เราต้องเต็มก่อนถึงจะให้คนอื่นได้ และต่อให้ไม่รู้จะขอบคุณอะไรตัวเองก็ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจ เพราะมีหลายแสนคนในโลกที่ตอนนี้ ขณะที่ทุกคนอ่านข้อความนี้ พวกเขาไม่มีลมหายใจอีกแล้วชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม ชีวิตให้เราได้ทุกอย่างแต่ก็พรากทุกอย่างจากเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราควรเห็นความสำคัญของทุกช่วงเวลาอย่ามองความสุขเป็นการที่ต้องได้สิ่งที่ใหญ่โตเท่านั้น แต่ให้มองเหมือนเป็นการหยอดกระปุกเหรียญเล็กๆ ในทุกๆ วัน สะสมทุกวันมันก็จะใหญ่ขึ้นเอง ความสุขที่ดีคือความสุขที่มีข้อแม้น้อย แต่เห็นค่าทุกสิ่งที่มีในปัจจุบัน เพราะ อนาคตไม่มีจริง อดีต ไม่กลับมาแล้ว มีแต่ปัจจุบันที่เป็นของเราจริง ๆ ค่ะ ขอบคุณจากใจจริง ๆ ค่ะ I love you biggest muchiiie”