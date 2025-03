“ซีดริ้ง” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ เปิดตัว “C2 Vitamin Jelly” อย่างยิ่งใหญ่ คว้าพระเอกเกาหลีชื่อดัง “อูโดฮวาน” เป็น Global Brand Ambassador

ผู้ผลิตน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยภายใต้แบรนด์แบรนด์น้ำดื่มรักษ์โลก 100% ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ ขยายสายผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการจัดงาน Grand Opening แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยคว้าพระเอกสุดฮอตจากเกาหลีใต้มาเป็น Global Brand Ambassador พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคผ่านงาน Fan Meet สุด Exclusiveประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดริ้ง จำกัด กล่าวว่า จากความสำเร็จของน้ำดื่ม C2 (ซีทรู) ที่นำเสนอนวัตกรรมด้านความยั่งยืน เป็นแบรนด์น้ำดื่มแบรนด์แรกของประเทศไทยที่กล้าพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา โดยมี แจ็คสัน หวัง Global Brand Ambassador เป็นกระบอกเสียง ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่และเกิดกระแสอย่างต่อเนื่อง จนสร้างความแตกต่างและความน่าสนใจในตลาดไทยอย่างมีนัยสำคัญ วันนี้ซีดริ้งพร้อมขยายสายผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างขึ้น ด้วยการเดินหน้าเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้แบรนด์ “C2 Vitamin Jelly”“ปัจจุบันผู้บริโภคยุคใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความงาม มากขึ้น โดยหันมาดูแลตัวเองผ่านอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการคาดการณ์ในปี 2566 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงถึงประมาณ 2.5-3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 90,000-100,000 ล้านบาท และคาดว่าในช่วงปี 2567-2568 จะมีเติบโตเฉลี่ย 5-8% ต่อปี ที่น่าสนใจคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเจลลี่เป็นกลุ่มที่เติบโตค่อนข้างเร็ว เพราะสามารถรับประทานได้ง่าย พกพาสะดวก และมีรสชาติดี โดยเฉพาะ Collagen Jelly ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก การเปิดตัว C2 Vitamin Jelly ของซีดริ้ง จึงตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการอาหารเสริมรูปแบบใหม่ และยังเป็นการตอบรับกระแส Functional Food & Drink ที่กำลังเติบโตในตลาดสุขภาพด้วย” ธัญรัศม์กล่าวและเพื่อเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างกระแสให้ “C2 Vitamin Jelly” เป็นที่รู้จักในวงกว้าง บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด ได้เลือกนักแสดงชื่อดังจากเกาหลีใต้ “อูโดฮวาน” (Woo Do Hwan) มาเป็น Global Brand Ambassador เพื่อให้สามารถสื่อสารแบรนด์อย่างชัดเจนผ่านภาพลักษณ์การเป็นนักแสดงที่สมาร์ต แข็งแรง สุขภาพดี และใส่ใจดูแลตัวเอง สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ “C2 Vitamin Jelly” ที่ช่วยเสริมสุขภาพและดูแลผิวพรรณให้กับทุกคน นอกจากนี้ด้วยชื่อเสียงจากผลงานการแสดงในซีรีส์ดังที่ผ่านมา อาทิ The King: Eternal Monarch, My Country: The New Age, Bloodhounds และ Mr. Plankton ทำให้อูโดฮวานมีฐานแฟนคลับทั้งในเกาหลี ไทย และทั่วเอเชีย จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ“ซีดริ้งไม่เพียงมองตลาดในประเทศเป็นหลัก แต่ยังต้องการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วย ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเลือกอูโดฮวานมาเป็น Global Brand Ambassador จะช่วยสร้างกระแสดึงดูดแฟน ๆ K-Drama ที่มีอยู่ทั่วเอเชียได้ดี เหมือนที่น้ำดื่มซีทรูเคยประสบความสำเร็จมาแล้วจากการเลือก แจ็คสัน หวัง เป็น Global Brand Ambassador ทำให้สามารถเจาะตลาดวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง” ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีดริ้ง จำกัด เผยโดยงาน Grand Opening แถลงข่าวเปิดตัว “C2 Vitamin Jelly” ครั้งนี้ไม่เพียงเปิดตัว “อูโดฮวาน” ในฐานะ Global Brand Ambassador ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่าน Fan Meet สุด Exclusive ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม สร้างกระแสให้กลุ่มผู้บริโภครู้จักแบรนด์ C2 Vitamin Jelly อย่างรวดเร็วตามคาดหมาย โดยอูโดฮวาน เปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับซีดริ้งและผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่าง “C2 Vitamin Jelly” รวมถึงขอบคุณทางแบรนด์ที่ทำให้ได้มาพบปะกับแฟน ๆ ชาวไทยในกิจกรรม Fan Meet ครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ “C2 Vitamin Jelly” เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทางซีดริ้งพัฒนาร่วมกับ ZEN INNOVATION GROUP จนออกมาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมในรูปแบบเจลลี่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและผิวพรรณ เต็มเปี่ยมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศ, อะเซโรร่า เชอร์รี่, กลูตาไธโอน และอีกมากมายกว่า 13 ชนิด มาพร้อมกลิ่นมะยงชิดหอมอร่อย ไม่มีน้ำตาลและไม่มีสารกันเสีย จึงเหมาะกับกลุ่มคนรักสุขภาพและผู้ที่ใส่ใจผิวพรรณ มีส่วนช่วยปกป้องแสงแดด UVA, UVB และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ การันตีคุณภาพด้วยรางวัล Gold Prize จากงาน Seoul International Invention Fair 2023 และได้รับการรับรองมาตรฐานจากหลายองค์กรด้านอาหารและสุขภาพ โดยเปิดตัวสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ในขนาด 20 กรัม/ซอง (บรรจุ 10 ซอง/กล่อง) ราคา 390 บาท/กล่อง จำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์ทาง Shopee, Lazada, TikTok, LineMYSHOP และออฟไลน์ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น, บิ๊กซี ซุปเปอร์มาเก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, ฟู้ดส์แลนด์ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF Cinema และห้างสรรพสินค้าชั้นนำนอกจาก “C2 Vitamin Jelly” ซีดริ้งยังมีแผนขยายไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติมอีกในอนาคต ทั้ง Fiber Jelly และ VitaminC Jelly ซึ่งกำลังพัฒนาคิดค้นสูตรและรสชาติ รวมถึงสารสกัดที่จะให้ประโยชน์กับผู้บริโภคมากที่สุด สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: C2 Vitamin ซีทรูวิตามิน