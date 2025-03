“วิลเลี่ยม-เอส” แท็คทีม “เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” ปาร์ตี้สุดฟิน ทั้งร้อง เต้นโชว์จัดเต็ม! ในงาน " THAMEPO OUR LAST BEAT FAN PARTY” แรงพุ่งติดเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก!

ส่งท้ายความฟินด้วยปาร์ตี้สุดหรรษา สำหรับซีรีส์กระแสฮอต “เธมโป้ (ThamePo) HEART THAT SKIPS A BEAT” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับงาน “THAMEPO OUR LAST BEAT FAN PARTY” ซึ่งทำเอาแฟนๆ ทุกคนมีความสุขและประทับใจสุดๆ กับเรื่องราวบทสรุปของซีรีส์และโชว์สุดพิเศษจากเหล่านักแสดง ที่นำโดยคู่จิ้นเคมีเคใจ“วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์” กับ “เอส ศุภ สง่าวรวงศ์” และแก๊งเพื่อน “เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา, นัท ธนัท ด่านเจษฎา, ฮง พิเชฐพงศ์ จิรเดชสกุลวงศ์ และ ตุ้ย ชยธร ไตรรัตนประดิษฐ์” พร้อมด้วยผู้กำกับฝีมือดี “มุ้ย อาทิชา ตันธนวิกรัย” ต่างร่วมกันแชร์ซีนโดนใจ ก่อนจะจัดเต็มโชว์สุดเจ๋งทั้งร้องทั้งเต้นให้กับแฟนๆ สนุกสนานแบบใกล้ชิด รวมทั้งการดูตอนสุดท้ายซีรีส์ “เธมโป้ (THAMEPO) HEART THAT SKIPS A BEAT” ด้วยกันอย่างอบอุ่น ทั้งแฟนๆ ในฮอลล์และรับชม Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งกระแสแรงเกินต้านสนั่นโซเชียลจนทำให้ #ThamePoSeriesFinalEP” พุ่งขึ้น X Trends “อันดับ 1” ของโลก, ประเทศไทย และอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เมื่อ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ณ MCC HALL ชั้น 3 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิเริ่มต้นปาร์ตี้สุดมันส์กับสเต็ปเทพเท้าไฟของ 5 หนุ่ม “วิลเลี่ยม-เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” กับเพลง “ALL I NEED” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังลั่นสนั่นฮอลล์ พร้อมเติมความสุขกันต่อกับเพลง “ไม่ใช่บังเอิญ (Destined)” ที่ได้เสียงนุ่มๆ ของหนุ่ม “เอส” มาร่วมแจมทำให้บรรยากาศละมุนชวนเขินไปตามๆ กัน ก่อนที่บรรยากาศจะโรแมนติกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ “วิลเลี่ยม-เอส” ก็ได้เสิร์ฟความน่ารักผ่านเพลงซึ้งๆ ความหมายดีๆ ไม่ว่าจะเป็น “5CM” จาก “วิลเลี่ยม” และเพลง “ไม่อยากเป็นรักแรก (Your Last)” จาก “เอส” ก่อนจะเข้าสู่โมเมนต์คู่ของ “วิลเลี่ยม-เอส” กับเพลง “ยังคู่กัน (Still Together)” ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสลบ เพราะทั้งคู่ปล่อยช็อตชวนเขินจนตัวบิดเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็เข้าสู่ความสนุกสุดมันส์แดนซ์แบบ NON STOP ไปกับ 5หนุ่ม “วิลเลี่ยม-เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” ไม่ว่าจะเป็นเพลง “I Know You Want Me” , “หูดับ (Why on says)” , “จีบได้ไหม (Would You Mind?)” และ เพลงใหม่สุดซึ้ง “Fly High” งานนี้เล่นเอาแฟนๆ นั่งไม่ติดเปิดแฟลชมือถือส่องไฟโยกตามจังหวะอย่างคึกคัก แล้วพักเบรกกับเรื่องราวความสนุกหลังกองถ่ายที่ได้พิธีกรอารมณ์ดี “เลโอ โซสเซย์” ซึ่งร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยมาขยี้เติมเต็มโมเมนต์ดีๆ ด้วยการเชิญเหล่านักแสดง “วิลเลี่ยม-เอส-เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” และผู้กำกับฯ “มุ้ย อาทิชา” ขึ้นเวทีมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ก่อนจะนำทุกคนไปชมซีรีส์ตอนสุดท้ายพร้อมๆ กัน และต่อด้วยโชว์ของ “วิลเลี่ยม-เอส” ที่ถ่ายทอดอารมณ์บอกผ่านความรู้สึกของทั้งคู่เพื่อมอบให้แฟนๆ กับเพลง “ระหว่างทาง (Good Time)” รวมไปถึงเพลง“แค่เรียกหา (Call My Name)” ที่ 6 หนุ่ม “วิลเลี่ยม-เอส-“เลโก้-นัท-ฮง-ตุ้ย” ก็ตั้งใจมอบให้แฟนๆ คนดูซีรีส์ทุกคนได้ประทับใจและจดจำพวกเขาตลอดไป หลังจากนั้นทั้ง 6 หนุ่ม ก็ได้กล่าว ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุนและส่งกำลังใจให้พวกเขามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนๆ ทุกคนก็Support เต็มที่ และวันนี้พวกเขาก็ดีใจมากๆ ปลาบปลื้มใจสุดๆ ที่ได้เห็นแฟนๆ มีความสุขและรักตัวละครในซีรีส์เรื่องนี้ รวมไปถึงรักพวกเขาทั้ง 6 คนอย่างเหนียวแน่น จังหวะนี้แหละเล่นเอาทั้งนักแสดงและแฟนๆ ซาบซึ้งจนน้ำตาไหลไปตามๆ กัน เรียกว่าฟินเต็มอิ่มทุกโมเมนต์ยิ้มแก้มปริกลับบ้านทั้งศิลปินและแฟนๆ กันถ้วนหน้าติดตามชมซีรีส์ “เธมโป้ (THAMEPO) HEART THAT SKIPS A BEAT” แบบครบทุกตอน ทาง NETFLIX และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV