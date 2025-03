นักร้องดัง “ฮวีซอง” เสียชีวิตกระทันหัน หลังพบหมดสติในบ้านพัก

ตามรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพบ ฮวีซอง หมดสติในอพาร์ทเมนต์ย่าน กวางจิน กู กรุงโซล เกาหลีใต้ เวลา 18:29 น. โดยมีครอบครัวเป็นผู้แจ้งเหตุ ก่อนที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินจะรีบไปสถานที่เกิดเหตุทันทีขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากเชื่อว่า ก่อนที่จะมีคนพบร่างเขาน่าจะเสียชีวิตมานานหลายชม.แล้วตำรวจกำลังพิจารณาว่า มีการใช้ยาเกินขนาดหรือฆ่าตัวตายหรือไม่ พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงเหตุอาญา อย่างการบุกรุกจากภายนอก และยืนยันว่ากำลังสืบสวนว่ามีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่ และสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเขาเป็นอย่างไรข่าวการเสียชีวิตของเขาสร้างความเสียใจให้กับแฟนๆ และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก ฮวีซอง มีกำหนดจัดคอนเสิร์ตร่วมกับนักร้อง KCM ที่หอประชุม EXCO Daegu ในวันที่ 15 เพียง 4 วันก่อนที่เขาจะเสียชีวิต เขาก็ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียพร้อมแคปชั่นว่า "พบกันวันที่ 15 มี.ค. หลังการลดน้ำหนักเสร็จสิ้นนะครับ"ทางด้านต้นสังกัดอย่าง Tajo Entertainment ก็ได้แถลงข่าวการเสียชีวิตของเขาโดยระบุว่า“เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องแจ้งข่าวที่น่าสลดใจและน่าเศร้าใจเช่นนี้ ฮวีซอง ศิลปินของเราเสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มี.ค. เขาถูกพบในอาการหัวใจหยุดเต้นที่บ้านของเขาในกรุงโซล ก่อนได้รับการประกาศว่าเสียชีวิตแล้ว เนื่องจากครอบครัวผู้สูญเสียตกอยู่ในอาการช็อกและโศกเศร้าอย่างมาก เราขอร้องอย่างจริงใจว่าอย่าเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันและรายงานที่คาดเดาไม่ได้ และ เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้ง”ฮวีซอง เดบิวต์ครั้งแรกในปี 2002 ด้วยอัลบั้มแรก 'Like a Movie' และโด่งดังอย่างรวดเร็วด้วยเพลงฮิต 'Can’t I?' เขายังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วยเพลงอย่าง 'With Me', 'The Day We Met Again', 'Incurable Disease' และ 'One Year'นอกจากอาชีพศิลปินเดี่ยวแล้ว ฮซีซอง ยังเป็นที่รู้จักจากทักษะการเขียนเนื้อเพลง เขาได้แต่งเนื้อเพลงให้กับเพลงดังหลายเพลง เช่น Password 486 ของ ยอนฮา, HEY MR. BIG (Boys in Girl) ของ อีฮโยรี, Crazy Because of You ของ T-ara, Magic Girl ของ Orange Caramel, Dance The Night Away ของ TWICE, Sonata of Temptation ของ Ivy และ Heaven ของ Aileeในปี 2017 ฮวีซอง ได้ก่อตั้งค่ายเพลงอิสระชื่อ Real Slow Company อย่างไรก็ตาม อาชีพการงานของเขาต้องประสบกับดราม่าอย่างหนักหลังจากที่ผู้จัดการคนเก่าแก่ของเขาเสียชีวิตอย่างกะทันหัน ซึ่งรายงานระบุว่าเขาตกอยู่ในอาการช็อกอย่างมากฮวีซอง ต้องเผชิญปัญหาทางกฎหมายในปี 2021 เมื่อเขาถูกตัดสินจำคุก 1 ปีและคุมประพฤติ 2 ปี หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานใช้ยาพรอโพฟอล ซึ่งเป็นยาสลบที่ทำให้หลับโดยผิดกฎหมาย ศาลพบว่าเขาซื้อพรอโพฟอล 3,910 มิลลิลิตรในราคา 6.5 ล้านวอน และใช้ยา 3,690 มิลลิลิตรไปแล้ว 11 ครั้งระหว่างเดือนก.ย. - พ.ย. 2019ในเดือน มี.ค. - เม.ย. 2020 เขาถูกพบหมดสติในซองพากูและกวางจินกูหลังจากฉีดยาอีโทมิเดต ซึ่งเป็นยาสลบอีกชนิดหนึ่ง แม้ว่าอีโทมิเดตจะมีฤทธิ์คล้ายกับพรอพอฟอล แต่ในขณะนั้นยังไม่จัดเป็นยาเสพติด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 ก.พ. กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา ประกาศว่าอีโทมิเดตและสารอื่นอีก 6 ชนิดจะถูกจัดเป็นยาเสพติดหรือยาจิตเวชตามการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ของพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดเจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของ ฮวีซอง ต่อไป