กอล์ฟ F*Hero ปลื้ม ‘กุหลาบ’ ฟาดอันดับหนึ่ง “The Official Thailand Chart” 2 สัปดาห์รวด

สร้างกระแสเพลงรักสนั่นทั่วประเทศเมื่อ ‘F*Hero’ ส่งเพลง ‘กุหลาบ’ เพลงสไตล์ป๊อป-ฮิปฮอป-หมอลำ จากการร่วมมือกันระหว่าง F*Hero กับนักร้องสาวอิสานเสียงทรงพลัง ‘ก้านตอง ทุ่งเงิน’ และ SARAN โดยล่าสุดเพลงนี้มีวี่แววว่าจะดังไม่หยุดโดยเป็นเพลงอันดับหนึ่งใน “The Official Thailand Chart” ชาร์ตเพลงระดับสากลที่เก็บข้อมูลจริงจากพฤติกรรมการรับฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งของผู้ฟังจากแพลตฟอร์มหลัก เช่น Apple Music, Deezer, Spotify และ YouTube เพื่อค้นหาว่าเพลงใดจะเป็นเพลงที่สร้างกระแสฮิตและจะขึ้นชาร์ตในประเทศไทยกอล์ฟ F*Hero เปิดเผยว่า “กุหลาบ เป็นงานที่ผมตั้งใจมากโดยได้ร่วมกับศิลปินหลาย ๆ ท่าน เพลงนี้มีความไพเราะผสมผสานกันระหว่างเพลงภาษาอิสาน จาก ก้านตอง ทุ่งเงิน และ SARAN ที่มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงนี้ ส่วนเบื้องหลังการทำเพลงนี้ แบงค์-รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ รับหน้าที่โปรดิวเซอร์ นอกจากนี้ยังได้เสียงพิณเพราะ ๆ จาก โจอี้ ภูวศิษฐ์ อีกด้วย ช่วงนี้ผมจะปลื้มสุดอารมณ์ดีมาก ๆ ผลงานเป็นที่ชื่นชอบของทุก ๆ คน ผมขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ช่วยส่งเพลง กุหลาบ ให้เป็นเพลงอันดับ 1 และฝากติดตามให้เพลงนี้ในชาร์ต The Official Thailand Chart สำหรับสัปดาห์ต่อ ๆ ไป ด้วย รับประกันว่านี่คือชาร์ตที่เที่ยงตรงที่สุด ขอบคุณ ครับ”ทุกสัปดาห์ติดตาม “The Official Thailand Chart” ได้ที่ https://www.instagram.com/teca_pnr และชาร์ตจากหลากหลายประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ https://www.instagram.com/officialseacharts โดยดำเนินการภายใต้การบริหารของ IFPI ร่วมกับ TECA โดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติระดับโลกของ IFPI