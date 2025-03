HBO เดินหน้าสร้างซีรีส์ ‘Harry Potter’ เผยนักแสดงบท "มักกอนนากัล" และ "สเนป" คนใหม่

แหล่งข่าวหลายแห่งระบุว่า แม็คเทียร์ กำลังอยู่ระหว่างเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อรับบท มักกอนนากัล ขณะที่ เอสซิเอดู ได้รับการคัดเลือกให้รับบท สเนป ซึ่งเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับนักแสดงทั้งสองจะมาร่วมงานกับ จอห์น ลิธโกว์ ซึ่งได้รับเลือกให้รับบท อัลบัส ดัมเบิลดอร์ ไปก่อนหน้านี้แล้วเจเน็ท แม็คเทียร์ เป็นนักแสดงมากฝีมือที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์จากผลงานใน Albert Nobbs และ Tumbleweeds รวมถึงเคยเข้าชิงรางวัล Emmy จากซีรีส์ของ HBO เรื่อง Into the Stormปัจจุบัน แม็คเทียร์ อายุ 63 ปี ซึ่งใกล้เคียงกับ เดม แม็กกี้ สมิธ ผู้เคยรับบท มักกอนนากัล ในภาพยนตร์ที่เริ่มแสดงตอนอายุ 66 ปี การเลือกนักแสดงที่มีอายุใกล้เคียงกันนี้สะท้อนให้เห็นว่า HBO ต้องการรักษากลิ่นอายเดิมของตัวละคร ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ แม็คเทียร์ ถ่ายทอดบทบาทในแบบของเธอเองทางด้าน พาพา เอสซิเอดู เป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง โดยเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy และ BAFTA จากบทบาทในซีรีส์ I May Destroy You ของ HBOปัจจุบัน เอสซิเอดู อายุ 34 ปี ซึ่งอายุน้อยกว่าตอนที่ อลัน ริคแมน รับบท สเนป ครั้งแรกในวัย 55 ปี การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับแนวทางของ ฟรานเชสกา การ์ดิเนอร์ ผู้ควบคุมการผลิต ที่ต้องการให้ตัวละครมีอายุใกล้เคียงกับต้นฉบับในหนังสือมากขึ้นHBO มีแผนจะเริ่มถ่ายทำซีรีส์ Harry Potter เวอร์ชันใหม่ภายในปีนี้ โดยตั้งเป้าฉายช่วงปลายปี 2026 หรือต้นปี 2027 ทาง ลิธโกว์ เผยว่าการถ่ายทำมีกำหนดเริ่มในเดือนสิงหาคม และจะมีการประกาศนักแสดงเพิ่มเติม รวมถึงผู้รับบท แฮร์รี่, รอน และเฮอร์ไมโอนี่ ในเร็ว ๆ นี้รายงานระบุว่า HBO ได้รับวิดีโอออดิชันจากนักแสดงที่หวังรับบทตัวละครหลักมากกว่า 32,000 รายชื่อ ซึ่งเป็นการคัดเลือกนักแสดงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโปรเจกต์นี้ท่ามกลางกระแสความคาดหวังของแฟน ๆ HBO ดูเหมือนจะกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างซีรีส์ Harry Potter ที่ทั้งเคารพต้นฉบับและพร้อมจะนำเสนอองค์ประกอบใหม่ ๆ เพื่อสร้างมนต์เสน่ห์ให้กับผู้ชมยุคใหม่