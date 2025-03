“บอส-โนอึล-โฟร์ท-โดนัท” ชวนไปพบกับบทสรุปความรักโลกคู่ขนานกับงาน “The Boy Next World Series Special Episode”

เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วสำหรับซีรีส์วายแนวรักโรแมนติกแฟนตาซีครบรสเรื่อง The Boy Next World Series (คนละกาลเวลา) ทาง Me Mind Y นำมาโดยผู้บริหารคนเก่ง “เมย์ - อรวรรณ วิชญวรรณกุล” เลยจะจัดงานพาแฟนๆ ลุ้นไปกับบทสรุปความรักกันในงาน “The Boy Next World Series Special Episode : โลกที่เราไม่รู้จักกัน” ดูซีรีส์ตอนพิเศษไปพร้อมกันและดูโชวร์สุดพิเศษจากเหล่านักแสดงในเรื่อง งานนี้มีทัพนักแสดงของเรื่องมาร่วมงานด้วย อาทิ บอส - ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ, โนอึล - ณัฐรัชต์ ตังวาย, โฟร์ท - คเชนทร์ พิเชฐโสภณ และ โดนัท - ศุภวิชญ์ ทองยืน ร่วมด้วยผู้กำกับ “เจมส์ - ธัญพิสิษฐ์ จิระเดชากุล” งานจะจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 นี้ มี 2 รอบเวลา 11:00 น. และ 18:00 น.เปิดจำหน่ายบัตรในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม นี้ เวลา 12:00 น. ซื้อบัตรได้ทาง www.eventpop.me บัตรราคา 2,600 บาท 1,800 บาท และ 1,300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE Official Account @memindyofficial#TheBoyNextWorldSeriesSpecialEP#TheBoyNextWorldSeries#คนละกาลเวลา#MeMindY