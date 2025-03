เลโก้ ร่วมกับ Formula 1® และ สยามพารากอน ครีเอทอีเว้นท์ครั้งสำคัญ “LEGO Formula 1® Experience the Thrill” ที่แรกที่เดียวในไทยระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2568 ณ สยามพารากอน

เลโก้ ผนึกกำลัง Formula 1® และ สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ใหม่เติมเต็มความตื่นเต้นในโลกของมอเตอร์สปอร์ต พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในการรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ครีเอทอีเว้นท์ครั้งสำคัญอย่างยิ่งใหญ่ “LEGO Formula 1® Experience the Thrill”ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย ชวนเหล่าแฟนพันธุ์แท้เลโก้ และ Formula 1® ผู้หลงใหลในกีฬาแห่งความเร็วไปสัมผัสกับโลกของการแข่งรถระดับตำนาน และพบกับคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์สุดพิเศษที่จะทำให้แฟน ๆ และนักต่อทุกวัยได้สัมผัสประสบการณ์ F1® แบบใกล้ชิด รวมถึงการเปิดตัวทีม F1 ทั้ง 10 ทีมในรูปแบบชุดสะสมที่ไม่เคยมีมาก่อน พร้อมบุกตะลุยฐานกิจกรรมสุดมันส์ ที่เลโก้เตรียมเนรมิตพื้นที่เอาใจเหล่าแฟนๆ ได้ออกเดินทางไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2568 ณ ณ แฟชั่น ฮออล์ ชั้น 1 สยามพารากอนภายในงานเนรมิตพื้นแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอนให้กลายเป็นสนามประลองความเร็วของการแข่งขัน Formula 1® ที่นำมาสู่โลกของตัวต่อเลโก้ ผสมผสานความเร้าใจของความเร็วเข้ากับความสนุกสร้างสรรค์ของการเล่นตัวต่อที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวและแฟน ๆ เลโก้ ที่มาพร้อมกับฐานกิจกรรมเติมเต็มจินตนาการไร้ขีดจำกัด พาทุกคนออกเดินทางท่องโลกที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น สนุกไปกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์เหล่าเลโก้แฟน และผู้หลงใหลในความเร็ว ไม่ว่าจะเป็น “วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร”, “ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร”, “นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์”, “นิว-ชยภัค ตันประยูร” พร้อมด้วยครอบครัวคนดัง อาทิ “ครอบครัวมิค-บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ”, “ครอบครัวอาร์ต-มารุต ชื่นชมบูรณ์” “ครอบครัวอั๋น-ภูวนาท คุนผลิน” ที่มาร่วมเปิดเวทีเฉลิมฉลองอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ ที่แรก ที่เดียวในประเทศไทย โดยมี เซดริก รูซ ผู้บริหารบริษัท เดอะ เลโก้ กรุ๊ป ร่วมกับ เดเมียน โมโฮห์ ผู้บริหารบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย โสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน ให้การต้อนรับนอกจากนี้เตรียมพบกับไฮไลท์สุดพิเศษที่เหล่าเลโก้แฟน และแฟนพันธุ์แท้ Formula 1®ห้ามพลาด!!• Racer Reflexes & Pedal Power ฝึกฝน ทดสอบให้พร้อม ก่อนรับความเร็วที่สนุกแบบสุดขีดของ F1®สแกนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารข่าวRapid Repairs สวมบทบาท Team PIT ประกอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนรถ F1® ที่มีชิ้นเดียวในโลก• Gear Up Garage & Virtual Velocity ดีไซน์รถของคุณให้สวยสุดปังแล้วซิ่งให้สะใจในสนามจำลองของ F1®• The LEGO Circuit เร่งเครื่องให้สุดแรง แล้วแซงคู่แข่งไปให้ถึง เป้าหมายแห่งชัยชนะ• Racing team Display โมเดลรถสุดอลังการ จากเหล่าทีม F1® The PIT Shop ค้นพบหลากหลายคอลเลคชั่น LEGO F1® ได้แล้ววันนี้ที่สยามพารากอนนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ เฉพาะภายในงาน “LEGO Formula 1® Experience the Thrill” ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2568 ณ สยามพารากอน1. เมื่อซื้อสินค้าใหม่ในธีม LEGO Speed Champion คอลเลคชั่น F1® ปี 2025 ครบ 10 ทีมรับเลโก้พอยท์คูณ 102. เมื่อซื้อสินค้าเลโก้LEGO® Technic™ 42206 Oracle Red Bull Racing RB20 F1® Car และLEGO® Technic™ 42207 Ferrari SF-24 F1® Car รับ เลโก้พอยท์ คูณ 103. เมื่อซื้อสินค้าคอลเลคชั่น F1® มูลค่า 3,000 บาทขึ้นไป รับฟรี คูปองส่วนลดมูลค่า 300 บาท (ใช้ได้ในบิลถัดไป)*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดเตรียมตัวให้พร้อม แล้วเร่งเครื่องความสนุกไปกับโลกแห่ง LEGO Formula 1® ไปด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-610-8000 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : SiamParagon และ BricksThailand#LEGO #LEGOF1 #LEGOTH #F1 #BuildTheThrill #SiamParagon #WorldClassExperience #BeAmazed