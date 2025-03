จูน กษมา“ อวดอึ๋ม หลัง “หมอสอง” ลงมืออัพไซส์

ชีวิตลงตัว แฮปปี้มากๆ ทั้งงาน ชีวิต ลูกๆ และสามีแสนดี ด้านธุรกิจก็ปังมีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ร้านSail to the moon น้ำปลาร้าตราส้มป่อย ผ้าเปียกviva สำหรับคุณแม่ลูก 4 ภรรยาสวยสับ ของล่าสุดพากันไปเที่ยวพักผ่อนทะเลทั้งครอบครัว ดำน้ำ สวยๆ ก็ทำเอาคนตะลึงอีกครั้ง เมื่อ เปิ้ลนาคร โพสต์ รูป จูน กษมา ใส่ชุดบิกินี่อวดอึ๋มทางโซเซียล ที่ใครเห็นต้องร้องว้าว ดูดี มั่นใจ คุณแม่ลูก4สืบไม่ยาก ว่าใครทำหน้าอกให้ ก็คือหมอศัลยกรรมดังNCC Clinic นั่นเอง ลบลืมการทำหน้าอกแบบเก่า ที่ต้องเจ็บหนัก มีผลข้างเคียง เพราะหมอสอง นพรัตน์ มีเทคนิคใหม่ล่าสุด สอดซิลิโคนด้วยกรวยทางการแพทย์ แผลเล็ก ทำหน้าอกเสร็จ พักนิดหน่อย แล้วลุกเดินไปใช้ชีวิตชิลๆ ต่อได้ยืนยันด้วยหลักฐานชัดๆ จากแม่จูน กษมา ที่ทำหน้าอกเสร็จปุ๊บ พักแป๊บๆ แล้วขับรถไปรับลูก ที่โรงเรียนได้ทันที แถมสามี เปิ้ล นาคร ก็ชมไม่หยุด ยิ่งกว่าได้เมียใหม่ ชีวิตโอเคมากๆ เรียกได้ว่า จูน กษมา ทำหน้าอกแล้วพลิกชีวิตจริงๆนอกจากหมอสองทำหน้าอกปังแล้ว ยังมีชื่อเสียงมานานมากเรื่องทำจมูก เพราะทำจมูกให้ดารานักร้องเซเลบมากมาย หนึ่งในนั้นคือ การเนรมิตจมูกสวยๆปังๆ ให้ภรรยาคนสวย คุณออน สมฤทัย เจ้าของวลี Thank you kateyki ที่กำลังโด่งดังมากในตอนนี้ ผลงานของหมอสอง นพรัตน์ มีมากมายจริง ทั้งไฮโซ ดารา นักร้อง นางเอก อินฟูเอนเซอร์ก็เยอะมากๆ เรียกว่า สวยสมใจไม่โป๊ะ สวยแบบปลอดภัยได้คุณภาพจริง โดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรม ห้องผ่าตัดสะอาด อยากปังบ้างต้องไปที่ NCC Clinic ทักด่วน Line@ : @ncc66