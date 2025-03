รวมพลังศิลปินชั้นนำ INDIGO, BONNADOL และ 2 สาวสุดเท่ห์ MILLI & Flower.far เปิดมินิคอนเสิร์ต ในงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2025 SEASON 5

เรียกได้ว่าเป็นอีกเวทีคอนเสิร์ตที่ สุข สนุก ครบทุกรส! จากศิลปินแนวหน้าของเมืองไทย ในงานแถลงข่าว THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 จุดกำเนิดศิลปินหน้าใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี ภายใต้คอนเซปต์ MUSIC CREATES MORE POSSIBILITIES พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด ณ คราวน์ เอเทรียม คิง เพาเวอร์ รางน้ำ นำโดย หนุ่มขี้เล่น BONNADOL มาพร้อมกับเพลงเมโลดี้สนุก ๆ ให้ได้ขยับตาม โดยขนเพลงฮิตอย่างเพลง น่ารักชิบปุ๋ง, หัวใจปลาดาว และฉลามชอบงับคุณ มามอบความสุขสะกดแฟนเพลงแบบสุดฟินจากนั้นถึงคิวแรปเปอร์สาวมากความสามารถแห่งยุคอย่าง MILLI ควงแขนศิลปินร่วมค่าย Flower.far สาวเสียงคุณภาพ ที่มีเทคนิคการถ่ายทอดอารมณ์ตามสไตล์ SOUL/R&B ขึ้นโชว์ฝีไม้ลายมือทางดนตรี จัดเต็มทั้งลีลาการร้องแร็ป และโชว์พลังเสียง โดย MILLI ได้ขนเพลง Hey Hey, สุดปัง รวมถึงเพลงใหม่ล่าสุด ONE PUNCH ส่วน Flower.far จัดสกิลหูเคลือบทองกับเพลง Like a fool รวมถึงทั้งคู่ชวนทุกคนเต้นกับเพลง SORRY ต่อด้วยวงอิเล็กทรอนิกส์ร็อกสุดเท่ INDIGO เจ้าของเพลงเศร้ากินใจ ที่มีเพลงฮิตถล่มทลายทะลุร้อยล้านวิว ที่เลือกเพลย์ลิสต์สุดพิเศษมาโชว์อย่างจุใจ อาทิ เพลง พัง, แค่เราไม่ได้รักกัน, ทิ้งให้จำ, เส้นบาง ๆ และปิดท้ายด้วยเพลงสุดฮิต ถ้าฉันเป็นเขา ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังดนตรี สร้างความประทับใจ และมอบรอยยิ้มให้กับแฟนเพลงตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม