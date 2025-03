“กระแต อาร์สยาม” รีวิวแฟนแดนเซอร์ โปรโฟล์แท้จริงคือเริ่ด! (คลิป)

กระแสนักร้องแซบแดนเซอร์กำลังมาแรง งานนี้ซึ่งมีแฟนเป็นแดนเซอร์เหมือนกัน ก็เลยออกมารีวิวหวานใจ พร้อมแจงความเข้าใจผิดว่าหวานใจ จริงๆ แล้วไม่ใช่แดนเซอร์มืออาชีพ แต่เป็นแดนเซอร์จำเป็น ที่ถูกตัวเองบังคับมาให้เต้นซึ่งหนุ่มโตชิ จริงๆ ชื่อว่าเป็นแชมป์ลีลาศของประเทศ เคยลงแข่งระดับโลกที่อเมริกา พ่วงการเป็นศิลปินวง 316 Three One Six และเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปินดังอีกหลายๆคน ที่บ้านมีโรงงานผลิตเครื่องสำอางของตัวเอง ซึ่งแบรนด์เครื่องสำอางของกระแตก็ผลิตจากโรงงานคุณแม่ของหนุ่มโตชิ ความสามารถไม่ธรรมดาเลยทีเดียวส่วนสาเหตุที่กระแตเลือกหนุ่มโตชิมาเต้นกับตน เพราะไว้ใจให้โตชิอุ้มตีลังกามากกว่าคนอื่น เพราะตัวเองเคยพลาดมาแล้วนั่นเอง“ถ้าไม่แต่งจะไม่เปิดตัว จริงๆ อาจเป็นเพื่อนสาวแตก็ได้นะ (หัวเราะ) เขาเป็นคนคิดท่าเต้นเมรีนะคะ ตั้งแต่เพลงนั้นก็ไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นผู้ชายอีกเลย (หัวเราะถูกใจ) เราเรียนเต้นคลาสเดียวกัน เขาเป็นนักกีฬาลีลาศ ม.1 มาเรียนแข่งกีฬา แต่แลกด้วยการไม่มีเวลาเรียน ตั้งแต่อายุ 11 มาเจอกระแตในวันซ้อมแข่ง อยู่ดีๆ กระแตกอยากเต้นฮิปฮอปไปเรียนเต้นแล้วเจอกันที่คลาส เห็นเต้นเก่งเลยทาบทามให้มาเป็นทีมแดนเซอร์ในวง แต่เขาไม่มีเวลา บ้านอยู่เชียงใหม่ มีธุรกิจทำโรงงาน ผลิตเครื่องสำอาง ก็จีบอยู่นั่นแหละให้มาเต้นให้หน่อย เขามาเต้นด้วยความสนุก ไม่ได้ค่าตัว บังคับมา เขามาช่วยคิดท่าเต้นเพลง เมรี ส่วนเพลง สะบัด ท่าเต้นโหดมาก จะอ้วก เขาเป็นนักกีฬาลีลาศก็คิดท่าตีนสับเลย ตอนนั้นกระแตยังไม่ได้เก่งมาก ก็โชคดีได้เขาสอนตลอด เขามีความเป็นครูสอนเต้นอยู่แล้ว เขาคิดท่าเต้นแทบจะทุกเพลง”