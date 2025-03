ปลุกพลังความสนุกต้อนรับซัมเมอร์ ไปกับหลากหลายอิเวนต์ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนปลุกพลังความสนุกไปกับประสบการณ์สุดพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ไปกับธีม Robinson Lifestyle Summer Energy 2025 ตลอดเดือนมีนาคมนี้ กับอิเวนต์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งอิเวนต์ สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันด้านกีฬา ร้องเพลง ดนตรี คอสเพลย์ คัฟเวอร์แดนซ์ รวมไปถึง งานเทศกาลดนตรี รับลมร้อน พร้อมเอาใจสายชิมกับ มหกรรมอาหารจากร้านเด็ดร้านดัง นอกจากนี้ ยังมีอิเวนต์เอาใจน้องๆ หนูๆ และ คนรักสัตว์เลี้ยง อีกมากมาย ที่จะเติมเต็มความสุขตลอดช่วงซัมเมอร์นี้ พลาดไม่ได้! พบกันตลอดเดือนมีนาคมนี้ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ปลุกพลังความสนุกตลอดซัมเมอร์นี้ ไปกับหลากหลายอิเวนต์ไลฟ์สไตล์ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ ได้แก่โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี16 มี.ค. 68 Fashion Show Summer Kids เปิดรันเวย์สุดสดใสกับแฟชั่นโชว์สำหรับคุณหนูๆ อายุ 1 - 15 ปี ที่จะได้โชว์สไตล์การแต่งตัวสุดชิคต้อนรับซัมเมอร์ ทุกวันศุกร์ - อาทิตย์ มี.ค. 68 พบกับตลาดนัด Robin Night Market ชวนกันมาเดินชิลๆ เพลิดเพลินไปกับดนตรีโฟล์กซอง และอิ่มอร่อยกับอาหารร้านเด็ดมากมาย22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 Balance Bike 2025 กิจกรรมเปิดรับสมัครนักชิ่งรุ่นจิ๋วอายุ 1.6 - 9 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน จักรยานขาไถ ชิงแชมป์ภาคกลางตอนล่าง 29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Kid’s Market เปิดตลาดนัดสุดน่ารักสำหรับพ่อค้าแม่ค้าตัวน้อย ฝึกทักษะการขายและการบริการ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉะเชิงเทรา26 มี.ค. 68 – 1 เม.ย. 68Street Culture สัมผัสไลฟ์สไตล์ของชาวสตรีทเท่ๆ ทั้งสตรีทแฟชั่น ศิลปะ และตลาด Sneaker ที่คนรักรองเท้าผ้าใบต้องห้ามพลาด!โรบินสันไลฟ์สไตล์ ฉลอง9 มี.ค. 68 Summer Showcase พบกับการแสดงดนตรี แสง สี เสียง สุดมันส์กว่า 30 โชว์จากเหล่าศิลปินตัวน้อยอายุ 3-15 ปี จาก A Little Club ที่จะมาสร้างสีสันความสดใสให้ซัมเมอร์นี้22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 Classic Car Show งานแสดงโชว์รถคลาสสิกกว่า 50 คัน ที่คนรักรถไม่ควรพลาด!โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี22 มี.ค. 68วันอาสาสมัครสาธารณะสุขแห่งชาติ กิจกรรมสานสัมพันธ์ให้แก่ อสม. แต่ละตำบลและมีการแสดง กิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกมากมาย29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Card Game Festival เสริมทักษะความรู้ พัฒนาสมอง และตื่นเต้นไปกับการแข่งขัน Card Gameโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน8 มี.ค. 68 นาฏศิลป์ รำไทย ๔ ภาค ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เยาวชน ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล 23 มี.ค. 68 Party Dance 2025 สนุกสุดเหวี่ยงไปกับแดนซ์ฟลอร์ รวมพลคนรักการเต้นและออกกำลังกาย ทั้ง Zumba, Line Dance และการเต้นลีลาศสุดเร้าใจ 29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 YA-UNI Dream Fest 2025 การแข่งขันประกอบกันพลา (Gunpla) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและของที่ระลึก มูลค่ารวม 20,000 บาท และกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมายโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Chick & Friend 2 งานแฟร์สัตว์เลี้ยงสุดน่ารัก พบกับการประกวดแมวไทย ไก่สวยงามจากต่างประเทศ นกหงส์หยก และสัมผัสสัตว์เลี้ยงแปลกหายากอย่างใกล้ชิด15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Kids Bike Fighting #2 ศึกแห่งความเร็วของนักปั่นรุ่นจิ๋ว! การแข่งขันจักรยานขาไถ ซีซั่น 2 ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลพิเศษ 29 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Summer Showcase เวทีแห่งการโชว์ความสามารถของเยาวชนสาย T-POP ชิงถ้วยรางวัลโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี5 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 เจ๊..พาชิม ยกขบวนร้านอาหารอร่อย ร้านดังจาก TikTok กว่า 50 ร้าน 15 มี.ค. 68 Cosplay Hina Matsuri 2025 เพลินเพลินไปกับเทศกาลตุ๊กตาฮินะสุดคึกคัก ทั้งการประกวดทำตุ๊กตาฮินะ สนุกไปกับการแสดงคอสเพลย์ มินิเกมส์ และแดนซ์ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด1 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Carnival Pet Party รวมพลคนรักสัตว์เลี้ยง พบกับการแสดงความสามารถของสัตว์น้อยใหญ่ และกิจกรรมมากมาย27 มี.ค. 68 - 7 เม.ย. 68 เทศกาลอาหารและบอลลูนนานาชาติ อิ่มอร่อยกับร้านดังขวัญใจชาว TikTok ชมบอลลูนยักษ์ พร้อมการแสดงแสง สี เสียง สุดยิ่งใหญ่โรบินสันไลฟ์สไตล์ บุรีรัมย์9 มี.ค. 68 Robinson Lifestyle Champion League 2025 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสุดมันส์ รายการเก็บคะแนนสะสมสำหรับนักกีฬาดาวรุ่ง11 มี.ค. 68 - 19 มี.ค. 68 Carnival Pet Party ช้อปเพลินเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงไปกับตลาดสินค้าและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงครบวงจร พร้อมชมสัตว์แปลกสัตว์หายาก และกิจกรรมสนุกๆ สำหรับน้องหมาน้องแมวโรบินสันไลฟ์สไตล์ สุรินทร์27 มี.ค. 68เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ด้วยการสนทนาธรรม กับ อาจารย์เบียร์ คนตื่นธรรมโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง8 มี.ค. - 9 มี.ค. 68 Art & Craft สนุกไปกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และงานแฮนด์เมด ทั้งการวาดภาพ ระบายสี หรืองานประดิษฐ์ต่างๆ 15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 KPA Sing & Dance Contest เวทีการแข่งขันร้องเพลงและเต้น Cover Dance ชิงรางวัลสุดพิเศษมากมาย 21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 มีฟาร์มสุข เรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ในฟาร์ม พร้อมใกล้ชิดกับสัตว์น่ารัก 24 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 The Jungle Summer Camp ผจญภัยในโลกของสัตว์แปลกที่หาชมได้ยาก ในบรรยากาศการเดินทางผจญภัยแบบโบราณโรบินสันไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช15 มี.ค. 68 Music Performance งานแสดงความสามารถทางด้านดนตรีของน้องๆ จาก NKS.Music ทั้งร้องเพลง เล่นกีตาร์ อูเคเลเล่ เป็นต้น16 มี.ค. 68 Teen Star Nakhon Si Thammarat 2025 ค้นหาดาวรุ่งด้านดนตรีที่มีพรสวรรค์ที่สุดของภาคใต้ สำหรับช่วงอายุ 4 - 20 ปี พร้อมแสดงศักยภาพบนเวทีสากลที่มีเยาวชนจากทั่วประเทศมาร่วมงาน 29 มี.ค. 68 The One Universe Contest การค้นหาสุดยอดนางแบบ ชิงเงินรางวัล มงกุฏ ถ้วย และสายสะพาย รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ ถลาง5 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Robin Food รวมสุดยอดเมนูเด็ดกว่า 100 เมนู จาก 60 ร้านอาหารดัง 1 มี.ค. 68, 8 มี.ค. 68, 15 มี.ค. 68 และ 22 มี.ค. 68 Workshop Art and Music เวิร์กชอปศิลปะและดนตรี ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ8 มี.ค. 68 Kajoinkiet Starlight พบกับกิจกรรมการแสดงสุดน่ารักของเยาวชนตัวน้อยจาก โรงเรียนขจรเกียรติ 17 มี.ค. 68 The Circle Studio Showcase ชวนน้องๆ ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ไปกับเวิร์กชอปการแสดงบัลเล่ย์ และคัฟเวอร์แดนซ์ และคลาสพิเศษสอนทำเกี๊ยว และกิจกรรม DIY ต่างๆโรบินสันไลฟ์สไตล์ ตรัง7 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 ตลาดนัด Robin Night Market ชวนกันมาเดินตลาดนัดชิลๆ เพลิดเพลินกับดนตรี อิ่มอร่อยไปกับอาหารร้านเด็ดร้านดัง 8 มี.ค. 68 The Market of Women's Power ต้อนรับวันสตรีสากลไปกับตลาดนัดสินค้าสำหรับผู้หญิง พร้อมด้วยเวิร์กชอปจากสมาคมแม่บ้านทหารบก 22 มี.ค. 68, 23 มี.ค. 68, 29 มี.ค. 68, 30 มี.ค. 68 Summer Kids Camp 2025 ต้อนรับน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในช่วงปิดเทอม พบกับกิจกรรมและฐานการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด14 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในงาน KPPU Open House เปิดบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด21 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68Motor & EV Expo มหกรรมรถไฟฟ้า และนวัตกรรมยานยนต์ รับโปรโมชันและข้อเสนอสุดพิเศษจากค่ายรถแบรนด์ชั้นนำโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ้านฉาง8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Crossword คำคม & A-Math ท้าประลองไหวพริบไปกับเกมศัพท์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์สุดท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในบ้านฉาง! 8 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 เทศกาลหุ่นโคมไฟนานาชาติ ตระการตาไปกับลานแสดงหุ่นโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในบ้านฉาง พร้อมร่วมสนุกกับศิลปินคนดังมากมาย อาทิ กระต่าย-พรรณนิภา และ เด็ค-ร็อคไรเดอร์22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 Cosplay Contest รวมพลคนรักคอสเพลย์ พร้อมประชันการแต่งกายคอสเพลย์28 มี.ค. 68 Cover Dance ตื่นเต้นไปกับการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์สุดมันส์โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ9 มี.ค. 68 Summer Mini Concert สนุกสนานไปกับมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีบอยแบนด์ ต้อนรับซัมเมอร์ ชวนอัปดีกรีความสนุกทะลุองศาเดือด19 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 เพลินวานงานวัด เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของงานวัดย้อนยุค เลือกชมและซื้อสินค้าย้อนวันวาน และสนุกกับการละเล่นมากมาย 23 มี.ค. 68 Summer Kids Fashion Show 2025 แฟชั่นโชว์สุดน่ารักจากเหล่าแฟชั่นนิสต้าตัวน้อยกว่า 50 คนโรบินสันไลฟ์สไตล์ ลพบุรี 22 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 Voice Training Studio Contest 2025 เวทีประกวดขับร้องและเต้นจากน้องๆ นักเรียนสถาบัน Voice Training Studio และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย 28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Lopburi Matcha Space 2025 ครั้งแรก! ของการรวบรวมเมนูมัทชะและชาจากกว่า 30 ร้าน เอาใจคนรักมัทชะโรบินสันไลฟ์สไตล์ มุกดาหาร8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Balance Bike 2025 กิจกรรมเปิดรับสมัครนักชิ่งรุ่นจิ๋วอายุ 1.6 - 9 ปี เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานขาไถ ชิงถ้วยรางวัลผุู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Cosplay Contest 2025 รวมพลคนรักคอสเพลย์ พร้อมประชันการแต่งกายคอลเพลย์ แฟชั่นอนิเมะ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท 21 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 Carnival Pet Party เอาใจน้องๆ หนูๆ ให้เพลิดเพลินได้ความรู้ไปกับเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนซน และกิจกรรมสนุกๆ มากมายภายในงานโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชบุรี 22 มี.ค. 68 Cover Dance Festival 2025 เวทีแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักเต้นรุ่นจูเนียร์ อายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุ 15 - 25 ปี ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 15,000 บาทโรบินสันไลฟ์สไตล์ บ่อวิน15 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68บ้านและสวนแฟร์ มหกรรมบ้านและสวน โปรโมชันดี ราคาถูก ครบครัน ไอเดียแต่งบ้าน22 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 เทศกาลหนังกลางแปลง อิ่มเอมกับบรรยากาศของภาพยนตร์ย้อนยุคโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร22 มี.ค. 68 Cover Dance ตื่นเต้นไปกับการประกวดคัฟเวอร์แดนซ์สุดมันส์28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 มหกรรมปิ้งย่าง ดื่มด่ำบรรยากาศคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง 29 มี.ค. 68 - 7 เม.ย. 68 เจ๊..พาชิม ยกขบวนร้านอาหารอร่อย ร้านดังจาก Tiktok กว่า 40 ร้านโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ 8 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 Goal Kick Cup Chaiyaphum เตรียมให้กำลังใจเยาวชนคนเก่ง ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ครั้งที่ 1 จากทีมนักเตะกว่า 30 ทีม 15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Look at Me Art Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปะจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิโรบินสันไลฟ์สไตล์ สระบุรี 12 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Saraburi Central of Food Expo พบกับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารของจังหวัดสระบุรี รวมกว่า 200 บูธ 15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 Art & Craft Saraburi 2025 การแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "สระบุรีเมืองน่าอยู่ เลิศหรูประเพณี ขนานนามงดงามธรรมชาติ" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท 27 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 Summer Fresh กิจกรรมพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ เพียงแสดงใบเสร็จ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! เครื่องดื่ม 1 แก้วโรบินสันไลฟ์สไตล์ ปราจีนบุรี7 มี.ค. 68 – 9 มี.ค. 68ร่วมสนับสนุนภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ ในงาน ‘มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน จ. ปราจีนบุรี’ พบกับ 50 ร้านดัง OTOP พร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตตลอด 3 วันเต็ม จากศิลปินดัง อาทิ โบว์-ซุปเปอร์วาเลนไทน์, ปิ๋ม-ซีโฟร์ และ เต้-วัชสัณห์โรบินสันไลฟ์สไตล์ สกลนคร15 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 King of Court การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนที่มันส์ที่สุดแห่งปี28 มี.ค. 68 – 6 เม.ย. 68 Motor & EV Expo งานจัดแสดงรถกว่า 10 ค่าย พร้อมโปรโมชันดีๆ มากมาย