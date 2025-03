เผยสูตรลับ! “เป๊ก สัณณ์ชัย“ ชวนชิม! เมนูพิเศษหมูหัน 9 รสชาติ & หมูกรอบทอง ของ “หม่อมถนัดแดก” ณ ตามใจปรารถนา – As You Wish

เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมานาน สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านชื่อดัง อย่าง ‘หมูหันตามใจปรารถนา’ ของ “หม่อมถนัดแดก” หรือ “สหัสวรรษ ชอบชิงชัย” ยูทูปเบอร์ชื่อดัง และเป็นเจ้าของร้าน ตามใจปรารถนา – As You Wish โดยงานนี้ “เป๊ก สัณณ์ชัย เองตระกูล“ พาลงพื้นที่ชิมรสชาติหมูหันด้วยตัวเอง พร้อมกับดื่มด่ำบรรยากาศร้านในรูปแบบเป็นกันเอง แถมงานนี้ยังเปิดตัวเมนูใหม่ล่าสุด ‘หมูกรอบทอง’ ที่ใช้เวลารังสรรค์นานกว่า 5 วัน กว่าจะได้ออกมาพร้อมรสชาติที่ถูกปากและสีสันสวยงามที่ถูกใจ“ร้านตามใจปรารถนา คือพี่เสก (หม่อมถนัดแดก) เขาเปิดมา 3 ปีแล้ว และเมนูยอดนิยมก็คือหมูหัน เป็นหมูดำ ซึ่งเป็นการเลี้ยงที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง เพราะจริงๆ หมูหันทั่วไป มันจะแล่บางๆ แบบไม่ติดเนื้อ แต่สำหรับของที่ร้านนี้จะติดหนังด้วย ติดเนื้อด้วย ติดมันด้วย มันจะไล่เรียงเป็นขั้นไปเลย คือเวลากินเข้าปากมันจะได้รสชาติที่ไล่ระดับความอร่อยแบบหลากหลาย และร้านนี้ปัจจุบันเพิ่งรีโนเวทเสร็จ สามารถจัดเลี้ยงได้ประมาณ 150 คน ส่วนข้างนอกก็มีบ่อน้ำ แบบสูดกลิ่นอายธรรมชาติ”“อยากจะท้าให้มากินหมูหันที่นี่ ถ้าที่อื่นอร่อยกว่า ให้มาเฟียมาลงได้เลย (ยิ้ม)“ด้าน ”หม่อมถนัดแดก“ ยังเผยเมนูทีเด็ดที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาด! คือ “หมูกรอบทอง” ที่ใช้เวลารังสรรค์กว่า 5 วัน กว่าจะออกมาสีสวยงามและกรอบสมชื่อ”ส่วนเมนูหมูหันใหม่ล่าสุด คือหมูหันหมูดำ 9 รสชาติ เป็นหมูหันใส่ในกระเป๋าที่สวยหรู พร้อมส่งแบบเดลิเวอรี่ เพิ่งออกมาปีนี้ เวลาส่งเหมือนใส่กระเป๋าแบรนด์เนม และเมนูใหม่แกะกล่องที่ไม่อยากให้พลาด คือหมูกรอบทอง ที่กว่าจะได้สีสวย กรอบสมชื่อ คือใช้เวลาทำ 5 วัน ซึ่งยากกว่าหมูหัน เพราะหมูหันยังใช้ระยะเวลาทำแค่ 3 วัน ก็อยากให้ทุกคนมาลิ้มลอง ทั้งเมนูซิกเนเจอร์ และ 2 เมนูใหม่ พร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศร้านที่มีให้เลือกทั้งแบบอินดอร์ หรืออยากจะซึมซับแบบธรรมชาติ เราก็มีให้เลือก”“และล่าสุดร้านก็ได้ รีโนเวทใหม่ ซึ่งจริงๆ เป็นไอเดียของเป๊กนะ ที่ให้มีไลท์แอนด์ซาวด์ เพราะนอกจากมากินข้าวแล้ว แต่ยังมีดนตรี และความสวยงามของแสงสี เป๊กเขาช่วยปรับปรุงร้าน เพราะห้องรวมก็เป็นอีกฟิวส์นึง ส่วนบรรยากาศเอาท์ดอร์ก็อีกแบบ และมีแบบห้องที่เป็นส่วนตัว 4-5 ห้อง มีคาราโอเกะ“ซึ่งถ้าใครอยากจะมาลิ้มลองเมนู ‘หมูหันตามใจปรารถนา’ หรือเมนูล่าสุด ‘หมูกรอบทอง’ ก็สามารถไปจับจองได้ที่ร้าน “ตามใจปรารถนา – As You Wish” บนถนนประเสริฐมนูกิจ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:30 - 24:00 น. สำรองที่นั่งได้ที่ 096-0926969