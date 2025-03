“แบงค์ ศรราม” นำทัพลิเก “ศรรามน้ำเพชร” ร่วมแถลงข่าว “LONG LIKE LIKAY : ลอง รัก ลิเก” เตรียมโชว์พิเศษ แจกความสนุกและแบ่งปันผู้ประสบภัย

เตรียมตัวให้พร้อม! มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ผนึกกำลัง ล้อมวงมันส์ Fun Network และ ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ให้ลิเกไทยกับงาน “LONG LIKE LIKAY : ลอง รัก ลิเก” จะพาผู้ชมสัมผัสเสน่ห์ลิเกร่วมสมัยที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับศิลปะสมัยใหม่อย่างลงตัว พร้อมเปิดพื้นที่ให้ลิเกไทยก้าวสู่สากล รายได้สมทบทุนโครงการ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยจะจัดแสดงที่ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้นจี ยูเนี่ยน โคอีเวนท์สเปซ โซนเอ (UNION MALL G FL., UNION CO-EVENT SPACE ZONE A) ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2568 เท่านั้นโดยคณะลิเกเงินล้าน ศรรามน้ำเพชร นำโดย แบงค์ - ศรราม เอนกลาภ พร้อมทีมนักแสดงชั้นนำของคณะ และนักแสดงรับเชิญ ก้าวหน้า - กิตติภัทร แก้วเจริญ มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของศิลปะการแสดงไทยให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง พร้อมสัมผัสบรรยากาศโรงลิเกร่วมสมัยสุดอลังการ งานนี้จะเนรมิตรห้างใจกลางเมือง ยูเนี่ยนมอลล์ ยูเนี่ยน โคอีเวนท์ สเปซ ให้กลายเป็น เวทีลิเกแห่งอนาคต! ผสมผสานแสง สี เสียงสุดตระการตา ให้แฟน ๆ ได้สัมผัสเสน่ห์ลิเกแบบใกล้ชิดจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ตัวแทนจากล้อมวงมันส์ Fun Network ในฐานะผู้จัดงาน และคุณสุรเจต โภคมั่งมี ผู้บริหารศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ร่วมด้วย คุณพิเชษฐ์ กลั่นชื่น ประธานอนุกรรมการ Soft Power สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) คุณภัทร เลิศสุกิตติพงศา อนุกรรมการ Soft Power THACCA ตัวแทนศิลปินจิตอาสาจากจากทีม MeRich กล้าโขน, ตัวแทนจากโชว์แดร็กควีน (Drag Queen) และคณะลิเก“ศรรามน้ำเพชร” นำทีมโดย คุณแม่ดวงแก้ว ลูกท่าเรือ เจ้าของคณะฯ พร้อมพระเอกลิเกเงินล้าน แบงค์ ศรราม, เจน เจนจิรา, ปอย ธนัชชา, เฮ็น น้ำเพชร, เอส ปราชญา, เบล พิสิษฐ์, บาส อาทิตย์,บิ๊ก นรเสฎฐ์ เต๋า อโนทัย และนักแสดงรับเชิญพิเศษ ก้าวหน้า - กิตติภัทร แก้วเจริญ ที่มาร่วมสร้างสีสัน และสร้างความสุขให้แฟนคลับที่มาร่วมงานครั้งนี้ภายในงานมีโชว์พิเศษจาก แบงค์ ศรราม ที่มามอบเสียงร้องอันไพเราะในเพลง “ศรพระราม”, “พวงมาลัย” และ “เจ้าข้าเอ๋ย” ซึ่งทำให้แฟนคลับที่มาร่วมเชียร์ กรี๊ดอย่างสนั่น พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้อย่าพลาด! มาร่วมอิ่มสุข อิ่มบุญ ในงานที่ทุกคนรอคอย “LONG LIKE LIKAY : ลอง รัก ลิเก” ในวันเสาร์ที่ 26 – อาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 ที่ศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ชั้นจี ยูเนี่ยน โคอีเวนท์สเปซ โซนเอ ตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น. พบกับกิจกรรมบนเวที 2 วัน 2 สไตล์ โดยวันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2568 พบกับ การแสดงจากคณะลิเก ศรรามน้ำเพชร, การแสดงโขนจากทีม MeRich กล้าโขน, และโชว์แดร็กควีน (Drag Queen) บัตรที่นั่งโซน VIP ใกล้ชิดติดเวที ราคา 1,500 บาท, บัตรปกติราคา 700 บาท, และรับชมทางไลฟ์(กลุ่มปิด)ราคา 199 บาท วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 ฟรีตลอดวันกับโชว์แดร็กควีน (Drag Queen) และไฮไลท์มินิคอนเสิร์ตนำทีมโดย แบงค์ ศรราม พร้อมศิลปินจิตอาสา ปอย ธนัชชา, เฮ็น น้ำเพชร, เจน เจนจิรา, เบล พิสิษฐ์, เอส ปราชญา, และ เต๋า อโนทัย พร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ สนใจติดตามและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Long Like Likay ลอง รัก ลิเก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข และสร้างกุศลร่วมกัน!กิจกรรมภายในงาน: “LONG LIKE LIKAY : ลองรักลิเก”📅วันที่ 26 เมษายน 2568🎭 การแสดงลิเกจากคณะ ศรรามน้ำเพชร🎭 การแสดงศิลปะไทยร่วมสมัย อาทิ การแสดงโขนจากทีม MeRich กล้าโขน และโชว์แดร็กควีน🎟 บัตรเข้าชม:💎 บัตรที่นั่ง VIP ราคา 1,500 บาท💎 บัตรปกติ 700 บาท💎 รับชมทางไลฟ์(กลุ่มปิด)ราคา 199 บาท📅 วันที่: 27 เมษายน 2568 … ฟรีตลอดวัน🎭 การแสดงโชว์สุดพิเศษ นำทีมโดย แบงค์ ศรราม พร้อมศิลปินจิตอาสา ปอย ธนัชชา, เฮ็น น้ำเพชร, เจน เจนจิรา, เบล พิสิษฐ์,เอส ปราชญา, และ เต๋า อโนทัย พร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ🎭 การแสดง แดร็กควีน (Drag Queen)📍 สถานที่: ศูนย์การค้า ยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น G ยูเนี่ยน โคอีเวนท์ สเปซ โซน A📌 จองบัตรและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:🔹 Facebook: Long Like Likay ลอง รัก ลิเก