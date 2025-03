“ยูยอนซอก” มอบความสุขสุดประทับใจ ในงานแฟนมีตติ้ง “ The Secret Code : Y ” เอเชีย ทัวร์ที่แรกที่เมืองไทยเผยตัวตนสุดอบอุ่น ไขรหัสลับสุดฟินในปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟ

โดย ยูยอนซอก ได้พาทุกคนเข้าไปใน “Secret Code” ปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ลึกลับน่าค้นหา ซึ่งพาร์ทแรกได้พาย้อนความทรงจำไปสู่ซีรีส์ When the Phone Rings ด้วยเพลง “See The Light” ประกอบซีรีส์ When the Phone Rings กับเสียงร้องสดสุดเท่ ทรงพลัง เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ งานนี้ได้มาสัมผัสท่านโฆษกตัวจริงเสียงจริงทั้งที พาไปล้วงเรื่องราวลับๆ “Secret Talk” แบบลึกๆ เกี่ยวกับผลงานที่ซีรีส์สุดตราตรึงใจอย่าง When the Phone Rings ที่หาฟังที่ไหนไม่ได้ พร้อม Surprise ที่ทำเอายูยอนซอกยิ้มไม่หุบ นอกจากความสามารถการแสดงภาพยนตร์ ซีรีส์ การร้องเพลง ยูยอกซอกยังมีอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมด้านมิวสิคัลงานนี้เลยยกโชว์พิเศษจากละครเวที “Hedwig” มาให้แฟนๆ ที่ไทยได้ชมกันอีกด้วย ช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันของยูยอนซอกกับเหล่าแฟนๆ ยังไม่หมดแค่นี้ ยังมีชาเลนจ์ที่ยูยอนซอกต้องงัดสกิลรอบด้านออกมาใช้มากที่สุด กับ 5 ด่านโหด ความสนุกทวีคูณเพิ่มขึ้นอีกขั้น กับช่วงไฮไลต์ “Secret Code: YYS” เกมสุด Secret ที่ทุกคนได้ร่วมเล่นกับยูยอนซอก เพื่อร่วมกันไขรหัสลับให้สำเร็จ ลุ้นรับรางวัลพิเศษที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น มาถึงช่วงท้ายยิ่งทำเอาใจฟูขั้นสุด เมื่อยูยอนซอกออกมาโชว์ร้องเพลง “Say My Name” ส่งท้ายงานแฟนมีตติ้งได้อย่างสวยงาม นับเป็นปรากฏการณ์ความสุขที่นำมามอบให้แฟนๆ ชาวไทยประทับใจไม่ลืมติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่● Facebook: Half Toast Official● Instagram: halftoastOfficial● X: Half Toast Official● TikTok: Half Toast Official