สละโสดอีกคู่!! "บอส ชนกันต์" คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการแต่งงานบนเรือหรูกลางทะเลสุดโรแมนติก

ทำเอาแฟนๆ แห่แสดงความยินดีกันยกใหญ่ เมื่อนักแสดงหนุ่ม "บอส ชนกันต์" ที่ล่าสุดทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการ "บี" แต่งงาน ในงานวันเกิดของฝ่ายหญิงบนเรือกลางทะเลสุดโรแมนติก ซึ่งหนุ่ม "บอส" ก็ได้ลงรูปคู่ใน IG สตอรี่ และโชว์แหวนเพชรเม็ดโต พร้อมข้อความว่า She said yesขณะที่ "จันจิ จันจิรา" ก็ได้โพสต์ภาพร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า "She said ”YES “ ทั้งสองคนคือคนสำคัญของจันจิค่ะ ตั้งแต่คนสองคนนี้เข้ามาในชีวิต มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นๆเรื่อย บอสบอก อยากขอบีแต่งงานวันเกิด และมันก็เกิดขึ้นจริงๆ โดยการอยากใส่ใจจาก จันจิ 😝ทริปนี้จันจิต้องของคุณ ครอบครัวจิ"